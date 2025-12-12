מחצית: וירטוס - הפועל ת"א 36:42

אחרי שישה ימים ללא כדורסל, הפועל תל אביב שבה לשחק היום (שישי), כאשר בשעה זו היא פוגשת את וירטוס בולוניה במסגרת המחזור ה-15 ביורוליג, כשזה משחקם האחרון של האדומים לפני שהם חוזרים לארח באופן כללי במפגש אירופי בישראל, וכמובן לראשונה מפגש במפעל הבכיר ביבשת.

האדומים עם מאזן של עשרה ניצחונות וארבעה הפסדים ביורוליג, כשבמשחק האחרון הם גברו על וילרבאן וכעת יקוו לרשום ניצחון שני ברציפות, כשבאמצע הם חגגו על הפועל העמק ושמרו על מאזן מושלם בליגת ווינר סל. דימיטריס איטודיס רוצה לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון של הליגה היוקרתית.

רגע לפני ששבוע הבא יתקיים שבוע כפול במפעל, האדומים רוצים להיות הקבוצה היחידה עם 11 ניצחונות, כאשר ים מדר שוב בסגל של איטודיס. ברונו קבוקלו חזר לאימונים, אך עדיין לא כשיר, כשכריס ג’ונס לא התאמן בצורה מלאה במהלך השבוע.

בצד השני של המתרס, האיטלקים במקום ה-12 עם מאזן של שבעה ניצחונות ושבעה הפסדים, כאשר במחזור הקודם ניצחו 78:79 דרמטי את דובאי. כעת, וירטוס בולוניה רוצה להפתיע את החבורה האדומה של איטודיס ולעלות למאזן החיובי.

רבע ראשון: 21:24 לווירטוס בולוניה

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, ואסיליה מיציץ’, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית וירטוס בולוניה: לוקה וילדוזה, קרסן אדוארדס, דריק אלסטון ג’וניור, קרים ג’אלוו ומוחמט דיוף.

# 10:00-05:00: הקבוצה הישראלית עלתה ראשונה על הלוח עם דן אוטורו, שנראה חד בחמש הדקות הראשונות. אצל הביתיים מוחמט דיוף בלט כששתי הקבוצות נשארו צמודות.

דן אוטורו מטביע (ראובן שוורץ)

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

# 05:00-00:00: אלייז’ה בראיינט נכנס למשחק עם שלשה נהדרת, מת’יו מורגן הגיב כשקלע שלוש פעמים מחוץ לקשת בתוך דקה וחצי. אוטורו המשיך לבלוט בצבע כשהגיע ל-11 נקודות, אך האיטלקים סיימו את הרבע בהובלה הודות ליכולת נהדרת מקו השלוש.

ואסיליה מיציץ' צולף (ראובן שוורץ)

אלייז'ה בראיינט חודר לצבע (ראובן שוורץ)

רבע שני: 36:42 לווירטוס בולוניה

# 10:00-05:00: הקבוצה האיטלקית עלתה בצורה טובה יותר מההפסקה הקצרה, אלייז’ה בראיינט קלע את הנקודות הראשונות של הפועל ברבע. המארחת עלתה ליתרון דו ספרתי אחרי ששלטה לחלוטין בנעשה על הפרקט.

# 05:00-00:00: בראיינט המשיך לצמצם נזקים כשיצא למהלך של סל ועבירה והוריד את ההפרש במעט. אך האיטלקים המשיכו לצלוף מחוץ לקשת באחוזים מעולים ולחבורה של איטודיס לא היה מענה הגנתי, כשבהתקפה הם דווקא יצאו לריצת 0:8.