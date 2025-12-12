יום שישי, 12.12.2025 שעה 13:52
כדורגל ישראלי

מעמדו של אעיד חבשי בריינה פחת משמעותית

הבלם שהגיע בקיץ מצא עצמו מחוץ לסגל במשחקים האחרונים, לא ברור אם יחזור מול מכבי חיפה. ייפרד בינואר? ספר אמור לשוב לאימונים בארץ בעוד כשבועיים

|
אעיד חבשי (עמרי שטיין)
אעיד חבשי (עמרי שטיין)

אחד הסיפורים היותר  מפתיעים במכבי בני ריינה נעוץ סביב הבלם עאיד חבשי שהגיע בקיץ לקבוצה, ובשני משחקי הליגה האחרונים לא מצא את עצמו בסגל. על פניו מדובר בפיחות משמעותי במעמדו של חבשי, אחריו חיזרו מספר קבוצות בליגת העל עד שבסופו של דבר בחר בריינה.

בכל מקרה, לקראת משחקה של הקבוצה בראשון (20:15) מול מכבי חיפה, המועדון שחבשי גדל בו, לא ברור אם הוא יחזור לסגל, אבל לא מהנמנע שאם מצבו לא ישתפר תהיה פרידה בינואר הקרוב.

אנטוניו ספר אמור לחזור תוך שבועיים לארץ ולשוב להתאמן אחרי תקופת שיקום ארוכה ברומניה. ספר שהיה ההחתמה הנוצצת של ריינה בקיץ, נפצע במשחק מול בית"ר ירושלים בתחילת הסיבוב הראשון וחסרונו היה מכריע מאד עבור הקבוצה.

אנטוניו ספר (חגאנטוניו ספר (חג'אג' רחאל)

כמו כן, מי שיחסר מול הירוקים של ברק בכר הוא החלוץ המורחק מוחמד שכר, שכזכור ספג כרטיס אדום בהתמודדות האחרונה מול בני סכנין שגם ניצחה את החבורה של אדהם האדיה.

