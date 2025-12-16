טר שטגן יצטרך להחליט: ספסל או השאלה בינואר

מארק-אנדרה טר שטגן מתאמן עם ברצלונה כבר תקופה, ואף נכלל בסגל של האנזי פליק. כעת, לאחר שהחלים מפציעתו, עתידו עדיין צריך להיקבע, וזה לא עניין פשוט. הגרמני היה רוצה לשחק בברצלונה, אך הוא יודע שכרגע זה בלתי אפשרי, אלא אם יתרחשו פציעות נוספות.

פליק אישר במסיבת עיתונאים כי עדיין לא החליט מי יפתח בשער במשחק הקרוב בגוודלחרה, אך הבהיר שז’ואן גארסיה יקבל מנוחה. ההתלבטות נותרה בין טר שטגן לוויצ’ך שצ’סני, וההכרעה צפויה להיות משמעותית הרבה מעבר להיבט המקצועי. פליק כבר הצהיר בעבר שגארסיה הוא השוער הראשון שלו, מסר שטר שטגן מודע אליו היטב, ושעשוי להשפיע ישירות על עתידו של הקפטן בברצלונה, במיוחד לנוכח הרצון לצבור דקות משחק לקראת המונדיאל.

אם פליק יבחר לפתוח עם שצ’סני, המשמעות עבור טר שטגן תהיה ברורה, ירידה למעמד של שוער שלישי ולמעשה חסימת הדרך לדקות משחק. אמנם קיימת אפשרות שיישאר במקרה של פציעה, אך תרחיש כזה אינו מספק מבחינתו בעיתוי הנוכחי. השניים כבר שוחחו בימים האחרונים, אך בברצלונה מבהירים שמעשים חשובים מהצהרות. כל עוד חלון ההעברות פתוח, טר שטגן ממתין להתפתחויות, כאשר האפשרות ההגיונית ביותר, אם המצב לא ישתנה, היא יציאה בהשאלה, מאחר שקשה לראות מועדון שישלם דמי העברה על שוער שחוזר מפציעה.

מארק אנדרה טר שטגן (רויטרס)

המסר שפליק העביר לו לפני כמה ימים היה חד וברור לחלוטין: "מבחינתי, ז'ואן גארסיה הוא מספר אחת". אחרי הצהרה חד משמעית כזו של המאמן, אין הרבה מה להוסיף. כך שלטר שטגן לא נותרה ברירה אלא לחפש מועדון חדש. המועדון ממתין שהוא יעשה צעד כדי לדון בעזיבתו, וגם זה לא יהיה קל.

לא ישלמו דמי העברה

במועדון יודעים שהם לא יוכלו למכור את השוער גם אם ירצו בכך. אף אחד לא עומד להגיש הצעה גדולה עבורו. ראשית, משום שהוא חוזר מפציעה, ואין ערבויות לכך שיחזור לכשירות מלאה, במיוחד בהתחשב בכך שסבל משתי פציעות ברצף. טר שטגן לא שיחק באופן קבוע כבר זמן רב, ואף אחד לא יעז לשלם דמי העברה ללא ערבויות כאלה. שווי השוק שלו ירד משמעותית בשנים האחרונות, וכעת הוא מוערך בכ-8 מיליון אירו בלבד, לפי Transfermarkt.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

אבל לא רק דמי ההעברה עומדים על הפרק. השוער הגרמני מרוויח שכר גבוה מאוד, מה שהופך את העסקה ליקרה במיוחד. אף מועדון לא ייקח זאת על עצמו, בידיעה שאין ערבויות להחלמה מלאה. לכן, מכירה אינה אופציה. האפשרות שהמועדון שוקל היא השאלה, שבה גם תידרש ברצלונה לשאת בחלק משמעותי משכרו. אין דרך אחרת, משום שהשכר שלו גבוה מאוד.

המחשבות על המונדיאל

במועדון רואים בכך השקעה. טר שטגן זקוק לדקות משחק כדי לחזור לכושר הטוב ביותר שלו ולהיות מועמד לסגל גרמניה למונדיאל, דבר שנמצא כרגע בספק. אם יצליח בכך, ערכו של השוער יעלה, ואז תתקבל החלטה סופית בקיץ הבא האם הוא נשאר, בידיעה שז'ואן גארסיה ימשיך להיות מספר אחת, או עוזב בהעברה קבועה.