ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1624-2016ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1530-1516ג'ירונה17
1422-1515מיורקה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

כבר 12 משחקים בלי שער: מה עובר על ויניסיוס?

מעל חודשיים בלי שהרשת זזה: הברזילאי ספג קריאות בוז מהברנבאו שמאבד את סבלנותו ומצפה ממנו ליותר. המספרים מצביעים על כך שהוא מאיים, אך לא מדויק

ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

משבר התוצאות שריאל מדריד חווה שם את הזרקור על הקבוצה כולה וגם על היכולת של שחקנים מסוימים. המשחק נגד מנצ'סטר סיטי ראה את רודריגו מסיים את הבצורת שלו. גאולה בתוך אווירה מתוחה, שבה ויניסיוס היה יעד לכמה מקריאות הבוז החזקות ביותר מהיציעים בברנבאו. התסכול של האוהדים מהברזילאי מתווסף לבצורת השערים המתמשכת שלו. עם המשחק מול סיטי, ויני כבר עומד על רצף של 12 משחקים ללא שער. והקבוצה מרגישה היטב את היעדר השערים שלו.

עברו יותר מחודשיים מאז שכבש לאחרונה עבור ריאל מדריד. שערו האחרון הגיע נגד ויאריאל ב-4 באוקטובר, אז כבש צמד שסלל את הדרך לניצחון מול הצוללת הצהובה. מאז, תרומתו ההתקפית הייתה מוגבלת מאוד. בעיטה לקורה נגד יובנטוס, אחת נוספת בסן מאמס, פנדל מוחמץ מול ולנסיה, וכמובן 2 בישולים שסייעו לקיליאן אמבפה להשלים רביעייה נגד אולימפיאקוס.

כעת הוא עומד על 941 דקות ללא שער, רצף שהיה יכול להישבר פעמיים. שער שנכבש באתונה נפסל על ידי ה-VAR בגלל נבדל של אמבפה במהלך הבנייה, ושער נוסף בג'ירונה נפסל גם הוא בשל נבדל. מלבד החריגים הללו, המספרים משקפים את אותם 12 משחקים ללא כיבוש. רצף רע שוויניסיוס לא חווה מאז סוף עונת 2020/21. והוא עומד בניגוד חד למצבו בתקופה המקבילה בעונה שעברה, אז אמבפה היה זה שסבל מחוסר שערים, בעוד ויניסיוס נשא את הקבוצה עם 9 שערים ב-7 משחקים.

גול מדהים מכל אצטדיון עד עכשיו! לה ליגה

זה יותר עניין של דיוק מאשר של רצון. כי מול סיטי, למשל, היו לו יותר ניסיונות בעיטה מכל שחקן אחר בריאל מדריד, עם 4 ניסיונות. חלקם היו מצבים מובהקים, כמו ההזדמנות בדקה ה-80, כשנגח עם השוק לקורה הרחוקה אחרי קרן של גולר. גם מול סלטה, אתלטיק בילבאו, ג'ירונה, אולימפיאקוס, ראיו וייקאנו ויובנטוס, לאף שחקן אחר לא היו יותר בעיטות ממנו. למעשה, ב-12 המשחקים הללו, רק לאמבפה היו יותר ניסיונות מאשר לוויני, 48 בעיטות לצרפתי לעומת 41 לברזילאי. בלינגהאם הגיע אחריהם. אבל אמבפה היה מדויק יותר, עם 11 שערים.

הסטטיסטיקות המתקדמות אומרות שמאז המשחק נגד ויאריאל, ויניסיוס היה אמור לכבוש 4 או 5 שערים מהמצבים שלו, לפי מדד השערים הצפויים של אופטה, 4.67 xG, אך בפועל השער ממשיך לחמוק ממנו. והבצורת הזו מכבידה מאוד על הקהל בברנבאו.

ויניסיוס מוסר (IMAGO)ויניסיוס מוסר (IMAGO)

יותר מחודש וחצי עבר מאז העימות שלו עם צ'אבי אלונסו בקלאסיקו. אבל לאוהדים כמעט שלא הייתה הזדמנות להשמיע את דעתם. ריאל מדריד הופיעה בפני הקהל הביתי שלה רק במשחק הנוח מול ולנסיה, שבו הוא זכה להקלות. אבל המשבר הצית את הרוחות בברנבאו, והכעס הופנה אל ויניסיוס, שממנו מצפים להרבה יותר.

יכולת הכיבוש היא אתגר קולקטיבי כדי לתמוך באמבפה במשימה שלו. כי למרות הבצורת הנוכחית, ויניסיוס, עם 5 שערים, הוא השני במלכות השערים של הקבוצה העונה, רק מאחורי הצרפתי עם 25 שערים. זו הסיבה שהקבוצה מתגעגעת כל כך לשערים שכרגע חומקים מוויני.

ריאל עצמה ניצחה רק בשניים משבעת משחקיה האחרונים. שני הפסדים ושלוש תוצאות תיקו גרמו לה לאבד את הפסגה בליגה ולהסתבך במאבק על המקום בטופ 8 האירופי. הברנבאו הוא קהל תובעני, ולמרות השיפור הקל ביכולת, ויניסיוס סומן כשבזבז מספר מצבים קורצים בדקות הסיום.

