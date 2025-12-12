"אדבר עם סלאח, אין לי סיבה לא לרצות שיישאר"

אחרי ה-0:1 על אינטר בליגת האלופות, ליברפול תנסה לשוב לנצח מחר (שבת, 17:00) גם בליגה כשתארח באנפילד את ברייטון. כל זה כמובן בצל סאגת מוחמד סלאח, שיצא בפומבי נגד המועדון ולאור כך גם לא היה בסגל המייטי רדס שיצא לאיטליה להתמודדות נגד הנראזורי.

לקראת המפגש מול השחפים בפרמייר ליג, ארנה סלוט ערך היום (שישי) מסיבת עיתונאים שהתרכזה כצפוי כמעט כולה בעתידו של הכוכב המצרי: “אקיים איתו שיחה ותוצאת השיחה הזו תקבע איך ייראו העניינים מחר, אחריה נדע יותר”, אמר מאמן האדומים לגבי שיתופו של סלאח.

עוד הוסיף סלוט: “מה שצריך כרגע זה שיחה שלנו, והפעם הבאה שאדבר על סלאח צריכה להיות איתו ולא במעמד הזה. יותר מזה אני לא יכול לומר כרגע”. העיתונאים המקומיים ניסו בכל זאת להוציא כותרת אחרת ולהבין האם קצב העבודה ההגנתית של השחקן הוא זה שהביא לספסולו, ההולנדי השיב: “אתם מנסים בכמה דרכים, אמרתי שהפעם הבאה שאדון בנושא תהיה איתו ביחד”.

סלאח וסלוט. תפנית בעלילה או סוף הדרך? (IMAGO)

סלוט אף נשאל מי קיבל את ההחלטה שסלאח לא יהיה בסגל לאינטר, וענה: “הייתי חלק מזה, אך אני חושב שהחלטנו כמועדון. אני תמיד מדבר עם ההנהלה לגבי הסגל וההרכבים, כשבסוף ההחלטה אם לשחק עם שחקן או לכלול אותו בסגל תלויה רק בי”.

על השאלה האם הוא רוצה שסלאח יישאר בליברפול הסביר: “אין לי סיבות לא לרצות שהוא יישאר. המועדון הזה ניצח הרבה משחקים איתו”. מכאן, לאוהדי המייטי רדס רק נותר לראות איך זה יסתיים, האם בדרך נס נקבל פתרון שישאיר את המצרי באנפילד או שהפרידה הסופית של הכוכב קרובה מתמיד?