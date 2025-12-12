יום שישי, 12.12.2025 שעה 14:40
כדורסל ישראלי

מינוי פנינת ינאי לשגרירה ביוון צפוי לקבל אישור

לצד איטודיס, הקשר היווני של עופר ינאי גדל: הממשלה תאשר את אחותו של בעלי הפועל ת"א כשגרירת ישראל לשלוש שנים מאוגוסט 2026, עם אפשרות להארכה

|
עופר ופנינת ינאי (ראובן שוורץ ופרטי)
עופר ופנינת ינאי (ראובן שוורץ ופרטי)

הממשלה צפויה לאשר בישיבתה ביום ראשון את מינויה של פנינת ינאי, אחותו של עופר ינאי, מבעלי הפועל תל אביב בכדורסל, לתפקיד שגרירת ישראל ביוון.

שר החוץ, גדעון סער, הביא לאישור הממשלה הצעה למנות את ינאי לראש הנציגות הדיפלומטית של ישראל ביוון. מינוי לתפקיד זה טעון אישור ממשלה ונעשה במסגרת הפטור ממכרז פומבי, הקבוע למשרות דיפלומטיות מסוימות.

כעת  עופר ינאי, יהיה מוקף במאמן בכיר יווני, דימיטריס איטודיס, ומנגד באחות שתהיה שגרירת ישראל במדינה שהישראלים כל כך אוהבים לנפוש בה.

על פי ההצעה, תקופת כהונתה של ינאי תיקבע לשלוש שנים, החל מחודש אוגוסט 2026, עם אפשרות להארכה על פי המלצת שר החוץ לתקופה כוללת של עד ארבע שנים. תקופת כהונה זו תואמת את החלטת הממשלה משנת 2021 בנוגע למינוי שגרירים, צירים וקונסולים כלליים שאינם נמנים עם הסגל הקבוע של משרד החוץ.

דימיטריס איטודיס ועופר ינאי (רדאד גדימיטריס איטודיס ועופר ינאי (רדאד ג'בארה)

בדברי ההסבר להצעה צוין כי יחסי ישראל–יוון הם בעלי חשיבות אסטרטגית אזורית, בין היתר בשל שיתופי הפעולה בים התיכון ובהקשר הרחב של יחסי ישראל עם האיחוד האירופי. יוון נחשבת לשותפה מדינית משמעותית של ישראל ומשמשת קול תומך בפורומים בינלאומיים, לרבות במהלך כהונתה כחברה בלתי קבועה במועצת הביטחון של האו”ם. בשנים האחרונות נרשמה העמקה ניכרת של שיתופי הפעולה בין שתי המדינות בתחומים מדיניים, ביטחוניים ואסטרטגיים.

ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה בחנה את מועמדותה של ינאי והתרשמה מניסיונה הציבורי, הניהולי והתקשורתי, וכן מהיכרותה עם עולמות ההסברה והדיפלומטיה הציבורית. הוועדה ציינה כי ניסיונה המקצועי ויכולותיה האישיות מקנים לה התאמה לתפקיד, והמליצה לממשלה לאשר את המינוי, בכפוף לכך שלא יחול שינוי בנסיבות עד למועד איוש המשרה.

