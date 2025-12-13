יום שבת, 13.12.2025 שעה 13:36
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1624-2016ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1530-1516ג'ירונה17
1422-1515מיורקה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"עתידו של צ'אבי אלונסו בריאל תלוי על קצה חוט"

“פסק הדין” ברור: הכל תלוי במשחק הבא. השחקנים מאחוריו, אבל זה לא מספיק. מצבו הפיזי של הסגל בריאל מדריד לקראת אלאבס מעורר דאגה. כל הפרטים

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

עתידו של צ'אבי אלונסו “תלוי על קצה חוט”, כך מאמינים בספרד. למרות שנראתה עלייה ברורה בגישה, זה לא הספיק כדי לנצח את מנצ'סטר סיטי. גם הכימיה שנראתה לאחרונה בין המאמן לשחקנים לא הספיקה כדי שריאל מדריד תחזור ליכולת ולכושר שלה. זה פשוט לא מספיק. ריאל ששיחקה במלוא הקצב לא הצליחה להתגבר על הקבוצה של פפ גווארדיולה שכבר רחוקה מאוד מהעוצמה שהייתה לה בעבר.

בהנהלת הבלאנקוס מעדיפים לנתח את הדברים בצורה אובייקטיבית, ומה שזיהו בשבועות האחרונים הוא שהקבוצה רחוקה מאוד משיא הכושר הפיזי שלה, דבר שבסופו של דבר מתגלה כמכריע בניסיון לנצח במשחקים, מצב שהופך לקשה יותר ויותר. מדובר בעובדה אובייקטיבית, כפי שממחישה היטב העובדה שלברצלונה יתרון של תשע נקודות על הקבוצה של אלונסו בחמשת משחקי הליגה האחרונים.

“לאור המצב הזה, פסק הדין ברור. עתידו של המאמן תלוי במשחק הבא, אחריו בזה שיבוא לאחר מכן, ובהמשך גם במשחק האחרון של השנה מול סביליה. הספק שורר כבר שבועיים במשרדי ההנהלה בסנטיאגו ברנבאו, והוא פשוט לא נעלם. בשלב הזה, התוצאות היבשות הן שיקבעו האם תקופת ההמתנה לשיפור שעדיין לא הגיע הסתיימה, ויבוצע שינוי על הקווים. כמאמר הקלישאה, במצבים כאלה הכל מתפרק דרך עמדת המאמן”, מנתחים בספרד.

אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)

אם יש דבר אחד שהנהלת המועדון לא אוהבת, מעבר לכך שלא מנצחים כמובן, זה לראות את האוהדים מביעים חוסר שביעות רצון ממה שהם רואים. אומרים שהיציעים הם השופטים של אנשי המקצוע, וגם הפעם זה עומד להיות המצב. המילה אולטימטום לא עלתה עד כה, אך ההפסדים מול סלטה ומנצ'סטר סיטי האיצו את התהליך, וכעת רק ניצחונות ישאירו את צ'אבי אלונסו בתפקיד, וגם הם יצטרכו להגיע ברצף, דבר שקשה להשיג כאשר הקבוצה אמנם התלכדה סביב המאמן, אך הדבר לא בא לידי ביטוי על המגרש.

המעמד המועדף שבו הייתה ריאל מדריד עד לפני חודש הוא נחלת העבר, וכך גם מצבה הפיזי של הקבוצה. השאלה היא האם הקבוצה הזו, המאמן והסגל יכולים להפוך מצב שכבר הפך ליותר ממדאיג. והאמת היא שאין בכך הרבה אמון. “הקבוצה חייבת לעצור את הדימום באופן מיידי. תגובת האוהדים נגד ויניסיוס הייתה ברורה, אך במועדון עדיין נותנים אמון בברזילאי, אף שהם דורשים שיפור, דיוק רב יותר והתפתחות פיזית כללית, ולא רק מוויניסיוס”, סיכמו בספרד.

