רק צריך חום ואהבה: החיבור של אוואטרה לנתניה

ישנם זרים שנכנסים ללב האוהדים מיידית, הן בגלל החיבור לקהל והן בגלל התרומה המקצועית המשמעותית, כשלפעמים הגעתם משנה קבוצה שלמה. ניתן להגיד שזה בדיוק המקרה של הקשר האחורי של מכבי נתניה, עזיז אוואטרה.

בכלל, ניתן לחלק את העונה של נתניה לשני חלקים: מאז הגיע הקשר מחוף השנהב (ביחד עם מתיאוס דאבו הברזילאי) ואחרי שהגיע. אוואטרה נזרק למים מספר ימים לאחר הגעתו ופתח בהרכב מול הפועל פ”ת, כשכבר אז ניתן היה להבין שמדובר בקשר משמעותי.

אבל לא רק התרומה המקצועית שלו מסמלת את השינוי בנתניה, אלא עצם ההגעה שלו: היו אלו ימי פתיחת העונה בליגה, כשמכבי נתניה לא התחזקה מספיק וברקע הדיבורים על העובדה שקבוצת הבעלות החדשה מנסה להנחית שחקנים מהליגה הברזילאית.

אחרי נחיתתו של לוקאס פראיזו, אבוקסיס התעקש לבחור את הזרים שיצרף, אך מתחת לפני השטח הקשר האחורי אנדריי ראמוס היה על סף חתימה במועדון. הרעש עשה את שלו, המו”מ עם הקשר האחורי פוצץ (יש שטוענים שבגלל סיבה רפואית, אך הוא הכחיש זאת בשיחה עם ONE) ואבוקסיס היה נחוש לצרף את אוואטרה.

יוסי אבוקסיס, היה נחוש לצרף את אוואטרה (עמרי שטיין)

המו”מ לא היה פשוט: השחקן מחוף השנהב פתח את העונה עם גנק הבלגית וראה את עצמו ממשיך בבלגיה, אך בתום שיחות עם קבוצתו ורגע לאחר שחזר משנת השאלה במכלן הוא השתכנע, ונתניה רכשה אותו במשכורת הקרובה ל-300,000 יורו.

“החזון שהם הציגו היה טוב עבור עזיז. היו לנו כמה הצעות, אבל קבוצת הבעלות החדשה שכנעה והרגיש לנו שזה המקום הנכון עבורו. הוא מאוד נהנה מהחיים בישראל, בתקווה שיוכל לעזור לקבוצה להעפיל למפעל אירופי בתום העונה”, אמר השבוע סוכנו טוני אפייה ל-ONE.

אוואטרה, או יותר נכון “וואטרה” כפי שהוא טרח לתקן באחד המשחקים של נתניה העונה, לא חווה הצלחה גדולה בבלגיה. ההתחלה בבלגיה, תחת המאמן ברנד סטורק והמנהל המקצועי שהביא אותו, דימיטרי דה קונדה, הייתה לא רעה, אך לאט לאט חלה דעיכה בדקות המשחק שלו, הגיעה גם פציעה ומעמדו נדחק לשוליים.

עזיז אווטרה, לא חווה הצלחה גדולה בבלגיה (עמרי שטיין)

“זו הייתה החלטה קשה בקיץ להגיע, כי הייתי בגנק ובדיוק שיחקנו במפעלים האירופיים. זו אולי מעין ירידה ברמה, אבל ידעתי שאני חייב לקחת את הצ’אנס הזה כדי לחזור לעצמי ושוב לתת עונה טובה ולטפס צעד קדימה”, אמר עזיז לאחר הניצחון על הפועל ת”א.

כשמנסים לנתח מה פחות עבד בגנק (ויותר בעונת ההשאלה במכלן אשתקד) ובכדורגל הבלגי, ניתן לשאול את סטורק הגרמני, שצירף אותו וסיפר ל-ONE: “כל הצוות כולל המנהל המקצועי דה קונדה האמינו בו כי הוא עשה עבודה טובה בסקנדינביה וזאת הסיבה שהוא צורף. אבל הוא היה בחור צעיר שצריך זמן להתאקלם. אני “נתתי” לו לעשות טעויות, אבל אחרי שעזבתי הם בחרו בסטייל אחר, הוא הרגיש שהמאמנים הבאים פחות האמינו בו והחליט לעזוב. במכלן ראיתי אותו קצת והוא היה טוב”.

אז בנתניה, לפחות בכל הנוגע לתשומת הלב, הסיפור הפוך וזה גם הנושא עליו כל אחד בשורות היהלומים מדבר: הקשר הפך לאחד השחקנים האהובים והמוערכים על הקהל, גם ברחובות נתניה בהם הוא מסתובב. במועדון מספרים שהוא אוהב את החיים בישראל, כבר מתמצא בעיר ומקבל המון אהבה ברחובות.

עזיז אואטרה, אחד השחקנים האהובים והמוערכים בנתניה (אורן בן חקון)

“הוא צריך לקבל חום ואהבה, לראות שלאנשים אכפת ממנו. שכשיש בעיה מטפלים בו ונמצאים בשבילו וככה הוא פורח”, אמרו בנתניה. “הוא בחור מאוד שמח ואנרגטי”, הוסיפו אצל היהלומים וסיפרו שהעובדה שבנתניה מדברים צרפתית עוזרת לקשר שזוהי שפת האם שלו.

