'תאוריית כריך הגבינה' שמסבירה את מצב אלונסו

מרסלינו, מאמן ויאריאל שבכושר מעולה בלה ליגה התארח בתוכנית 'אל לארגרו' כדי לדבר על העונה הנהדרת של קבוצתו, ונשאל על המצב שצ'אבי אלונסו חווה בריאל מדריד.

"זה תמיד מפריע לי לראות קולגה במצב לא נוח, אתה תמיד מעמיד את עצמך במצבים שהיית צריך לחיות אותם", הודה מרסלינו בפני מאנו קארניו, בנוגע לביקורת על צ'אבי אלונסו בריאל מדריד.

המאמן הדגיש, בנוגע למקצוע מאמן הכדורגל, כי "מאמנים חווים ניצחון בבדידות, והפסד בבדידות גדולה אפילו יותר", וכי "העבודה שלנו לא מבטיחה הצלחה. ההצלחה מובטחת על ידי הביצועים של השחקנים ותוצאות טובות".

כדי לנתח את מצבו של צ'אבי אלונסו ושל שאר המאמנים בליגה הראשונה, מרסלינו ערך אנלוגיה מסקרנת עם כריך גבינה: "אני תמיד אומר שמאמן הוא כמו כריך. אנחנו החזיר והגבינה באמצע. למעלה, יש לך שכבת לחם, שמייצגת את אלה שאחראים, אלה שמנהלים. ומתחת נמצאים השחקנים. הם הגיבורים האמיתיים של המשחק ואלה שעוזרים למאמן לנצח משחקים. אבל כשהחזיר והגבינה לא שולטים באופן מוחלט בשכבה שמתחת, יש חוסר ברור".

"מהניסיון שלי, השחקן צריך להבין שהמאמן הוא זה שאחראי. ואם זה לא המצב, אנחנו בצרות", הוא ציין. למרסלינו, בהסתמך על ניסיונו הרב כמאמן, ברור כי "הנהלת המועדון חייבת להראות לך ביטחון מוחלט ולתת לך את הכוח לקבל החלטות. והיום שבו אלה שאחראים במועדון מטילים ספק ביכולת ובביצועים של המאמן, הם חייבים לתת לנו את ההזדמנות".

מרסליניו (IMAGO)

"אנחנו ממוקדים בניצחון, ולנו זו תחושת סיפוק גדולה להיות כל כך קרובים לריאל מדריד ולברצלונה אחרי כל כך הרבה משחקים", הוסיף הספרדי. "אנחנו מקווים להישאר שם כמה שיותר זמן. עבור ויאריאל, זו תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה שלה שהיא משחקת בליגת האלופות פעמיים ברציפות, זה אתגר טוב".