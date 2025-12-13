"המרחק מהארץ נתן שקט, שיניתי את החשיבה"

אנסטסיה גורבנקו ממשיכה לנפץ שיאים. השחיינית המובילה של ישראל יצאה מהבריכה באליפות אירופה בבריכות קצרות בפולין מרוצה, אחרי שהופיעה בארבעה גמרים בתחרות, שם היא זכתה בשלוש מדליות ארד ושברה שני שיאים ישראלים חדשים בהופעה נהדרת בבריכה.

ללא ספק, זו הייתה אחת מהתחרויות המוצלחות של גורבנקו בת ה-22 ממכבי קריית ביאליק. את המדליות היא השיגה במשחים ל-100 מעורב, 200 מעורב ו-100 חזה - וזו הייתה התחרות האישית מהמוצלחות בקריירה שלה. אומנם לפני כשנה באליפות אירופה בבריכות ארוכות היא זכתה בארבע מדליות, אבל רק שתיים מהן היו מדליות אישיות ועוד שתיים הושגו בתחרויות שליחים.

"אף פעם לא חזרתי עם שלוש מדליות אישיות מאליפויות אירופה, זה השיא", אמרה אנסטסיה גורבנקו בראיון מיוחד ל-ONE. "בכלל, הרגשתי בכושר טוב. הייתי מאוד קרובה לכל השיאים שלי, שברתי שיאים בשני משחים במעורב ובחזה, עשיתי תוצאות עם ניקוד בינלאומי גבוה שהיו גם מהירות יחסית להיסטוריה של המשחים, אבל כמובן שלא שחיתי לבד. הופתעתי כמה מהר אחרות שוחות".

אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי. איגוד השחייה)

את מרגישה שהעולם התקדם בענף שלך?

"העולם התקדם, חד משמעית. יש קפיצה ענקית מאז אולימפיאדת פאריס 2024, בכל המשחים, וזה כיף כי זה הופך את הספורט ליותר מעניין. אולי פעם הייתה רק קטינקה הוסו ואף אחת לא התקרבה אליה, פתאום יש 5-7 בנות שעושות תוצאות מעולות ב-200 מעורב".

בתחרות הזו בפולין זכית בשלוש מדליות והיית קרובה גם לרביעית, איך הרגשת הפעם מול המתחרות שלך?

"האתגר הכי גדול זה להביא את היכולות שלי לידי ביטוי גם בתחרויות גדולות. באולימפיאדת פאריס הייתי מועמדת למדליה, אבל הייתי צריכה לדעת איך לעשות את הטוב ביותר שלי באותה נקודת זמן. הפעם, באליפות אירופה בבריכות קצרות, אני יודעת שנתתי הכל ונלחמתי. ב-200 מעורב נתתי הכל וראיתי את אלן וולש האירית עוקפת אותי, וזה ביאס אותי אבל זה מה שיכולתי לעשות באותו הרגע ואני שלמה עם זה. זו התחרות הכי עמוסה שהייתה לי בחיים, אז אני חוגגת גם ניצחונות קטנים ולא קשה עם עצמי בביקורת לפעמים. כל מה שעשיתי היה בסדר".

אנסטסיה גורבנקו עם הארד (סימונה קסטרווילארי)

את מרוצה מהתוצאות האחרונות שלך?

"אני מרוצה מהתוצאות, אולי לא מהמיקומים, אבל זה טוב גם לסיים במקום השלישי כי זה מביא לי רעב להמשיך ולהשתפר. לגבי המקום הרביעי בגמר האחרון - יכולתי לקחת עוד מדליה, אבל 50 חזה זה היה אמור להיות המשחה הכי כיף מבין כל משחים שבחרתי, וגם לא התאמנתי עליו יותר מידי, אז כמובן שגם המקום הרביעי תמיד משאיר טעם של עוד. זה טוב, זה מביא לי אקסטרה מוטיבציה לאימונים".

הופתעת מתוצאה מסוימת במשחים שלך?

"מה-100 חזה בעיקר. לא יודעת אם הופתעתי מהתוצאה, אבל הבאתי את המקסימום שלי. באתי לידי ביטוי בגמר שבו הכל היה צמוד וזה הסתיים על מרחק של נגיעה בקיר, אז מאוד הייתי מרוצה".

אנסטסיה עברה שנה לא קלה, לאחר שהצטרפה לאוניברסיטת לואיוויל בארצות הברית. היא עדיין צריכה להתרגל לזה שמידי פעם תעבור שלוש טיסות עד שתגיע למגורים במכללה, אחרי תחרויות באירופה. עם סיום ההופעה בפולין, גורבנקו נחתה ישר למבחנים של סיום סמסטר באוניברסיטה. היא העבירה יומיים שם, טסה למחנה אימונים בפלורידה ומשם תחזור לארץ כי קיבלה 'חופשת כריסמס'. אבל אצלה אין חופשות, כי בקרוב גורבנקו תתחרה באליפות ישראל. הצפי הוא שתופיע לארבעה משחים ביומיים, עם שני משחי שליחים, ותבלה קצת בחיק המשפחה אחרי חודשים ארוכים.

אנסטסיה גורבנקו מרוצה (סימונה קסטרווילארי)

"אני עוד צריכה להתרגל למעבר הזה", שיתפה השחיינית. "בכל שנה מעכשיו אני אהיה בארצות הברית מאוגוסט עד מאי. בדצמבר יהיו לי שבועיים-שלושה להגיע לארץ, תלוי לפי התוכנית המקצועית שלי. בקיץ אני רוצה להיות בארץ כי יש תוכנית ממש טובה של האיגוד עם ליאוניד קאופמן של מחנות גובה".

ומה תעשי בשנה האולימפית בדרך למשחקים בלוס אנג'לס 2028?

"עד אז, נראה מה יהיה, יש זמן. נחמד להיות בארצות הברית כל השנה ולהתאמן, אבל אני לא פוסלת שום דבר. אם אצטרך להישאר קצת יותר זמן פה? זה מה שאעשה. זה בגדר ניסוי וטעייה עדיין. מה שכן, אני ממש שמחה שיש לי בסיס לחיות בו, שזה משהו שלא היה לי עד אולימפיאדת פאריס 2024. בשני הקמפיינים הקודמים לא הייתי מבוססת בשום מקום, הייתי חיה על קו הונג קונג-ישראל או סן דייגו-ישראל, שזה היה כיף וטוב, אבל בסוף אני צריכה שגרה וקשה לי עם כל הטיסות והבדלי השעות. אני באמת מרגישה שעדיף לי להישאר במקום אחד, שזה מה שרוב האנשים עושים, ומשם מידי פעם לצאת בטיסות למקומות אחרים. זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי ואולי מהדברים הכי טובים שקרו לי בשנה האחרונה".

אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, באדיבות הוועד האולימפי)

ואיך בלימודים?

"מאתגר. אני לא יכולה להגיד שאני כל כך אוהבת ללמוד כרגע (אמרה בצחוק, א.מ), אבל זה איזון טוב וחשוב לחיים. זה לא הכל על השחייה, פתאום יש עוד דברים, וזה נחמד. אני לא יודעת עוד מה ללמוד, הסמסטר הזה עף כל כך מהר, אבל אני מרוצה במקום שלי".

מי המאמן שלך בעצם?

"אני עובדת עם המאמנים מהאוניברסיטה, ארתור אלביירו וסטפני ג'ונקר, שהם קבוע איתי. גם אם הם לא איתי פיזית באותה התחרות או האימון, אנחנו מדברים כל היום, יש אינטרקציה טובה בין שלושתנו ומאמן הנבחרת ליאוניד קאופמן מידי פעם מצטרף למשוואה אם צריך. הדברים כל הזמן משתנים, אבל סטפני בעיקר זו שמלווה אותי".

לאוניד קאופמן (חגי מיכאלי)

בארצות הברית את מה שנקרא 'אחת מעוד כמה שחייניות מובילות'. עצם זה שאת רחוקה מהארץ ואת לא השחיינית הכי טובה ואין את הלחץ של המדליות, זה נותן לך יותר שקט במובן מסוים?

"כן, יכול להיות שיש משהו במה שאתה אומר. אני יכולה להגיד משהו על לחץ. בארצות הברית שיניתי את כל החשיבה שלי על הישגים, בעקבות האימונים פה. בכל פעם הייתי שואלת אותה אם אני מסוגלת לעשות תוצאה כזאת או אחרת, והיא הייתה אומרת לי 'כן, את יכולה לעשות זמנים כאלה, אבל בואי נשים לב שאת מבצעת את המשחה כמו שאנחנו רוצות שתבצעי אותו'. לכן בתחרויות אני כבר פחות חושבת על תוצאה, כמו שפעם הייתי אובססיבית אליה - עכשיו אני חושבת על הביצוע שלי ואיך לעשות אותו הכי טוב שאפשר, כדי שאוכל להגיע לתוצאות טובות יותר. לאחרונה גם הבנתי שאני לא יכולה לשלוט בתוצאה, כי זו שניצחה ב-200 מעורב עשתה שיא אירופי ואת התוצאה שנייה טובה בהיסטוריה, אז מה אני יכולה לעשות מול זה? לא הכל תלוי בי הרי, אבל אני אעשה את הטוב ביותר שלי בכל תחרות".

אנסטסטה גורבנקו (חגי מיכאלי)

את מרגישה שהתבגרת בשנה האחרונה?

"לגמרי".

האם את מתכוונת לחזור ולהתרכז במשחה ה-400 מטר מעורב בקרוב?

"כן, המטרה היא לחזור לזה. אחרי חמישה חודשים של חופשה בלי שחייה, מרגישים את זה על הגוף ולכן אני עדיין לא שם. ה-400 מעורב זה משחה מאוד מנטלי, צריכים להיות מוכנים לדבר כזה. לאט לאט אני אחזור לזה. המשחה הזה עוזר לי בכל שאר המשחים, כך שאני רוצה להמשיך ולהתמקד ב-200 וב-400 מעורב גם בקמפיין האולימפי הזה".