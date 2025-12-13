כבר 12 משחקים בלי שער: מה עובר על ויניסיוס?

משבר התוצאות שריאל מדריד חווה שם את הזרקור על הקבוצה כולה וגם על היכולת של שחקנים מסוימים. המשחק נגד מנצ'סטר סיטי ראה את רודריגו מסיים את הבצורת שלו. גאולה בתוך אווירה מתוחה, שבה ויניסיוס היה יעד לכמה מקריאות הבוז החזקות ביותר מהיציעים בברנבאו. התסכול של האוהדים מהברזילאי מתווסף לבצורת השערים המתמשכת שלו. עם המשחק מול סיטי, ויני כבר עומד על רצף של 12 משחקים ללא שער. והקבוצה מרגישה היטב את היעדר השערים שלו.

עברו יותר מחודשיים מאז שכבש לאחרונה עבור ריאל מדריד. שערו האחרון הגיע נגד ויאריאל ב-4 באוקטובר, אז כבש צמד שסלל את הדרך לניצחון מול הצוללת הצהובה. מאז, תרומתו ההתקפית הייתה מוגבלת מאוד. בעיטה לקורה נגד יובנטוס, אחת נוספת בסן מאמס, פנדל מוחמץ מול ולנסיה, וכמובן 2 בישולים שסייעו לקיליאן אמבפה להשלים רביעייה נגד אולימפיאקוס.

כעת הוא עומד על 941 דקות ללא שער, רצף שהיה יכול להישבר פעמיים. שער שנכבש באתונה נפסל על ידי ה-VAR בגלל נבדל של אמבפה במהלך הבנייה, ושער נוסף בג'ירונה נפסל גם הוא בשל נבדל. מלבד החריגים הללו, המספרים משקפים את אותם 12 משחקים ללא כיבוש. רצף רע שוויניסיוס לא חווה מאז סוף עונת 2020/21. והוא עומד בניגוד חד למצבו בתקופה המקבילה בעונה שעברה, אז אמבפה היה זה שסבל מחוסר שערים, בעוד ויניסיוס נשא את הקבוצה עם 9 שערים ב-7 משחקים.

גול מדהים מכל אצטדיון עד עכשיו! לה ליגה

זה יותר עניין של דיוק מאשר של רצון. כי מול סיטי, למשל, היו לו יותר ניסיונות בעיטה מכל שחקן אחר בריאל מדריד, עם 4 ניסיונות. חלקם היו מצבים מובהקים, כמו ההזדמנות בדקה ה-80, כשנגח עם השוק לקורה הרחוקה אחרי קרן של גולר. גם מול סלטה, אתלטיק בילבאו, ג'ירונה, אולימפיאקוס, ראיו וייקאנו ויובנטוס, לאף שחקן אחר לא היו יותר בעיטות ממנו. למעשה, ב-12 המשחקים הללו, רק לאמבפה היו יותר ניסיונות מאשר לוויני, 48 בעיטות לצרפתי לעומת 41 לברזילאי. בלינגהאם הגיע אחריהם. אבל אמבפה היה מדויק יותר, עם 11 שערים.

הסטטיסטיקות המתקדמות אומרות שמאז המשחק נגד ויאריאל, ויניסיוס היה אמור לכבוש 4 או 5 שערים מהמצבים שלו, לפי מדד השערים הצפויים של אופטה, 4.67 xG, אך בפועל השער ממשיך לחמוק ממנו. והבצורת הזו מכבידה מאוד על הקהל בברנבאו.

ויניסיוס מוסר (IMAGO)

יותר מחודש וחצי עבר מאז העימות שלו עם צ'אבי אלונסו בקלאסיקו. אבל לאוהדים כמעט שלא הייתה הזדמנות להשמיע את דעתם. ריאל מדריד הופיעה בפני הקהל הביתי שלה רק במשחק הנוח מול ולנסיה, שבו הוא זכה להקלות. אבל המשבר הצית את הרוחות בברנבאו, והכעס הופנה אל ויניסיוס, שממנו מצפים להרבה יותר.

יכולת הכיבוש היא אתגר קולקטיבי כדי לתמוך באמבפה במשימה שלו. כי למרות הבצורת הנוכחית, ויניסיוס, עם 5 שערים, הוא השני במלכות השערים של הקבוצה העונה, רק מאחורי הצרפתי עם 25 שערים. זו הסיבה שהקבוצה מתגעגעת כל כך לשערים שכרגע חומקים מוויני.

ריאל עצמה ניצחה רק בשניים משבעת משחקיה האחרונים. שני הפסדים ושלוש תוצאות תיקו גרמו לה לאבד את הפסגה בליגה ולהסתבך במאבק על המקום בטופ 8 האירופי. הברנבאו הוא קהל תובעני, ולמרות השיפור הקל ביכולת, ויניסיוס סומן כשבזבז מספר מצבים קורצים בדקות הסיום.