בקבוצה, הוא יותר מחובר לזרים, במיוחד לג’וניור דיומנדה שמגיע מאותה מדינה, הוא בעל אותו הגיל ואותה המנטליות, אך גם לאנשי המועדון הוא התחבר. איש המשק הוותיק, גבי בובליל, כבר מלמד אותו ביטויים בעברית וכבר אחרי שבוע הוא למד להגיד “אבוס ענאק”.

יש שאומרים, שקשר אחורי היא העמדה הכי חשובה בכדורגל הישראלי ואין ספק שנתניה הרוויחה, אך שווה לגעת גם בנקודה נוספת: הדמיון בעמדה בין עזיז לבין מאמנו יוסי אבוקסיס, שהיה גם הוא קשר אחורי. בשל הקרבה ביניהם, אבוקסיס גם יודע לתת טיפים יותר משמעותיים לקשר, כאשר בנתניה העידו: “יש לו איזשהו כבוד שהוא מדבר עם יוסי בפרט ועם הצוות המקצועי בכלל”.

יוסי אבוקסיס, השניים קרובים (עמרי שטיין)

“זו אחת הסיבות שבגינן הגעתי לפה. יש לנו חיבור טוב, הוא נותן לי טיפים ומראה לי קטעי וידאו, איך להשתפר ואיך להתכונן ליריבות”, העיד אוואטרה, שבין השאר התרשם מהרמה בליגה והופתע לטובה: “אני חושב שהרמה בכדורגל הישראלי היא טובה, היה לי קשה גם במשחק היום (אחרי הפועל ת”א). יש פה ליגה טובה מאוד, במשחק הבכורה שלי מול הפועל פ”ת התרשמתי.

לצד כל המחמאות על היכולת המקצועית, הצעד המשמעותי שסימן כמה התחבר למועדון קרה לפני המשחק מול בית”ר ירושלים, אותו דווקא סיים עם הרחקה. בחדר ההלבשה נוהג המאמן יוסי אבוקסיס לבצע כמה תדרוכים טקטיים, באותו משחק בטדי, כמה דקות לפני שאבוקסיס דיבר, לקח הקשר מחוף השנהב את רשות הדיבור.

“המשחק הזה מאוד חשוב לנו וחשוב שכולנו נהיה ביחד. אתם יודעים כמה חיכינו למשחק הזה, עם קהל כזה ומה משחק שכזה יכול לעשות גם לאוהדים שלנו וגם לקריירות של כל אחד ואחד מאיתנו”, אמר. אז אמנם אחרי המשחק והאדום שקיבל הוא התכנס בתוך עצמו, אך הצעד שעשה לפניו כבש את כולם.

בנתניה מספרים שכל כך התחבר למועדון, שכבר לאחר חודש, הוא החל לשאול “מה אני צריך לעשות כדי לשחק בנבחרת ישראל?” אז נכון, זה נראה עוד רחוק, אבל זו רק עוד הוכחה לחיבור המהיר מאוד שלו למועדון ולמדינה, בטח בימים שבהם זרים לא ממהרים להגיע ארצה.

עזיז אוואטרה, כבר אחרי חודש התחיל לשאול לגבי נבחרת ישראל (אורן בן חקון)

עד שיגשים את חלומו הגדול מילדות לשחק בצ’לסי, הרצון שלו הוא שהוריו יבואו לבקרו בארץ הקודש: “החיבור? הכול עניין של מנטליות. גדלתי כאחד שחונך לתת את כל כולו בכול סיטואציה אליה הוא מגיע וזה לא משנה אם אתה מנצח או מפסיד. אני פשוט נותן את כל כולי ונלחם עבור המועדון והקהל”.

גם סטורק מסביר את המשמעות של האהבה שהוא מקבל: “בגנק היה לי קשר טוב איתו והוא צריך יחס ומישהו שידבר איתו כדי לעזור לו להתאקלם. הוא הגיע משבדיה ששם הוא היה שחקן מרכזי ואז הגיע לבלגיה, שבה כל אחד הוא שחקן בעל שם ואין את היחס המשפחתי שהוא צריך. הוא צריך להרגיש רצוי ואת המאמן והקבוצה שמאמינים בו וכנראה שבנתניה הוא מצא את זה”.

עוד הוסיף: “יש לו את הפוטנציאל להיות ברמות הגבוהות, הוא בחור פנטסטי שמה שמאפיין אותו זה שהוא לא פוחד מאף יריב, גם כזה בעל שם. אני מאוד אוהב אותו, הוא בחור קשוח במובן הטוב של המילה ויש לו גם ערך נוסף שהוא יכול להבקיע שערים”.

משמעות השם עזיז הוא חזק ואמיץ, כאשר לאחר שלא מעט טוענים שהפך לאחד הקשרים האחוריים הטובים בליגה, במשחק הקרוב מול הפועל ב”ש מחר (שבת) ב-19:30 יש לו הזדמנות להוכיח זאת מול אולי הקשר הטוב בליגה בשנה האחרונה, לוקאס ונטורה. הדרך להגשים את החלום ולהגיע לצ’לסי תמשיך באצטדיון ”טוטו טרנר”.