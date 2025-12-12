21 מטרים ב-40 ימים בלבד: פסל מסי הגבוה בעולם

קולקטה תחשוף מה שלדברי הרשויות המקומיות הוא הפסל הגבוה בעולם המוקדש לליאו מסי, מבנה ברזל בגובה 70 רגל (יותר מ-21 מטרים), שנבנה על ידי מועדון ספורט בעיר, במקביל להגעתו של הכדורגלן הארגנטינאי להודו.

יצירת האמנות, הממוקמת בשכונת לייק טאון, מציגה את מסי מניף את גביע העולם, ולדברי האמנים הושלמה בתוך כ-40 ימים, כאשר עבודות הגימור האחרונות עדיין בעיצומן.

הטקס החגיגי יסמן את פתיחת ביקורו של השחקן הארגנטינאי בהודו, כחלק מ-"GOAT Tour", שבמסגרתו מסי ישהה במשך שלושה ימים בכמה מהערים המרכזיות במדינה, תחילה בקולקטה, ולאחר מכן בהיידראבאד, בומביי וניו דלהי.

המחווה שמחכה למסי בהודו (IMAGO)

אין פסל נוסף המוקדש לליאו מסי בממדים דומים

שר מערב בנגל, סוז'יט בוזה, שמשמש גם כיו"ר המועדון המארגן, ציין כי אין פסל נוסף בגודל דומה המוקדש לשחקן. בוזה הזכיר כי אותו מועדון כבר חלק בעבר מחוות כבוד לדמויות כדורגל שביקרו בקולקטה, כמו דייגו מראדונה, רונאלדיניו ושוער נבחרת ארגנטינה אמיליאנו מרטינס.

"זהו פסל בגובה 70 רגל. אין פסל אחר של מסי בגודל כזה. בנינו אותו בתוך 40 יום", אמר בוזה לכלי תקשורת מקומיים. המארגנים הסבירו כי החנוכה תתקיים באופן וירטואלי, מאחר שמסי לא יוכל להגיע למקום עצמו משיקולי ביטחון וסדר ציבורי, אף כי הגעתו לעיר מתוכננת כחלק מביקורו במדינה.

הפסל של מסי בהודו (IMAGO)

המועדון המקומי שיזם את בניית הפסל, סרי בהומי, מסר כי המחווה נועדה להכיר בקהל האוהדים הרחב של השחקן במערב בנגל, אזור בעל מסורת כדורגל מושרשת. התמיכה במסי באזור היא תופעה מבוססת בבנגל, הן בצד ההודי והן בבנגלדש, שם הכדורגל הארגנטינאי ודמותו של החלוץ זוכים לרמות פופולריות גבוהות, ומשחקיו נוטים למשוך קהל רב.

במהלך הסיור יחשוף מסי פסל וציור קיר המוקדשים לו בקולקטה, ישתתף במשחק ראווה של ידוענים בהיידראבאד, ינכח באירוע צדקה במומביי, ויקיים פגישות עם רשויות ועם כדורגלנים צעירים בערים שונות, כך לפי התוכנית הראשונית שפרסמה הנהלת הארגון.