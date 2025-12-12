יום שישי, 12.12.2025 שעה 16:54
שונות  >> ONE ביזנס

21 מטרים ב-40 ימים בלבד: פסל מסי הגבוה בעולם

הגעת הפרעוש להודו הופכת לאירוע של ממש, כאשר במדינה נרגשים: "הפסל מתנשא לגובה 21 מטר ובנינו אותו בתוך 40 יום, אין פסל אחר של מסי בגודל כזה"

|
הפסל של מסי בהודו (IMAGO)
הפסל של מסי בהודו (IMAGO)

קולקטה תחשוף מה שלדברי הרשויות המקומיות הוא הפסל הגבוה בעולם המוקדש לליאו מסי, מבנה ברזל בגובה 70 רגל (יותר מ-21 מטרים), שנבנה על ידי מועדון ספורט בעיר, במקביל להגעתו של הכדורגלן הארגנטינאי להודו.

יצירת האמנות, הממוקמת בשכונת לייק טאון, מציגה את מסי מניף את גביע העולם, ולדברי האמנים הושלמה בתוך כ-40 ימים, כאשר עבודות הגימור האחרונות עדיין בעיצומן.

הטקס החגיגי יסמן את פתיחת ביקורו של השחקן הארגנטינאי בהודו, כחלק מ-"GOAT Tour", שבמסגרתו מסי ישהה במשך שלושה ימים בכמה מהערים המרכזיות במדינה, תחילה בקולקטה, ולאחר מכן בהיידראבאד, בומביי וניו דלהי.

המחווה שמחכה למסי בהודו (IMAGO)המחווה שמחכה למסי בהודו (IMAGO)

אין פסל נוסף המוקדש לליאו מסי בממדים דומים

שר מערב בנגל, סוז'יט בוזה, שמשמש גם כיו"ר המועדון המארגן, ציין כי אין פסל נוסף בגודל דומה המוקדש לשחקן. בוזה הזכיר כי אותו מועדון כבר חלק בעבר מחוות כבוד לדמויות כדורגל שביקרו בקולקטה, כמו דייגו מראדונה, רונאלדיניו ושוער נבחרת ארגנטינה אמיליאנו מרטינס.

"זהו פסל בגובה 70 רגל. אין פסל אחר של מסי בגודל כזה. בנינו אותו בתוך 40 יום", אמר בוזה לכלי תקשורת מקומיים. המארגנים הסבירו כי החנוכה תתקיים באופן וירטואלי, מאחר שמסי לא יוכל להגיע למקום עצמו משיקולי ביטחון וסדר ציבורי, אף כי הגעתו לעיר מתוכננת כחלק מביקורו במדינה.

הפסל של מסי בהודו (IMAGO)הפסל של מסי בהודו (IMAGO)

המועדון המקומי שיזם את בניית הפסל, סרי בהומי, מסר כי המחווה נועדה להכיר בקהל האוהדים הרחב של השחקן במערב בנגל, אזור בעל מסורת כדורגל מושרשת. התמיכה במסי באזור היא תופעה מבוססת בבנגל, הן בצד ההודי והן בבנגלדש, שם הכדורגל הארגנטינאי ודמותו של החלוץ זוכים לרמות פופולריות גבוהות, ומשחקיו נוטים למשוך קהל רב.

במהלך הסיור יחשוף מסי פסל וציור קיר המוקדשים לו בקולקטה, ישתתף במשחק ראווה של ידוענים בהיידראבאד, ינכח באירוע צדקה במומביי, ויקיים פגישות עם רשויות ועם כדורגלנים צעירים בערים שונות, כך לפי התוכנית הראשונית שפרסמה הנהלת הארגון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */