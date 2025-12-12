נבחרת ישראל תפגוש את גיאורגיה בטביליסי

נבחרת ישראל סגרה בחודש נובמבר סופית את מוקדמות מונדיאל 2026 במקום השלישי בבית, וכעת העיניים כבר קדימה לעבר הקמפיין להעפלה ליורו 2028, אך הוא לא התקיים במהלך העונה הזו.

בינתיים, חלון הנבחרות הקרוב שייערך בין ה-23 ל-31 בחודש מרץ יכלול חוץ ממספר משחקי פלייאוף בעיקר משחקי ידיעות, והחבורה של רן בן שמעון תקיים את משחק הכנה ב-26.3.2026 מול גיאורגיה בטביליסי.

בניגוד לשמועות והמצאות שעלו בנוגע לכך שישראל לא תשחק בחלון חודש מרץ, הנבחרת הלאומית כבר קבעה משחק אחד. יש מספר אופציות נוספות שנמצאות על הפרק, ואחת מהן תיסגר בקרוב במטרה לערוך שני משחקים בחלון הנבחרות כנהוג.

גיאורגיה, שהשתתפה ביורו הקודם, סיימה במקום השלישי של מוקדמות המונדיאל בבית עם ספרד וטורקיה לאחר שצברה 3 נקודות בלבד. למרות זאת היא מחזיקה בכוכב ענק בדמות חביצה קוורצחאליה, כשגם גיורגי מאמארדשווילי מליברפול וז’ורז’ מיקאוטדזה חברו של מנור סולומון לוויאריאל משחקים במדיה.