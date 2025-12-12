מכה לק"ש: סאקו בנגורה לא בסגל להפועל ת"א

מכה לעירוני קריית שמונה לפני המשחק מחר (שבת, 17:00) מול הפועל תל אביב: קשר הקבוצה סאקו בנגורה, שסובל מכאבים בשריר האחורי, לא הצליח להתאמן באימון המסכם ולא ייכלל בסגל הקבוצה לקראת המשחק נגד האדומים.

בנגורה הצליח ביום רביעי לערוך אימון כמעט מלא אותו נטש לקראת סופו, כאשר אתמול קיבלה הקבוצה יום חופש וכאמור היום הוא לא הצליח להתאמן. אופיר בנבנישתי או אביב אברהם יפתחו במקומו, כאשר ייתכן וכריסטיאן מרטינס יוסט לעמדה אחורית יותר.

התלבטות נוספת של שי ברדה מגיעה גם בעמדת המגן השמאלי בין הראל גולדנברג לבין איציק שולמייסטר, כאשר בפעמים הקודמות היה זה גולדנברג שפתח, אך מחר הסיכויים ששולמייסטר, שיפגוש את הקבוצה בה גדל יפתח, עלו.

שי ברדה (חג'אג' רחאל)

ההפתעה מגיעה גם בחלק הקדמי: אנתוני לימבומבה שבדרך החוצה ולא שותף בשני המשחקים האחרונים, תורגל בהרכב במקומו של עלי מוסה ועשוי לקבל צ'אנס אחרון לפני עזיבה סופית.

"הפועל ת"א היא קבוצה טובה, אבל הוכחנו שאנחנו יכולים לתת פייט לכל קבוצה. אנחנו מקבלים כל הזמן מחמאות, אבל נמאס לקבל מחמאות, אנחנו חייבים במצב שלנו לקחת נקודות כדי לא להסתבך בתחתית", אמרו במועדון.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג (איציק שולמייסטר), אופיר בנבנישתי (אביב אברהם), כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, אנתוני לימבומבה (עלי מוסה) ואדריאן אוגריסה.