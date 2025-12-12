פיפ"א שוב העלתה את מחירי הכרטיסים למונדיאל

פיפ”א העלתה שוב את מחירי הכרטיסים לרוב משחקי מונדיאל 2026, כאשר חלק מכרטיסי שלב הבתים הסטנדרטיים כבר מוצעים במחיר של 700 דולר, וכרטיס לדרג התחתון בגמר המונדיאל מתומחר כעת ב-8,680 דולר, כמעט 2,000 דולר יותר ממחירו המקורי באוקטובר.

המחירים, שהוצעו לאוהדים במסגרת שלב הגרלה שנפתח ביום חמישי, מייצגים את היישום הרחב ביותר עד כה של אסטרטגיית "התמחור המשתנה" של פיפ״א. לאחר הגרלת מונדיאל 2026 וחשיפת לוח המשחקים בשבוע שעבר, פיפ״א יכולה לראשונה למכור כרטיסים למפגשים ספציפיים, והתאימה את המחירים בהתאם לביקוש הצפוי לכל משחק.

היא העלתה מחירי כרטיסים בקטגוריה 1 מ-410 או 445 דולר בחודש שעבר ל-700 דולר למשחקים כמו אנגליה נגד קרואטיה וסקוטלנד נגד ברזיל. בסך הכל, מחיר קטגוריה 1 עלה ב-80 מתוך 104 משחקים, ובחלק מהמקרים בעד 71 אחוזים, בעוד שב-11 משחקים המחיר ירד, לפי נתונים שנאספו ועובדו על ידי 'אתלטיק'.

ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

המחירים החדשים יישארו בתוקף מעכשיו ועד 13 בינואר, התקופה שבה אוהדים יכולים להגיש בקשות לכרטיסים. לאחר מכן פיפ״א תבחר באופן אקראי חלק מהמבקשים, תחייב אותם במחיר המוצג ותעניק להם את הכרטיסים שביקשו בפברואר. אחרים יקבלו הודעות דחייה.

לפני הגרלת המונדיאל, פיפ״א מכרה כמעט 2 מיליון כרטיסים בשני שלבי הגרלה מוקדמים, אף שבאותה עת רוב המשחקים לא נקבעו. באוקטובר נקבעו המחירים לפי שלב ומיקום. בנובמבר הועלו חלק מהמחירים הללו בעקבות ביקוש חזק. דצמבר, עם זאת, העניק לפיפ״א הזדמנות ראשונה לאפס מחירים בהתאם לפופולריות של הנבחרות המשתתפות.

בכך, פיפ״א חילקה למעשה את כל 72 משחקי שלב הבתים לארבע דרגות. המשחקים האטרקטיביים ביותר תומחרו ב-700 דולר בקטגוריה 1, 500 דולר בקטגוריה 2 ו-265 דולר בקטגוריה 3. הדרגה הבאה של משחקי בתים היא 600, 430 ו-220 דולר. הדרגה השלישית היא 500, 400 ו-180 דולר. הדרגה הרביעית היא 450, 380 ו-140 דולר. (כמה משחקים באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, סמוך לניו יורק, מתומחרים ב-620, 465 ו-220 דולר, אותם מחירים בדיוק כמו בחודש שעבר).

נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו ודונלד טראמפ (IMAGO)

בעבר, מחוץ למשחקים שבהם משתתפות המארחות המשותפות, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, ובאזורים שאינם ניו יורק, לוס אנג'לס ומפרץ סן פרנסיסקו, רוב כרטיסי שלב הבתים תומחרו ב-405 עד 445 דולר בקטגוריה 1, 300 עד 385 דולר בקטגוריה 2 ו-140 עד 160 דולר בקטגוריה 3.

הייתה גם קטגוריה 4, במחיר של 60 דולר לחלק ממשחקי שלב הבתים, אך נראה שכרטיסים אלה היו נדירים במיוחד, והוגבלו לחלק העליון של כמה אזורי פינה ביציעים העליונים של אצטדיוני NFL עצומים. וביום חמישי פיפ״א הודתה במרומז באי קיומם: אף אחד מהם אינו זמין בשלב המכירה הנוכחי.

