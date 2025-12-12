יום שישי, 12.12.2025 שעה 13:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

עזו סובל מקרע וצפוי להיעדר בין 6-8 שבועות

קשר אשדוד עבר בדיקת MRI שגילתה כי הוא סובל מקרע במפשעה. סילבס: "זה הזמן של הסגל להיכנס פנימה". חיסורים רבים במשחק מול הפועל י-ם מחר ב-15:00

|
אורי עזו (שחר גרוס)
אורי עזו (שחר גרוס)

מ.ס אשדוד סיימה את הסיבוב הראשון של העונה בליגת העל כשהיא במצב מצוין ומדורגת במקום השביעי אחרי מספר משחקים מרשימים. לצערה, היא ספגה מכה לאחר שאורי עזו, שנפצע והוחלף במשחק האחרון מול טבריה, עבר בדיקת MRI שבה אובחן כי הוא סובל מקרע במפשעה. הקשר יחל בהליך שיקום עם הצוות הרפואי של המועדון והוא צפוי להיעדר מהמגרשים בין שישה לשמונה שבועות.

לאחר סאגת המעבר שלו ממכבי תל אביב בקיץ, אורי עזו מצא את מקומו לאט לאט באשדוד וברוב המקרים שיחק כמחליף. דווקא כשקיבל את הקרדיט ב-11 מול טבריה, הוא נאלץ לרדת בגלל פציעה שתוביל להיעדרות ממושכת מהמגרשים.

למרות זאת, אשדוד ממשיכה להתכונן לפתיחת הסיבוב השני. אחרי ארבע תוצאות תיקו רציפות, כשהאחרונה מאכזבת נגד עירוני טבריה, במועדון פותחים את הסיבוב השני של הליגה במטרה לחזור למסלול הניצחונות על חשבון הפועל ירושלים מתחתית הליגה מחר (שבת) ב-15:00.

“הפועל ירושלים קבוצה טובה שתבוא להילחם ולקחת את הנקודות”, אמר מאמן אשדוד חיים סילבס. “היא לא נמצאת במקום הטבעי שלה. מצידנו נרצה להמשיך את התקופה הטובה שלנו יחד עם הקהל ולעשות את הניצחון. נתמודד עם כל הפציעות, זה הזמן של הסגל הרחב להיכנס פנימה”.

חיים סילבס, "זה הזמן של הסגל הרחב להיכנס פנימה" (ראובן שוורץ)חיים סילבס, "זה הזמן של הסגל הרחב להיכנס פנימה" (ראובן שוורץ)

סילבס ייאלץ להתמודד שוב עם לא מעט היעדרויות. עמנואל אג'יי ייעדר בגלל כרטיס אדום, רועי גורדנה בגלל צהובים, אורי עזו בגלל הקרע במפשעה והם מצטרפים לקארים קימבידי, טום בן זקן ואדיר לוי. 

מי שעשוי להחליף את עזו הוא בן הדדי שהצטרף בקיץ מרמת השרון וזאת יכולה להיות הבכורה שלו בהרכב, כמו כן חמודי עאמר חזר לכשירות ויחליף את אג’יי שתפקד במקומו נגד טבריה כמגן שמאלי. שלו הרוש תורגל כמחליפו של רועי גורדנה לצד נועם מוצ’ה ואיליי טמם.

