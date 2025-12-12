3 משחקים לפני "המבחן הסופי" של צ'אבי אלונסו

ריאל מדריד השתפרה מול מנצ’סטר סיטי גם מבחינת המשחק וגם בתחושה הכללית. הגישה של השחקנים הייתה שונה לחלוטין, אך בסופו של דבר כדורגל נמדד בתוצאות, וההפסד מול הקבוצה של פפ גווארדיולה, למרות המראה החדש והתחושה החיובית יותר, הותיר תגובה שלילית מהיציעים, דבר שאינו מתקבל היטב אצל הנהלת ריאל מדריד.

מה שקובע בסופו של דבר את עתידם של מאמנים ושחקנים הוא לא דבר אחר מלבד ניצחונות, או כפי שקרה בשבועות האחרונים בריאל מדריד, הצטברות של טעויות ואי השגת שלוש נקודות, דבר שפוגע במיוחד בצ'אבי אלונסו. ב'אס' דווח שלא הוצב אולטימטום, אך נכון הוא שהתוצאות הכלכליות מתקרבות יותר ויותר לאזור האדום, וזה מה שחשוב בסופו של דבר.

“הפסדים שוחקים אמינות, וגם זו של המאמן נמצאת בירידה. החבל תמיד נקרע בצד הזה, וצ'אבי אלונסו עצמו הוא הראשון שיודע זאת. העמדה המועדפת שבה הייתה הקבוצה עד לפני חודש היא נחלת העבר. אין דרך אחרת לומר זאת, אך הזמן שההיררכיה של הברנבאו נתנה לעצמה לצורך חשיבה, או ליתר דיוק הערכה, לפני קבלת החלטה, ממשיך להצביע על ינואר כחודש מכריע”, ניתחו בספרד.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

האווירה ביציעים ביום ראשון האחרון מול סלטה ויגו לא הייתה דומה כלל לזו שהייתה מול מנצ'סטר סיטי, אם כי פרט אחד לא נעלם מעיניהם של מקבלי ההחלטות בריאל מדריד: האוהדים כבר החלו להתרחק ממה שראו ברגעים מסוימים של המחצית השנייה. הפעם הם כללו במחאות גם את השחקנים וגם את המאמן, אך גם ראו שהסגל עמד מאחורי המאמן שלו, או לפחות רץ והראה סימנים שהמתח של השבועות הקודמים מאחוריו.

המסר שריאל מדריד ממשיכה לשדר הוא של סבלנות, אך כמו בכל דבר בחיים, יש גבולות, והתגובה של הברנבאו משכה תשומת לב משום שהיא מרמזת שגישה בלבד כבר אינה מספיקה, נדרש משהו נוסף. השאלה שהם מנסים לענות עליה היא האם הקבוצה הזו, המאמן והסגל יכולים להפוך מצב שכבר הפך ליותר ממדאיג.

נותרו שלושה משחקים עד סיום 2025, אלאבס, טלאוורה וסביליה, והקבוצה חייבת לעצור את ה”דימום” באופן מיידי. לאחר מכן תהיה הפסקה של שבועיים מהתחרויות לפני משחקי הליגה מול בטיס והסופר קאפ מול אתלטיקו. רק לפני ימים ספורים, הנסיעה לערב הסעודית נחשבה קריטית. כעת, הפוקוס הוא על שלושת המשחקים הקרובים הללו כתקופה המכרעת.

אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)

בנוגע לגישה של השחקנים ולביקורת, היא אינה נובעת מהמשחק מול סיטי אלא מאירועים קודמים. תגובת הקהל נגד ויניסיוס הייתה בולטת, אך במועדון עדיין נותנים אמון בברזילאי, אם כי דורשים שיפור ודיוק רב יותר. כך גם לגבי ג’וד בלינגהאם, בעוד שחלק מהקהל מחא כפיים בסרקזם לנוכחות ולביצועים של אנדריק בעשר הדקות שבהן היה על המגרש, מה שמתווסף לעשר הדקות שכבר צבר העונה.

אלונסו לא לבד

גם בתוך ההפסד יש תחושת אופטימיות מסוימת. אולי זה אומר הרבה על המצב. חדר ההלבשה יצא כולו כדי לתמוך בצ'אבי אלונסו. מלילות רבים שבהם איש לא דיבר, ללילה אחד שבו היה קשה להשיג מספיק הצהרות. זה היה משהו שחשבו עליו. דנו בו והסכימו עליו. הפגנה של החלטה: תמיכה במאמן.

שגם ההתנהלות שלו, למעשה, השתנתה בתוך 48 שעות. ביום שלישי שעבר הוא השיב "כן" קצר לשאלה, "האם אתה מרגיש שיש לך את התמיכה של כל הסגל?" התשובה הייתה כה קצרה עד שעוררה דממת מוות. מוזר, חד. אווירה שונה מאוד מזו של אמש בברנבאו. "היום אין לי מה לבקר" או "אני באמת מעריך את הגישה", היו חלק מהתגובות שנתן לאחר המשחק. הטון היה הפוך לחלוטין.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

לפי הרושם הכללי, זה היה הלילה שלהם לחשבון נפש, לילה שנועד למנוע ממנו להיות לילה של פסק דין סופי. המתח היה מוחשי מהיציעים ועד חדר ההלבשה. השחקנים ידעו זאת. והם התעלו. הראשון היה רודריגו, כובש ה-0:1 המרהיב שהרים את הברנבאו על הרגליים: בחגיגה שלו הוא הלך לחבק את צ'אבי אלונסו על הקווים. תמונה עוצמתית, מחווה שפועלת כתפרים לדימום שבשלבים מסוימים נראה בלתי נשלט. רודריגו היה הראשון להראות תמיכה והראשון לדבר. אבל אחריו הגיע שטף של מחמאות.

נקודת מפנה?

השאלה הנצחית נותרת בעינה: ריאל מדריד הזו אינה יציבה. זה עקב האכילס שלה על המגרש, וכעת עולה השאלה האם חוסר היציבות יזלוג גם מחוצה לו. האם התמיכה הפומבית הזו במאמן תחזיק מעמד? או שמא תהיה חיבה חולפת. לעת עתה, מדובר בנקודת מפנה. חדר ההלבשה אינו מתחמק מביקורת עצמית, מודע לכך שחלק גדול מהאחריות ליכולת הירודה טמון בחוסר ברור בגישה. טשואמני אמר זאת, וחבריו הדהדו את דבריו.

אורליאן טשואמני (IMAGO)

"הזמן יגיד אם הערב הזה הוא נקודת מפנה", אמר צ'אבי אלונסו בחדר העיתונאים של הברנבאו. זו הייתה אחת מהצהרותיו האחרונות, שבהן נראה כי רמז שאולי זה היה הלילה האחרון שלו. ובכל זאת, ייתכן מאוד שזה הלילה שבו הכל השתנה. כי גם בהפסד, ריאל מדריד יצאה עם תחושת אופטימיות מסוימת. שביב מתוק של תקווה, לפחות. אולי משום שהמצב היה כל כך סדוק, שכל שיפור מרגיש כמו קפיצה אדירה. אבל יש סימנים לשיפור. וליתר דיוק, יש סימנים לאחדות. משהו בסיסי, אך כזה שהיה חסר מאוד בחודשים האחרונים. אלונסו לא לבד.