גם ביום חמישי פתחה פיפ״א את תהליך רכישת הכרטיסים לאוהדים רשומים של הנבחרות המשתתפות. לאחר חודשים של ערפל ושאלות ללא מענה, אוהדים אלה, מהסוג שעוקב אחרי הנבחרת הלאומית שלו לכל מקום, בגשם או בשמש, בית או חוץ, למדו שתהיה להם גישה לכרטיסים מאחורי השערים. אך כרטיסים אלה יעלו פי כמה יותר מאשר במונדיאלים קודמים. מחיריהם זהים לאלה שמוצעים לאוהדים מזדמנים, לספסרים ולכל היתר בשלב דצמבר-ינואר, ובמקרים רבים אף גבוהים יותר ממה שאוהדים מזדמנים שילמו עבור אותו משחק באוקטובר ובנובמבר, לפני שהנבחרות היו ידועות.

אוהדי ארגנטינה בטירוף (רויטרס)

התמחור זכה לביקורת חריפה מצד ארגוני אוהדים מאורגנים. מדובר ב"בגידה במסורת המונדיאל", מסר ארגון Football Supporters Europe בהצהרה ביום חמישי. פיפ״א, שלא השתמשה ב"תמחור משתנה" לפני גביע העולם למועדונים 2025, הגנה על אימוץ השיטה כהתאמה לסטנדרטים האמריקאיים והקנדיים. האסטרטגיה, המוכרת גם כתמחור דינמי, דומה לזו שנעשה בה שימוש נרחב על ידי מועדוני ספורט בצפון אמריקה, שבה המחירים מותאמים כדי לנצל ביקוש עצום, או כדי למלא מושבים במקרה של ביקוש חלש.

דובר פיפ״א אמר ל'אתלטיק' בהצהרה השבוע כי "מודל התמחור משקף את נוהגי השוק הקיימים לאירועי בידור וספורט גדולים אצל המארחים שלנו על בסיס יומיומי, כולל כדורגל". הגוף המנהל של הכדורגל העולמי גם מציין לעיתים קרובות כי "כארגון ללא מטרות רווח, ההכנסות שפיפ״א מייצרת מהמונדיאל מושקעות מחדש כדי להניע את צמיחת המשחק (גברים, נשים, נוער) בכל 211 ההתאחדויות החברות בפיפ״א".

הוא לא נרתע מהביקורת, וההתאמות של יום חמישי היו הדוגמה הבולטת ביותר עד כה. בכל שלושת המשחקים שבהם משתתפת ארגנטינה, בכל שלושת המשחקים של פורטוגל ובכל שלושת המשחקים של ברזיל, המחירים עלו ל-700 דולר בקטגוריה 1, הכוללת את כל היציע התחתון וחלקים מהיציע השני ברוב האצטדיונים, 500 דולר בקטגוריה 2, שהיא המפלס העליון מעל הקווים, ו-265 דולר בקטגוריה 3, שבדרך כלל נמצאת ביציע העליון מעל קו השער והשערים.

שחקני פורטוגל חוגגים (IMAGO)

נורבגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, אקוודור נגד גרמניה ומשחקים שאינם משחקי פתיחה של שלוש המארחות המשותפות תומחרו גם הם בדרגה זו. בקצה השני של הסקאלה, כמה משחקים באצטדיון לויס במפרץ, באצטדיון סופי ליד לוס אנג'לס ובאצטדיון BMO בטורונטו ראו ירידות מחירים למפגשים לא מרשימים, כמו קטאר נגד שווייץ, איראן נגד ניו זילנד ואוסטריה נגד ירדן.

בשלבי הנוקאאוט, פיפ״א העלתה גם את מחירם של כל כרטיסי שלב 32 האחרונות וחלק מהכרטיסים בשלבים מתקדמים יותר. היא העלתה את מחירי כרטיסי הגמר זה החודש השלישי ברציפות. כרטיס בקטגוריה 1 עומד כעת על 8,680 דולר, לעומת 7,875 דולר בנובמבר. כרטיס בקטגוריה 2 עולה 5,575 דולר (לעומת 5,055), וכרטיס בקטגוריה 3 עולה 4,185 דולר (לעומת 3,450).

שלב מכירת הכרטיסים שנפתח ביום חמישי ייסגר ב-13 בינואר. במהלך החודש הקרוב אוהדים יגישו בקשות לכרטיסים בקטגוריות מסוימות למשחקים מסוימים במחירים שצוינו. לאחר מכן פיפ״א תבחר באופן אקראי מספר לא ידוע של מבקשים, תחייב אותם במחיר המוצג ותעניק להם את הכרטיסים שביקשו במועד כלשהו ב-5 בפברואר או לאחר מכן.

כל כרטיס שיישאר יהיה זמין לאחר מכן בשלב מכירה של "כל הקודם זוכה" באביב. לא ברור אם יישמרו כרטיסים לשלב זה, או אם אלה שיהיו זמינים יהיו רק שאריות.