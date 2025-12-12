מה מכינה חיפה לריינה ואיך תיראה מכבי ת"א?

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל, הפעם עם פתיחת הסיבוב השני. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור ה-14, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד, בית”ר ירושלים מול בני סכנין, מכבי ת”א חוזרת לליגה ותפגוש את הפועל פתח תקווה, המוליכה הפועל באר שבע נגד מכבי נתניה ומכבי חיפה נגד בני ריינה.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

מ.ס אשדוד - הפועל ירושלים (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, לני נאנג'יס, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, מוחמד עאמר, שלו הרוש, נועם מוצ'ה, איליי טמם, בן הדדי, יוג'ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: אג'יי, גורדנה (הרחקות), עזו, בן זקן, לוי, קימווידי (פציעות).

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד (יונתן ליש), דויד דומג'וני, אופק נדיר, אקווה אשטה, ינאי דיסטלפלד, סדריק דון, גיא בדש, מתן חוזז ואנדרו אידוקו (אוהד אלמגור).

ייעדרו: ז'ארדל, עילאי טובים, אוראל באייה. איליי מדמון בספק.

מתן חוזז (אורן בן חקון)

עירוני קריית שמונה - הפועל תל אביב (שבת, 17:00)

ההרכב המשוער של ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג (איציק שולמייסטר), אופיר בנבנישתי (אביב אברהם), כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, אנתוני לימבומבה (עלי מוסה) ואדריאן אוגריסה.

ייעדרו: סאקו בנגורה ובילאל שאהין (פציעה).

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, שיקו, פרננד מאיימבו, יזן נאסר, אנדיראן קראייב, רועי אלקוקין, לוקאס פלקאו, לויזוס לויזו, סתיו טוריאל ודניאל דאפה.

ייעדרו: שאנדה סילבה, רן בנימין ודורון ליידנר.

לויזוס לויזו (שחר גרוס)

הפועל חיפה - עירוני טבריה (שבת, 18:00)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: בנג’מין מצ’יני, תמיר ארבל, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, נאור סבג, אופק ביטון, יונתן פרבר, רג’יס אנדו, רועי זיקרי וג’בון איסט.

ייעדרו: רוי נאווי ורום חטואל (מורחקים).

ההרכב המשוער של טבריה: עידו שרון, רון אונגר, עומר יצחק, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, איתמר שבירו ופיטר מייקל.

ייעדרו: סטניסלב בילנקי (שבר ברגל), הארון שפסו (מתיחה בשריר הירך האחורי), ווהיב חביבאללה (קרע במפשעה) ודוד קלטינס (חולה).

ג'בון איסט (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע - מכבי נתניה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גאנח ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד, יוני סטויאנוב.

ההרכב המשוער של נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

ייעדר: לואי חילף (פציעה).

דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)

מכבי בני ריינה - מכבי חיפה (ראשון 20:15)

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, ג'וניור פיוס, אלקסה פייץ', מילאדין סטיבאנוביץ', עבדאאלה ג'אבר, נבו שדו, עמנואל בנדה, ג’וזה קוריה, עילי אלמקייס, ואווסו קואבינה.

ייעדרו: מוחמד שכר (מורחק), נאיל חוט'בא ואנטוניו ספר, פצועים.

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה (סילבה קאני), דולב חזיזה וטרבינטה סטיוארט.

ייעדרו עקב פציעות: פדראו וליאור קאסה.

דולב חזיזה (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב - הפועל פתח תקווה (שני, 20:00)

ההרכב המשוער של מכבי ת"א: אופק מליקה, נועם בן הרוש (הייטור/איתי בן חמו), טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רוי רביבו, איתמר נוי, עידו שחר (קרווין אנדרדה), דור פרץ, אושר דוידה, חליו וארלה וסייד אבו פרחי.

פצועים: דני גרופר ויון ניקולאסקו (גמרו את העונה). רז שלמה, כריסטיאן בליץ' ואיסוף סיסוקו בספק.

ההרכב המשוער של הפועל פ"ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, יונתן כהן, קליי, ג'וסלין טאבי ושביט מזל.

ייעדר: צ'אפיוקה סונגה (הרחקה).

בספק: עידן כהן (פציעה).

דור פרץ ואבו פרחי (רדאד ג'בארה)

בית"ר ירושלים - בני סכנין (שני, 20:30)

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך (גרגורי מורוזוב), בריאן קרבאלי, לוקה גדראני, ירדן כהן (אריאל מנדי), ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו.

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, קרלו ברוצ’יץ’, עומר אבוהב, עדן שמיר, בסיל חורי, מת’יו אנים, איברהים אחמד וארתור מריניאן.

ייעדרו: חסן חילו (צהובים), יוהאן נאזי (פצוע), עבד יאסין (מושעה).