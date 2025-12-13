"עתידו של צ'אבי אלונסו בריאל תלוי על קצה חוט"

עתידו של צ'אבי אלונסו “תלוי על קצה חוט”, כך מאמינים בספרד. למרות שנראתה עלייה ברורה בגישה, זה לא הספיק כדי לנצח את מנצ'סטר סיטי. גם הכימיה שנראתה לאחרונה בין המאמן לשחקנים לא הספיקה כדי שריאל מדריד תחזור ליכולת ולכושר שלה. זה פשוט לא מספיק. ריאל ששיחקה במלוא הקצב לא הצליחה להתגבר על הקבוצה של פפ גווארדיולה שכבר רחוקה מאוד מהעוצמה שהייתה לה בעבר.

בהנהלת הבלאנקוס מעדיפים לנתח את הדברים בצורה אובייקטיבית, ומה שזיהו בשבועות האחרונים הוא שהקבוצה רחוקה מאוד משיא הכושר הפיזי שלה, דבר שבסופו של דבר מתגלה כמכריע בניסיון לנצח במשחקים, מצב שהופך לקשה יותר ויותר. מדובר בעובדה אובייקטיבית, כפי שממחישה היטב העובדה שלברצלונה יתרון של תשע נקודות על הקבוצה של אלונסו בחמשת משחקי הליגה האחרונים.

“לאור המצב הזה, פסק הדין ברור. עתידו של המאמן תלוי במשחק הבא, אחריו בזה שיבוא לאחר מכן, ובהמשך גם במשחק האחרון של השנה מול סביליה. הספק שורר כבר שבועיים במשרדי ההנהלה בסנטיאגו ברנבאו, והוא פשוט לא נעלם. בשלב הזה, התוצאות היבשות הן שיקבעו האם תקופת ההמתנה לשיפור שעדיין לא הגיע הסתיימה, ויבוצע שינוי על הקווים. כמאמר הקלישאה, במצבים כאלה הכל מתפרק דרך עמדת המאמן”, מנתחים בספרד.

אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)

אם יש דבר אחד שהנהלת המועדון לא אוהבת, מעבר לכך שלא מנצחים כמובן, זה לראות את האוהדים מביעים חוסר שביעות רצון ממה שהם רואים. אומרים שהיציעים הם השופטים של אנשי המקצוע, וגם הפעם זה עומד להיות המצב. המילה אולטימטום לא עלתה עד כה, אך ההפסדים מול סלטה ומנצ'סטר סיטי האיצו את התהליך, וכעת רק ניצחונות ישאירו את צ'אבי אלונסו בתפקיד, וגם הם יצטרכו להגיע ברצף, דבר שקשה להשיג כאשר הקבוצה אמנם התלכדה סביב המאמן, אך הדבר לא בא לידי ביטוי על המגרש.

המעמד המועדף שבו הייתה ריאל מדריד עד לפני חודש הוא נחלת העבר, וכך גם מצבה הפיזי של הקבוצה. השאלה היא האם הקבוצה הזו, המאמן והסגל יכולים להפוך מצב שכבר הפך ליותר ממדאיג. והאמת היא שאין בכך הרבה אמון. “הקבוצה חייבת לעצור את הדימום באופן מיידי. תגובת האוהדים נגד ויניסיוס הייתה ברורה, אך במועדון עדיין נותנים אמון בברזילאי, אף שהם דורשים שיפור, דיוק רב יותר והתפתחות פיזית כללית, ולא רק מוויניסיוס”, סיכמו בספרד.