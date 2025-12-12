לפני המשחק מול הפועל ת"א: הפגנות בבולוניה

הפועל תל אביב תקווה להשלים ניצחון שני ברצף ביורוליג הערב (שישי) במטרה לשמור על המקום הראשון כשהיא תתארח אצל בולוניה, אך נראה שאצל המארחת העיניים לא רק על הכדור.

בעיר בולוניה שבאיטליה התקיימה היום הפגנה פרו-פלסטינית נגד ישראל, כשלמקום הגיעו אנשים רבים, הניפו דגלי פלסטין ואף הציגו קריקטורה מזעזעת עם דגל ישראל.

לפי המקומיים ההפגנה הזו היא רק ההתחלה, ואחר הצהריים כשנתקרב לשעת המשחק צפויה להתקיים הפגנה אף יותר גדולה באיזור. בהתאם לסיטואציה, כוחות משטרה רבים פרוסים בעיר.

כוחות משטרה בבולוניה (ראובן שוורץ)

כזכור, זו לא הפעם הראשונה שישראלים נתקלים באירוח עוין באיטליה. גם במשחקה של נבחרת ישראל מול מקבילתה האיטלקית בכדורגל הייתה אווירה לא פשוטה והפגנות רבות לפני ההתמודדות.