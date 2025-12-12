ה"הזדמנות לשנות את העונה" של פורטלנד

פורטלנד טרייל בלייזרס ודני אבדיה ספגו הפסד נוסף הלילה (בין חמישי לשישי) כשהפעם הובסו מול ניו אורלינס פליקנס וספגו הפסד שישי בשבעת המשחקים האחרונים. בנוסף, הקבוצה יצאה מ-10 הראשונות במערב וכבר לא נמצאת במקום המוביל לפליי-אין.

למרות הביקורת הרבה שהופנתה כלפי המועדון, בתקשורת באורגון מצאו גם סיבה לאופטימיות: “לבלייזרס היו 16 משחקי חוץ ורק תשעה משחקי בית. עכשיו כשהדרך הארוכה בחוץ נגמרה, תהיה להם הזדמנות לשנות את העונה מול הקהל הביתי”.

שבעה מתוך שמונת המשחקים הבאים של הקבוצה יהיו בבית, כשרק המשחק מול סקרמנטו החודש יתקיים בחוץ, ובפורטלנד יצטרכו לבצע שינוי משמעותי כדי לשפר את היכולת מהתקופה האחרונה.

גם מאמן הקבוצה טיאגו ספליטר ניסה לספק הסברים ליכולת ההגנתית הירודה, לאחר שקבוצתו ספגה 143 נקודות: “לא הייתה לנו הגנה טובה על הטבעת בגלל חסרונם של הגבוהים שלנו, אבל זה לא משנה. אין משחקים קלים ב-NBA ויש הרבה מה ללמוד”.