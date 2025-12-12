יום שישי, 12.12.2025 שעה 12:14
ליגה לאומית 25-26
2917-3314מכבי פ"ת1
2911-2414מכבי הרצליה2
2513-1714הפועל כפ"ס3
2414-2114הפועל ראשל"צ4
2221-2514מ.ס כפר קאסם5
2121-2214הפועל כפר שלם6
1919-2114מ.ס קריית ים7
1924-2314עירוני מודיעין8
1820-2114הפועל ר"ג9
1717-1714הפועל עכו10
1720-1314הפועל רעננה11
1530-2514מכבי יפו12
1420-1914הפועל חדרה13
1422-1214בני יהודה14
1028-1214הפועל עפולה15
921-1314הפועל נוף הגליל16

הדרישה של כפר קאסם ממכבי פ"ת על נואף בזיע

הקבוצה לא תשחרר למוליכה בחינם את השחקן ורוצה פיצוי כספי או שחקנים. וגם: כפ"ס הצטרף למרוץ אחר ארי כהן, דוניו נפרד מעכו והזר שעזב את כפר שלם

|
נועם שוהם (שחר גרוס)
נועם שוהם (שחר גרוס)

נואף בזיע הוא אחת ממטרות הרכש המרכזיות של מכבי פתח תקווה בחלון ההעברות הקרוב, אך נראה שהעסקה לא תהיה כל כך פשוטה ולמרות היחסים הטובים בין קבוצתו מ.ס כפר קאסם לבין המלאבסים, הקבוצה מהמגזר לא תיתן אותו בחינם למוליכת הטבלה.

בכפר קאסם מתכוונים לדרוש פיצוי כספי, או לחילופין לקבל כמה שחקנים שפחות משחקים במדי פ"ת לאחרונה, כמו הדר פוקס או מוחמד ח'טיב שכבר שיחק במועדון, כשגם שמות כמו אמיר אלטורי עשויים להיות רלוונטים.

בינתיים, מי שנראה שיהיה מבוקש מאוד בחלון הקרוב הוא הקשר ארי כהן: לאחר שפרסמנו על ההתעניינות של הקבוצה של נועם שוהם, גם הפועל כפ"ס של אדם לם הצטרפה למאבק ורוצה להחזיר אותו לקדנציה שנייה במועדון לאחר ששיחק במדיה בעונת 2023/24.

ארי כהן (ראובן שוורץ)ארי כהן (ראובן שוורץ)

גם בהפועל כפר שלם לא מספיק מרוצים ומתכננים שינויים: הצעד הראשון נעשה בימים האחרונים, כשבקבוצה הגיעו להסכמה הדדית עם הבלם הפורטוגלי גוהאו סידוניו על פרידה והוא צפוי לעזוב את ישראל.

עוד זר שעוזב הוא גודסווי דוניו, חלוצה של הפועל עכו, שנפצע לאחרונה ובמועדון הגיעו גם כן להסכמה על פרידה בשבוע האחרון. דוניו עוזב את המועדון, כאשר הוא לא הספיק לכבוש במדי הקבוצה.

