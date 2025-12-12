הילאי שוקני חתם לשלוש עונות נוספות באשדוד

קבוצת נערים א' של מ.ס אשדוד, שמדורגת במרכז טבלת ליגת העל, זאת למרות פתיחת עונה לא מוצלחת - שכללה צבירה של נקודה אחת בחמישה משחקים, מה שהביא לחילופי מאמנים. בחמשת המשחקים האחרונים תחת הדרכתו של אמיר שוויקי זכתה הקבוצה בארבעה ניצחונות, מה שסייע לה לברוח מתחתית הטבלה.



אחד מהשחקנים הבולטים בקאמבק של מ.ס אשדוד הוא שחקן הכנף, הילאי שוקני, שעד כה הבקיע שלושה שערים במשחקי הליגה ועוד צמד שערים במשחק הגביע, בו נחלה הקבוצה הפסד 3:2 בהתמודדות מול הפועל באר שבע. הילאי שוקני עושה דרך רצופה במועדון, מבית הספר לכדורגל ועד לקבוצת נערים א'. לאחרונה ערך מספר אימונים בקבוצת הנוער ובנבחרת נערים א'. השחקן חתם השבוע על חוזה לשלוש עונות נוספות במועדון, באמצעות סוכנו, ניב סידי.



קבוצתו של הילאי שוקני תחזור היום (שישי), בשעה 13:00, למעגל משחקי ליגת העל, זאת לאחר שמשחק החוץ שיועד לה במחזור האחרון מול עירוני קרית שמונה, נדחה ל-23 לאוקטובר. לחניכיו של אמיר שוויקי מצפה משחק ביתי מאתגר מול אלופת השנתון מהעונה שעברה, מכבי פ"ת, שמגיעה אחרי הפסד 3:1 למכבי ת"א, מוליכת הטבלה, שנהנית ממאזן מושלם. ההפסד שנחלה מכבי פ"ת מציב אותה במקום הרביעי בטבלה, במרחק של 11 נקודות מהפסגה. מנגד, מ.ס אשדוד תרצה ליצור המשכיות לפורמה הטובה בה הייתה לפני הפגרה, כדי לשפר עמדות במרכז הטבלה.