יום שישי, 12.12.2025 שעה 16:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
לוח תוצאות
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

מפגש ענק: הנוער של מכבי חיפה מול ברצלונה

היריבה שאיתי מרדכי רצה: אחרי ההישג הגדול של הירוקים בליגת האלופות, ההגרלה זימנה מפגש גדול מול הקטלונים ואוריין גורן בשלב 32 האחרונות במפעל

|
שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

אחרי שקבוצת הנוער של מכבי חיפה השלימה הישג יוצא מן הכלל עם 2:4 על נאנט והעפלה לשלב הבא, הירוקים הוגרלו היום (שישי) בשלב 32 האחרונות במפעל מול לא אחרת מאשר ברצלונה, הקבוצה שבה משחק הישראלי אוריין גורן, ואלופת המפעל הנוכחית.

מכבי חיפה הגיעה ממסלול האלופות המקומיות, והדבר יעניק לה יתרון ביתיות בשלב 32 האחרונות מול היריבות שסיימו במקומות 7-16 בשלב הליגה המקביל. חשוב לציין שכרגע לא ניתן אישור להחזיר את המשחקים במסגרת האירופית לישראל, והמפגש צפוי להתקיים בהונגריה.

המשחקים בשלב זה יתקיימו ב-3 או ב-4 בחודש פברואר 2026, וכאמור בשיטה של משחק אחד מכריע. במידה והאלופה הישראלית תעפיל לשמינית הגמר, ההגרלה הבאה תיקבע את כל המסלול עד הגמר הגדול, כשמשחקי חצי הגמר והגמר ייערכו בטורניר “פיינל פור” בשווייץ בחודש אפריל.

רק אתמול בתוכנית “שיחת היום”, אמר מאמן הירוקים איתי מרדכי שהוא שואף לקבל את ברצלונה בהגרלה: “אנחנו שואפים, לקבוצות הכי טובות. ברצלונה ומעלה. אנחנו רוצים שהשחקנים יחוו את הרמות הגבוהות”, אמר מרדכי.

אגב, אוריין גורן פתח העונה בשלושה משחקים ושותף בחמישה מתוך 6 בצ’מפיונס לנוער, כאשר הוא בין השחקנים הצעירים בקבוצה שלו.

