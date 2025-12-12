"המקום של ק"ש לא משקף": הפועל ת"א דרוכה

אחרי הניצחון הגדול 4:0 בבלומפילד על הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב רוצה לפתוח את הסיבוב השני של הליגה ברגל ימין ולשפר גם את האחוזים במשחקי החוץ. עד כה, החבורה של אליניב ברדה מושלמת בבית, אך מקרטעת בחוץ ואת זה היא תרצה לשפר בסיבוב השני, כאשר מחר (שבת, 17:00) האדומים יפגשו את עירוני קריית שמונה.

“אם היינו שומרים על מאזן טוב בחוץ כנראה שהיינו היום במקום יותר גבוה”, אמרו בחודורוב והמשיכו: “זה מפריע ומציק, אבל אם אנחנו רוצים לשפר את זה אנחנו צריכים לעבוד מחר קשה. קריית שמונה קבוצה מצוינת עם זרים מעולים, המקום שלה לא משקף בכלל”.

מאמן הקבוצה, ברדה, צפוי לשמור על ה-11 שפתחו מצוין נגד הפועל פתח תקווה. לוקאס פלקאו, רועי אלקוקין ואנדריאן קרייב יפתחו בקישור, כשלויזוס לויזו וסתיו טוריאל ימשיכו באגפים.

אליניב ברדה (שחר גרוס)

אנאס מחמיד ועמית למקין עשוים לחזור לסגל, כשההחלטה תתקבל במהלך היום אחרי האימון המסכם, אבל בקבוצה אופטימיים. מי שייעדר הוא רן בנימין, לקראת המעבר לדאלאס מה-MLS. בנימין לא שיחק במחזור הקודם בגלל מחלה ולא התאמן השבוע, כעת ינוח לרגל החתימה בארה"ב. שאנדה סילבה ודורון ליידנר ימשיכו להיעדר.