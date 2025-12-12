"עושה חשבון נפש, עתידי? יותר שמועות מאמת"

אתלטיקו מדריד אמנם נעצרה במחזורים האחרונים בלה ליגה, אך היא יכולה להיות מרוצה מכך שחוליאן אלברס עדיין נותן את התפוקה עם 11 שערים ו-4 בישולים ב-21 משחקים בכל המסגרות עד כה העונה. בראיון נרחב ל’מארקה’ הספרדי, הארגנטינאי פותח הכל: חשבון הנפש אחרי העונה שעברה, פפ גווארדיולה מול דייגו סימאונה, איזה שחקן הוא רוצה שיגיע לקולצ’ונרוס, הרמה של קבוצתו הנוכחית והשמועות על עתידו.

עברה יותר משנה מאז שהגעת לאתלטיקו, מה ציפית למצוא כאן ומה באמת מצאת?

”מצאתי פחות או יותר את מה שציפיתי. האמת שמהיום הראשון התייחסו אליי יפה מאוד ונתנו לי מקום נהדר בתוך המועדון, שבו אני מרגיש בנוח. בעונה שעברה, בגלל כמה פרטים בחודשים האחרונים, לא יכולנו להיות במאבק על התארים. אבל אני חושב שהתחרינו טוב מאוד לאורך כל השנה, ועכשיו העונה אנחנו עושים עבודה טובה מאוד, משתפרים ככל שהעונה מתקדמת, אז אנחנו צריכים להמשיך בדרך הזו”.

דיברת על מציאת מקומך, אתה מרגיש שזו אתלטי של חוליאן?

”אני לא יודע אם זה בדיוק ככה. זה יותר רעיון כללי, אבל מה שאני כן יודע זה התפקיד שאני ממלא בתוך הקבוצה. בסופו של דבר, זו קבוצה. יש רבים מאיתנו שמתאמנים במקסימום כל יום. כחלוץ, כמובן, אני יודע מה אני יכול לתרום, להיות קרוב יותר לשער ולספק שערים ובישולים, וזה מה שאני ידוע בו. בסופו של דבר, אני מבין את התפקיד הזה ואני לוקח על עצמי את האחריות הזו בלי שום בעיה”.

אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס (IMAGO)

האם הרכש והבנייה של אתלטיקו היא ברמה המתאימה לחוליאן?

”כן, אני חושב שכיום אנחנו במצב שבו אנחנו יכולים להתחרות בכל אחד, וכמו שאמרתי קודם, המועדון גדל מאוד. בחלון ההעברות האחרון הבאנו הרבה שחקנים ברמה גבוהה ואיכותיים, ואני חושב שבמבט קדימה, למועדון עדיין יש מקום לשיפור”.

אתה יודע מה השתבש בעונה שעברה?

”כן, אני חושב שכולם עושים חשבון נפש. אבל, כמו שאמרתי, בחודשים האחרונים האלה, כשהכל מוכרע, בסופו של דבר הפרטים הקטנים הם שקובעים. בעונה שעברה היו לנו כמה משחקי ליגה שבהם איבדנו נקודות שהוציאו אותנו מהמרוץ לאליפות. אחר כך, בליגת האלופות, כולנו יודעים מה קרה לצערנו. בגביע הפסדנו בחצי הגמר, אבל התחרינו טוב, וזה מה שאמרתי על התמקדות בדברים הקטנים שבסופו של דבר עושים את ההבדל”.

שחקני אתלטיקו מדריד (IMAGO)

לפני שנה אמרת ששחקן ההגנה שעומד מולך הכי טוב הוא “קוטי”, כריסטיאן רומרו חברך לנבחרת ארגנטינה. היית רוצה לשחק איתו יחד? הקיץ דיברו על הבאתו לאתלטיקו.

”כן, כן. ברור שהייתי רוצה, קוטי הוא אחד המגנים הטובים בעולם. אני חולק איתו זמן בנבחרת ואני באמת חושב שהוא כוכב וחזק מאוד בהגנה. וכן, היו לי כמה שיחות איתו ובגלל כמה פרטים זה לא הסתדר, אבל אני מקווה שיום אחד נוכל לשחק יחד”.

מה ההבדלים והדמיון בין סימאונה לגווארדיולה?

”ובכן, יש קווי דמיון. ברור, הדרך בה הם מתחרים, המנטליות המנצחת. אחר כך, מה שכולנו רואים הם ההבדלים ברעיונות שיש לכל אחד בכל הנוגע לגישה למשחקים ולצפייה בכדורגל. אני לא יודע אם זה בגלל הניסיון שלהם או מה שהם מרגישים, אבל לכל אחד יש את הסגנון שלו”.

דייגו סימאונה (IMAGO)

יש הרבה שמועות על עתידך, מקשרים אותך גם לברצלונה. אתה מרגיש שמתמשים בשמך? זה מפריע לך?

”תראה, זה לא מפריע לי. אני מנסה לא לשים לב לזה, אבל אני יודע מה אומרים. זה בכל הרשתות החברתיות. אני חושב שזה יותר מה שאומרים באינטרנט מאשר מה שקורה בפועל באמת. אני מאוד מרוכז בעונה הזאת, במה שצפוי לנו עם אתלטיקו מדריד. אז אני מנסה להתנתק ולחשוב על עצמי, על להמשיך לצמוח כשחקן, ועל לנצח”.