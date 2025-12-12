סיום: מכבי פ"ת - הפועל ראשל"צ 1:2

משחקי המחזור ה-15 בליגה הלאומית נפתחים היום (שישי), כשבשעה זו יש חמישה מפגשים מסקרנים. מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל ראשון לציון, מכבי יפו פוגשת את הפועל כפר שלם, הפועל רמת גן מתארחת אצל הפועל חדרה, מ.ס כפר קאסם מארחת את עירוני מודיעין והפועל רעננה פוגשת את הפועל נוף הגליל.

מכבי פתח תקווה – הפועל ראשון לציון 1:2

מפגש צמרת לוהט. אחרי ההפסד במחזור הקודם למכבי הרצליה וכשהם עדיין במקום הראשון, המלאבסים שואפים לחזור למסלול ולשמור על הפסגה. מנגד, האורחת המפתיעה מהמקום הרביעי רוצה להשיג ניצחון שני ברציפות אחרי ה-1:4 על מכבי יפו.

איתן טיבי מתחמם (אופיר מגדל)

דקה 43, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: הנה זה בא! כדור ארוך מאוד נשלח לכיוונו של חוסה קורטס, שהוריד עם הכתף וסיים חד לפינה הקרובה.

חוסה קורטס בעננים (אופיר מגדל)

חוסה קורטס חוגג (אופיר מגדל)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (אופיר מגדל)

דקה 47, שער! הפועל ראשון לציון השוותה ל-1:1: שער ענק של עמית צור, שאיזן את התוצאה עבור הקבוצה מעיר היין.

עמית צור חוגג (אופיר מגדל)

שחקני הפועל ראשון לציון מאושרים (אופיר מגדל)

דקה 50, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-1:2: קצב אדיר! המארחת קיבלה פנדל, מוחמד הנדי ניגש לנקודה ושם את הכדור בפנים.

מוחמד הנדי כובש (אופיר מגדל)

מוחמד הנדי חוגג (אופיר מגדל)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (אופיר מגדל)

מכבי יפו – הפועל כפר שלם 3:1

מפגש מסקרן בין שתי הקבוצות. המארחת נמצאת אמנם רק במקום ה-12, אך היא עם ארבעה ניצחונות ולאחר שני הפסדים רצופים, רוצה לשוב למסלול. בצד השני, האורחת נמצאת במקום השישי עם 21 נקודות, ומגיעים גם היא אחרי שני משחקים ללא ניצחון, כשכעת רוצה לקרוא תיגר על הצמרת.

דקה 14, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: מתן בית יעקב שלח קרן נהדרת לרחבה, אבי תורג’מן עלה מעל כולם ומצא את הפינה הרחוקה.

דקה 44, שער! כפר שלם השוותה ל-1:1: כדור גבוה נכנס לרחבה, כששחקן האורחת הוריד אותו לשי קונסטנטיני, שסיים לרשת.

דקה 57, שער! כפר שלם עלתה ל-1:2: וואו, איזה גול אדיר. כדור חזר לגיא סביליה, שמ-30 מטרים, מהמקום, שלח אותו לבין החיבורים.

דקה 70, שער! כפר שלם עלתה ל-1:3: כדור עלה מצד שמאל ננגח ופגע באבי תורג’מן, שהרחיק לשערו הוא.

הפועל חדרה – הפועל רמת גן 1:0

מפגש מסקרן בין שתי קבוצות שצמודות אחת לשנייה בטבלה. המארחת, שהיא כמובן היורדת מליגת העל, נמצאת במקום ה-13 וסופרת חמישה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות. האורחת מהמקום התשיעי סופרת מבחינתה שלושה משחקים ללא ניצחון ורוצה לחזור למסלול.

דקה 33, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: איזה גול ענק של דוד אסנקה! שחקן הכנף התקדם ללא הפרעה, עד ששלח פס חזק לפינה הרחוקה.

מ.ס כפר קאסם – עירוני מודיעין 0:0

עוד מפגש מהחלק העליון של הטבלה. המארחת עם 22 נק’ עד כה והיא במקום החמישי, כשאחרי 2:3 על רמת גן במחזור הקודם, מקווה לייצר מומנטום. בצד השני, האורחת, שהיא גם העולה מליגה א’, פתחה את העונה בצורה טובה, נמצאת במקום ה-8 ורוצה לחזור לנצח אחרי שהפסידה 2:1 לרעננה.

הפועל רעננה – הפועל נוף הגליל 1:2

מפגש תחתית רותח. המארחת במקום ה-11 עם 17 נק’ פתחה את העונה לא טוב מבחינתה, אך לאחרונה צברה שני ניצחונות רצופים ורוצה להמשיך במומנטום החיובי. מנגד, האורחת, שהיא גם האחרונה בטבלה עם 9 נקודות בלבד, מקווה להשיג נקודות בשביל אוויר לנשימה.

דקה 5, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: כדור חופשי הורם מצד ימין, הכדור ננגח לכיוונו של טארק בושאנק, שסיים בוולה מול שער חשוף.

דקה 10, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: עוד מצב נייח, הפעם בלבלה ברחבה הובילה את הכדור למיכאל ממן, שסיים חזר ברגל שמאל פנימה.

דקה 53, שער! נוף הגליל צימקה ל-2:1: כדור עלה מצד ימין, שי מוסינקו נגח לרשת.

דקה 76: רעננה נשארה בעשרה שחקנים, אחרי פאול חזק של אדיר קורדובה, שהורחק.