בהפועל ת"א רוצים לפתור את פלונטר טוריאל

סתיו טוריאל, מכונת השערים בשנתיים האחרונות, מחזיק בסעיף יציאה של שני מיליון יורו ולכן בהפועל תל אביב החלו כבר גישושים ראשוניים לתנאים חדשים וחוזה חדש בקבוצה.

במועדון קיבלו מסרים שיש לא מעט קבוצות שמעוניינות לשלם את הסעיף, כשאין מניעה להפעילו כבר בחלון הקרוב. אותן קבוצות יציעו חוזה שמן בהרבה ממה שמרוויח כרגע טוריאל בהפועל וזה יכול לטרוף את כל הקלפים עבורו.

החוזה הנוכחי של השחקן עומד על כ-160 אלף דולר בלבד, ולכן במועדון יצטרכו לשדרג את החוזה בצורה דרמטית כדי למנוע את העזיבה המוקדמת שלו.

סתיו טוריאל, יידרש שדרוג משמעותי לשכרו (רדאד ג'בארה)

לכן, בהפועל יפעלו להצעה חדשה, ללא סעיף יציאה, אך עם הבטחה ג’נטלמנית שאם תגיע הצעה שלא ניתן לסרב לה בסיום העונה, אתגר מקצועי ושדרוג כלכלי, יתנו לו להתקדם ולהגשים את החלום האירופי.

“סתיו אוהב את הפועל, אבל רוצה להיות מהמשתכרים הבכירים כיאה לתרומה שלו. כל הצדדים רוצים שהוא ימשיך”, אמרו גורמים.