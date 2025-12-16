יום שלישי, 16.12.2025 שעה 07:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

טר שטגן יצטרך להחליט: ספסל או השאלה בינואר

אחרי האמירה החד משמעית של פליק שז'ואן גארסיה הוא השוער מספר 1 של ברצלונה, הגרמני יכריע את עתידו. הבחירה של המאמן הערב בינו לבין שצ'סני תשפיע

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

מארק-אנדרה טר שטגן מתאמן עם ברצלונה כבר תקופה, ואף נכלל בסגל של האנזי פליק. כעת, לאחר שהחלים מפציעתו, עתידו עדיין צריך להיקבע, וזה לא עניין פשוט. הגרמני היה רוצה לשחק בברצלונה, אך הוא יודע שכרגע זה בלתי אפשרי, אלא אם יתרחשו פציעות נוספות.

פליק אישר במסיבת עיתונאים כי עדיין לא החליט מי יפתח בשער במשחק הקרוב בגוודלחרה, אך הבהיר שז’ואן גארסיה יקבל מנוחה. ההתלבטות נותרה בין טר שטגן לוויצ’ך שצ’סני, וההכרעה צפויה להיות משמעותית הרבה מעבר להיבט המקצועי. פליק כבר הצהיר בעבר שגארסיה הוא השוער הראשון שלו, מסר שטר שטגן מודע אליו היטב, ושעשוי להשפיע ישירות על עתידו של הקפטן בברצלונה, במיוחד לנוכח הרצון לצבור דקות משחק לקראת המונדיאל.

אם פליק יבחר לפתוח עם שצ’סני, המשמעות עבור טר שטגן תהיה ברורה, ירידה למעמד של שוער שלישי ולמעשה חסימת הדרך לדקות משחק. אמנם קיימת אפשרות שיישאר במקרה של פציעה, אך תרחיש כזה אינו מספק מבחינתו בעיתוי הנוכחי. השניים כבר שוחחו בימים האחרונים, אך בברצלונה מבהירים שמעשים חשובים מהצהרות. כל עוד חלון ההעברות פתוח, טר שטגן ממתין להתפתחויות, כאשר האפשרות ההגיונית ביותר, אם המצב לא ישתנה, היא יציאה בהשאלה, מאחר שקשה לראות מועדון שישלם דמי העברה על שוער שחוזר מפציעה.

מארק אנדרה טר שטגן (רויטרס)מארק אנדרה טר שטגן (רויטרס)

המסר שפליק העביר לו לפני כמה ימים היה חד וברור לחלוטין: "מבחינתי, ז'ואן גארסיה הוא מספר אחת". אחרי הצהרה חד משמעית כזו של המאמן, אין הרבה מה להוסיף. כך שלטר שטגן לא נותרה ברירה אלא לחפש מועדון חדש. המועדון ממתין שהוא יעשה צעד כדי לדון בעזיבתו, וגם זה לא יהיה קל.

לא ישלמו דמי העברה

במועדון יודעים שהם לא יוכלו למכור את השוער גם אם ירצו בכך. אף אחד לא עומד להגיש הצעה גדולה עבורו. ראשית, משום שהוא חוזר מפציעה, ואין ערבויות לכך שיחזור לכשירות מלאה, במיוחד בהתחשב בכך שסבל משתי פציעות ברצף. טר שטגן לא שיחק באופן קבוע כבר זמן רב, ואף אחד לא יעז לשלם דמי העברה ללא ערבויות כאלה. שווי השוק שלו ירד משמעותית בשנים האחרונות, וכעת הוא מוערך בכ-8 מיליון אירו בלבד, לפי Transfermarkt.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

אבל לא רק דמי ההעברה עומדים על הפרק. השוער הגרמני מרוויח שכר גבוה מאוד, מה שהופך את העסקה ליקרה במיוחד. אף מועדון לא ייקח זאת על עצמו, בידיעה שאין ערבויות להחלמה מלאה. לכן, מכירה אינה אופציה. האפשרות שהמועדון שוקל היא השאלה, שבה גם תידרש ברצלונה לשאת בחלק משמעותי משכרו. אין דרך אחרת, משום שהשכר שלו גבוה מאוד.

המחשבות על המונדיאל

במועדון רואים בכך השקעה. טר שטגן זקוק לדקות משחק כדי לחזור לכושר הטוב ביותר שלו ולהיות מועמד לסגל גרמניה למונדיאל, דבר שנמצא כרגע בספק. אם יצליח בכך, ערכו של השוער יעלה, ואז תתקבל החלטה סופית בקיץ הבא האם הוא נשאר, בידיעה שז'ואן גארסיה ימשיך להיות מספר אחת, או עוזב בהעברה קבועה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */