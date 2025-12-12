יום שישי, 12.12.2025 שעה 14:41
שיתוף פעולה חדש בין מכבי ישראל לפרנצווארוש

נציגות התנועה חתמה עם קבוצת הפאר ההונגרית של קניקובסקי ואבו פאני על שת"פ שיכלול גם קיום משחקים ומחנות אימונים: "הסכם חשוב בזירה הבינלאומית"

מימין - אבו פאני, שיינפלד, לירון כהן, קניקובסקי וגלילי (מכבי ישראל)
מימין - אבו פאני, שיינפלד, לירון כהן, קניקובסקי וגלילי (מכבי ישראל)

מכבי ישראל בשיתוף פעולה מעניין נוסף בזירה הבינלאומית - עם פרנצווארוש האלופה ההונגרית, קבוצתם של קניקובסקי ואבו פאני | נאור גלילי: "שיתוף פעולה חשוב בזירה הבינלאומית, מכבי ישראל תפעל לקדם נוספים עבור הספורט הישראלי ואגודות מכבי ישראל"

שיתוף פעולה בינלאומי מעניין בין מכבי ישראל לפרנצווארוש, מועדון הפאר ההונגרי, נחתם היום (שישי) בבודפשט. נציגות מכבי ישראל, שכללה את המנכ"ל נאור גלילי, הסמנכ"לית לירון כהן ומנהל הפיתוח העסקי צביקה שיינפלד, הוזמנה והגיעה לביקור שיזמה אלופת הונגריה, המועדון בו משחקים גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני, שחקני נבחרת ישראל ויוצאי מכבי תל אביב ומכבי חיפה, בהתאמה, ואותו מדריך רובי קין, אקס הצהובים.

הם נפגשו עם נשיא המועדון גאבור קובטוב, וצפו אמש יחד בניצחון 1:2 על גלאזגו ריינג'רס הסקוטית במסגרת הליגה האירופית. עוד לפני כן, הם קיימו פגישה עם אנדור גרוש נשיא הקהילה היהודית בבודפשט, וסיירו במתקני המועדון. הסכם שיתוף פעולה עם המועדון המוביל בהונגריה (האלופה בשש השנים האחרונות ברציפות, ומי שמחזיקה ב-60 תארי אליפויות וגביע בהונגריה) - יכלול העמקת הקשרים עם אגודות מכבי בישראל, קיום משחקים ומחנות אימונים לקבוצות מכבי במגוון ענפים, במתקני האגודה שמפעילה מספר רב של ענפי ספורט.

מימין לירון כהן, נאור גלילי, נשיא פאנצווארוש גאבור קובטוב וצביקה שיינפלד (מכבי ישראל)מימין לירון כהן, נאור גלילי, נשיא פאנצווארוש גאבור קובטוב וצביקה שיינפלד (מכבי ישראל)

מדובר בהסכם בינלאומי נוסף שמובילה מכבי ישראל, שרק לאחרונה נחתם אחד כזה עם ארגון הספורט המוביל בגרמניה ה-DSJ - לשיתוף פעולה וחילופי משלחות נוער במגוון ענפים. עוד קודם לכן, בשנה האחרונה נחתם הסכם דומה עם לאציו האיטלקית.

במהלך היום נפגשה נציגות מכבי עם קניקובסקי ואבו פאני במתקן האימונים של המועדון. כמו גם מפגש נוסטלגי שנערך אמש היה בין גלילי לבין אלק נילאש, שחקן העבר של מ.ס אשדוד ומכבי ת"א - מולו שיחק גלילי וגם שימש כמנכ"ל בעת ששיחק באשדוד.

גלילי יחד עם אלק נילאש במשחקה של פרנצווארוש בליגה האירופית (מכבי ישראל)גלילי יחד עם אלק נילאש במשחקה של פרנצווארוש בליגה האירופית (מכבי ישראל)

מנכ"ל מכבי ישראל, נאור גלילי, סיכם: "אנחנו שמחים וגאים לקדם שיתוף פעולה חשוב בזירה הבינלאומית למען הספורט הישראלי כולו. בכל המהלכים האחרונים שביצענו - הדגש היה להגביר את הנוכחות של ישראל ושל קבוצות ישראליות באירופה, במיוחד בתקופה הזו שממשיכים להדיר ספורט ישראלי ברחבי העולם. זכינו לקבלת פנים חמה במועדון משמעותי, תומך ישראל, שבו משחקים שחקני נבחרת ישראל. מכבי ישראל תפעל לקדם שיתופי פעולה נוספים עבור הספורט הישראלי ואגודות מכבי ישראל".

