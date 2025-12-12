יום שישי, 12.12.2025 שעה 12:14
כדורגל ישראלי

נבחרת ישראל תפגוש את גיאורגיה בטביליסי

בניגוד לשמועות, בנבחרת הלאומית סגרו מפגש ראשון לחלון הנבחרות הקרוב כשהמשחק ייערך ב-26.3.2026. מפגש נוסף לחלון מרץ צפוי להיסגר בזמן הקרוב

|
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל סגרה בחודש נובמבר סופית את מוקדמות מונדיאל 2026 במקום השלישי בבית, וכעת העיניים כבר קדימה לעבר הקמפיין להעפלה ליורו 2028, אך הוא לא התקיים במהלך העונה הזו.

בינתיים, חלון הנבחרות הקרוב שייערך בין ה-23 ל-31 בחודש מרץ יכלול חוץ ממספר משחקי פלייאוף בעיקר משחקי ידיעות, והחבורה של רן בן שמעון תקיים את משחק הכנה ב-26.3.2026 מול גיאורגיה בטביליסי.

בניגוד לשמועות והמצאות שעלו בנוגע לכך שישראל לא תשחק בחלון חודש מרץ, הנבחרת הלאומית כבר קבעה משחק אחד. יש מספר אופציות נוספות שנמצאות על הפרק, ואחת מהן תיסגר בקרוב במטרה לערוך שני משחקים בחלון הנבחרות כנהוג.

גיאורגיה, שהשתתפה ביורו הקודם, סיימה במקום השלישי של מוקדמות המונדיאל בבית עם ספרד וטורקיה לאחר שצברה 3 נקודות בלבד. למרות זאת היא מחזיקה בכוכב ענק בדמות חביצה קוורצחאליה, כשגם גיורגי מאמארדשווילי מליברפול וז’ורז’ מיקאוטדזה חברו של מנור סולומון לוויאריאל משחקים במדיה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */