"דיברתי עם טר שטגן, אבל השיחה תישאר בינינו"

ברצלונה נמצאת בכושר טוב לאחרונה וכשברקע ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, היא תנסה להמשיך במומנטום מול אוססונה בקאמפ נואו מחר (שבת ב-19:30, שידור חי בערוץ ONE). לפני ההתמודדות, האנזי פליק דיבר במסיבת העיתונאים המסורתית.

על היריבה והסכנות שלה: “בלה ליגה כל משחק קשה אם אתה לא נותן את ה-100 אחוז שלך. התכוננו היטב כרגיל, לא משנה מול מי אנחנו משחקים. אנחנו מרוכזים בעצמנו, בהכנת השחקנים שלנו ובמאבק על שלוש הנקודות”.

על התחרות בסגל: “בקבוצה כמו ברצלונה, ברמה הזאת ועם כל כך הרבה תחרויות, חשוב שתהיה תחרות. זה גורם לשחקנים להשתפר. מה שפראן טורס ורוברט לבנדובסקי עושים טוב לקבוצה”.

פראן טורס (IMAGO)

“מה שראיתי בארבעת השבועות האחרונים שימח אותי. פראן משחק ברמה גבוהה מאוד. איכות האימונים שונה ממה שהייתה לפני חודשיים. אם נתאמן ברמה הזו, נוכל להשתפר כי זה המפתח”, אמר האיש על הקווים של הקטלונים.

עוד לגבי הסגל, פליק שיתף על העמדה של אריק גארסיה: “ניסינו את אריק כשחקן ‘6’ בקישור והוא עשה עבודה טובה, הוא יכול לשחק שם ואולי גם ימשיך. נראה מחר”. כמו כן, סתם גולל על סאגת השוערים לאור חזרתו של מארק אנדרה טר שטגן לסגל: “ז’ואן גארסיה הוא השוער הראשון, אנחנו לא הולכים לשנות את זה. דיברתי עם טר שטגן, זו העבודה שלי, אבל זה משהו שנשאר ביני לבינו”.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

המאמן הגרמני דיבר על הפער הקיים בטבלה מריאל מדריד, והזהיר ממחשבה מסוכנת: “זו דרך ארוכה. רק דצמבר ונותרו עוד הרבה משחקים. חשוב לנו להתמקד בעצמנו. יש לנו את האיכות ואנחנו יכולים לנצח כל אחד, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. יש דברים שאנחנו יכולים לשפר וזה מה שאני ממוקד בו. עכשיו זה לא הזמן לחשוב על כך שאנחנו במקום הראשון, אסור לנו לעשות את זה”.

לסיום פליק נשאל על מצבו של צ’אבי אלונסו אצל היריבה בלבן ודי התעלם: “אני בוחר להתמקד רק בנו ב-100 אחוז. אני לא רוצה לדבר על זה. אני לא רוצה לדבר על ריאל מדריד, אני רוצה לדבר על ברצלונה. זו הסיבה שאני כאן”.