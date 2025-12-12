יום שישי, 12.12.2025 שעה 13:51
כדורגל ישראלי

מכה לק"ש: סאקו בנגורה לא בסגל להפועל ת"א

הקשר שסובל מכאבים בשריר האחורי לא הצליח להתאמן באימון המסכם, ברדה הפתיע ותרגל את לימבומבה אולי בצ'אנס האחרון: "נמאס ממחמאות, רוצים נקודות"

|
סאקו בנגורה (רדאד ג'בארה)
סאקו בנגורה (רדאד ג'בארה)

מכה לעירוני קריית שמונה לפני המשחק מחר (שבת, 17:00) מול הפועל תל אביב: קשר הקבוצה סאקו בנגורה, שסובל מכאבים בשריר האחורי, לא הצליח להתאמן באימון המסכם ולא ייכלל בסגל הקבוצה לקראת המשחק נגד האדומים.

בנגורה הצליח ביום רביעי לערוך אימון כמעט מלא אותו נטש לקראת סופו, כאשר אתמול קיבלה הקבוצה יום חופש וכאמור היום הוא לא הצליח להתאמן. אופיר בנבנישתי או אביב אברהם יפתחו במקומו, כאשר ייתכן וכריסטיאן מרטינס יוסט לעמדה אחורית יותר.

התלבטות נוספת של שי ברדה מגיעה גם בעמדת המגן השמאלי בין הראל גולדנברג לבין איציק שולמייסטר, כאשר בפעמים הקודמות היה זה גולדנברג שפתח, אך מחר הסיכויים ששולמייסטר, שיפגוש את הקבוצה בה גדל יפתח, עלו.

שי ברדה (חגשי ברדה (חג'אג' רחאל)

ההפתעה מגיעה גם בחלק הקדמי: אנתוני לימבומבה שבדרך החוצה ולא שותף בשני המשחקים האחרונים, תורגל בהרכב במקומו של עלי מוסה ועשוי לקבל צ'אנס אחרון לפני עזיבה סופית. 

"הפועל ת"א היא קבוצה טובה, אבל הוכחנו שאנחנו יכולים לתת פייט לכל קבוצה. אנחנו מקבלים כל הזמן מחמאות, אבל נמאס לקבל מחמאות, אנחנו חייבים במצב שלנו לקחת נקודות כדי לא להסתבך בתחתית", אמרו במועדון.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג (איציק שולמייסטר), אופיר בנבנישתי (אביב אברהם), כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, אנתוני לימבומבה (עלי מוסה) ואדריאן אוגריסה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */