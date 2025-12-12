מפגש ענק: הנוער של מכבי חיפה מול ברצלונה

אחרי שקבוצת הנוער של מכבי חיפה השלימה הישג יוצא מן הכלל עם 2:4 על נאנט והעפלה לשלב הבא, הירוקים הוגרלו היום (שישי) בשלב 32 האחרונות במפעל מול לא אחרת מאשר ברצלונה, הקבוצה שבה משחק הישראלי אוריין גורן, ואלופת המפעל הנוכחית.

מכבי חיפה הגיעה ממסלול האלופות המקומיות, והדבר יעניק לה יתרון ביתיות בשלב 32 האחרונות מול היריבות שסיימו במקומות 7-16 בשלב הליגה המקביל. חשוב לציין שכרגע לא ניתן אישור להחזיר את המשחקים במסגרת האירופית לישראל, והמפגש צפוי להתקיים בהונגריה.

המשחקים בשלב זה יתקיימו ב-3 או ב-4 בחודש פברואר 2026, וכאמור בשיטה של משחק אחד מכריע. במידה והאלופה הישראלית תעפיל לשמינית הגמר, ההגרלה הבאה תיקבע את כל המסלול עד הגמר הגדול, כשמשחקי חצי הגמר והגמר ייערכו בטורניר “פיינל פור” בשווייץ בחודש אפריל.

רק אתמול בתוכנית “שיחת היום”, אמר מאמן הירוקים איתי מרדכי שהוא שואף לקבל את ברצלונה בהגרלה: “אנחנו שואפים, לקבוצות הכי טובות. ברצלונה ומעלה. אנחנו רוצים שהשחקנים יחוו את הרמות הגבוהות”, אמר מרדכי.

אגב, אוריין גורן פתח העונה בשלושה משחקים ושותף בחמישה מתוך 6 בצ’מפיונס לנוער, כאשר הוא בין השחקנים הצעירים בקבוצה שלו.