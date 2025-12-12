רבע 3, 02:16: הפועל חולון - עירוני ר"ג 53:37

המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל יוצא לדרך היום (שישי), כאשר בשעה זו הפועל חולון מארחת את מכבי רמת גן, כששתי הקבוצות מגיעות למפגש מעודדות אחרי ניצחון ביתי.

המארחת גברה על הפועל גליל עליון 82:92 בדרך למאזן 2:5. שחקניו של דני פרנקו, שניצחו עד כה בארבעה מחמשת משחקי הליגה שלהם בהיכל טוטו, ינסו להמשיך במומנטום לעיני הקהל הביתי.

האורחת הרשימה עם 83:100 על עירוני נס ציונה, כשהיא שיפרה את מאזנה ל-5:3 שלילי. חניכיו של שמוליק ברנר, שיציין את משחקו ה-100 כמאמן ראשי בעונה הסדירה, קטעו רצף של ארבעה הפסדים בניצחון משכנע וקלעו מאה נקודות בפעם השנייה העונה.

שלושה מארבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות בליגה הבכיר הסתיימו על חוד של סל, כולל 74:75 לרמת גן באולם שבו נערך המפגש היום. באותו משחק, ניצחה האורחת 4:26 ברבע שני במיוחד, אבל עדיין נזקהה להתעלות ברבע האחרון והבטיחה את ניצחון רק בזכות קליעת עונשין מאוחרת של ג’ורדן כהן.

רבע ראשון: 11:15 למכבי רמת גן

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון, אקסבייר מנפורד, ליאור קררה, ג’ורדן מקריי ונסייר ברוקס.

חמישיית מכבי רמת גן: ז'ורדאן ניקוליס, דאריון אטקינס, רונאלדו סגו, אדם אריאל ודרו קרופורד.

# 10:00-05:00: חמש הדקות הראשונות היו של קרופורד ואטקינס, שהובילו את רמת גן ליתרון כבר בפתיחה, 5:9, כשמנגד חולון התקשתה וקלעה באחוזים נמוכים.

רונאלדו סגו (לילך וויס-רוזנברג)

# 05:00-00:00: קרופורד קלע שלשה גדולה, חולון ספגה מכה גדולה בדמות פציעה של מקריי שירד לחדר ההלבשה, רמת גן שמרה על היתרון שלה למרות שהסגולים ניסו לצמצם, 11:15 לאורחת.

ז'ורדאן ניקוליס (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: 30:34 למכבי רמת גן

# 10:00-05:00: אריאל פתח את הרבע עם שלשה, כשמנגד חולון לא הצליחה לקלוע מחוץ לקשת, רמת גן שמרה על היתרון שלה, 16:22.

אייזיה אייזנדורף (לילך וויס-רוזנברג)

# 05:00-00:00: בני ואטקינס נתנו יתרון דו ספרתי לרמת גן, אך אז חולון קלעה את השלשה הראשונה שלו במשחק, השלימה ריצת 2:9 והורידה את ההפרש לשלוש בלבד, כשעד הסיום הקבוצות החליפו סלים ואייזנדורף קלע על הבאזר וחתם את המחצית הראשונה, 30:34.