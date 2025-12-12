יום שישי, 12.12.2025 שעה 22:27
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
67%1276-134015ולנסיה2
64%1164-127114מונאקו3
64%1147-120814הכוכב האדום4
64%1178-119814ברצלונה5
62%1063-112313אולימפיאקוס6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
60%1295-133115פנאתינייקוס8
60%1242-127315ריאל מדריד9
60%1231-130515ז'לגיריס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
47%1312-128815דובאי13
36%1221-115314פרטיזן בלגרד14
33%1294-120315אנדולו אפס15
33%1342-128715באסקוניה16
33%1261-117215באיירן מינכן17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

מחצית: וירטוס - הפועל ת"א 36:42

יורוליג, מחזור 15: החבורה של איטודיס האטה את הקצב, כשהיא ללא מענה ליכולת הנהדרת של האיטלקים מחוץ לקשת. אוטורו ובראיינט בולטים בשורות האדומים

|
ואסיליה מיציץ' מכדרר (ראובן שוורץ)
ואסיליה מיציץ' מכדרר (ראובן שוורץ)

אחרי שישה ימים ללא כדורסל, הפועל תל אביב שבה לשחק היום (שישי), כאשר בשעה זו היא פוגשת את וירטוס בולוניה במסגרת המחזור ה-15 ביורוליג, כשזה משחקם האחרון של האדומים לפני שהם חוזרים לארח באופן כללי במפגש אירופי בישראל, וכמובן לראשונה מפגש במפעל הבכיר ביבשת.

האדומים עם מאזן של עשרה ניצחונות וארבעה הפסדים ביורוליג, כשבמשחק האחרון הם גברו על וילרבאן וכעת יקוו לרשום ניצחון שני ברציפות, כשבאמצע הם חגגו על הפועל העמק ושמרו על מאזן מושלם בליגת ווינר סל. דימיטריס איטודיס רוצה לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון של הליגה היוקרתית.

רגע לפני ששבוע הבא יתקיים שבוע כפול במפעל, האדומים רוצים להיות הקבוצה היחידה עם 11 ניצחונות, כאשר ים מדר שוב בסגל של איטודיס. ברונו קבוקלו חזר לאימונים, אך עדיין לא כשיר, כשכריס ג’ונס לא התאמן בצורה מלאה במהלך השבוע.

בצד השני של המתרס, האיטלקים במקום ה-12 עם מאזן של שבעה ניצחונות ושבעה הפסדים, כאשר במחזור הקודם ניצחו 78:79 דרמטי את דובאי. כעת, וירטוס בולוניה רוצה להפתיע את החבורה האדומה של איטודיס ולעלות למאזן החיובי.

רבע ראשון: 21:24 לווירטוס בולוניה

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, ואסיליה מיציץ’, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית וירטוס בולוניה: לוקה וילדוזה, קרסן אדוארדס, דריק אלסטון ג’וניור, קרים ג’אלוו ומוחמט דיוף.

# 10:00-05:00: הקבוצה הישראלית עלתה ראשונה על הלוח עם דן אוטורו, שנראה חד בחמש הדקות הראשונות. אצל הביתיים מוחמט דיוף בלט כששתי הקבוצות נשארו צמודות.

דן אוטורו מטביע (ראובן שוורץ)דן אוטורו מטביע (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

# 05:00-00:00: אלייז’ה בראיינט נכנס למשחק עם שלשה נהדרת, מת’יו מורגן הגיב כשקלע שלוש פעמים מחוץ לקשת בתוך דקה וחצי. אוטורו המשיך לבלוט בצבע כשהגיע ל-11 נקודות, אך האיטלקים סיימו את הרבע בהובלה הודות ליכולת נהדרת מקו השלוש.

ואסיליה מיציץואסיליה מיציץ' צולף (ראובן שוורץ)
אלייזאלייז'ה בראיינט חודר לצבע (ראובן שוורץ)

רבע שני: 36:42 לווירטוס בולוניה

# 10:00-05:00: הקבוצה האיטלקית עלתה בצורה טובה יותר מההפסקה הקצרה, אלייז’ה בראיינט קלע את הנקודות הראשונות של הפועל ברבע. המארחת עלתה ליתרון דו ספרתי אחרי ששלטה לחלוטין בנעשה על הפרקט.

# 05:00-00:00: בראיינט המשיך לצמצם נזקים כשיצא למהלך של סל ועבירה והוריד את ההפרש במעט. אך האיטלקים המשיכו לצלוף מחוץ לקשת באחוזים מעולים ולחבורה של איטודיס לא היה מענה הגנתי, כשבהתקפה הם דווקא יצאו לריצת 0:8.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */