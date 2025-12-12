יום ראשון, 22.03.2026 שעה 04:57
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

בזכות סל עם הבאזר: 66:67 לחולון על רמת גן

מטורף: הסגולים היו בפיגור לאורך המשחק, אך השלימו ריצת 9:25 ברבע ה-4 וארצי נתן ניצחון לפרנקו בשנייה האחרונה. 12 נק' לזלמנסון, מקריי נפצע. צפו

|
נתנאל ארצי בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)
נתנאל ארצי בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)

היא הייתה בפיגור לאורך כל הדרך, מהפתיחה ועד השניות האחרונות של המשחק, אך הפועל חולון עשתה את הבלתי ייאמן היום (שישי), חזרה מפיגור 19 וניצחה 66:67 את מכבי רמת גן בהיכל טוטו, זאת במסגרת המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל.

מהדקות הראשונות היה אפשר להבין לאן הרוח נושבת, כאשר החניכים של דני פרנקו קלעו באחוזים נמוכים ונראו לא טוב, מנגד רמת גן ברחה ליתרון כבר אחרי 10 דקות, 11:15. ברבע השני, הקבוצה של שמוליק ברנר ברחה לדו ספרתי, אך שוב המארחת הצליחה לצמק ולהתקרב בזכות ריצת 2:9.

ברבע השלישי, שוב חולון חזרה לסורה עם קליעה באחוזים נמוכים, האורחת מנגד השלימה שוב ריצה וברחה ליתרון דו ספרתי גדול פעם נוספת, 42:57. ברבע האחרון הגיעה הדרמה הגדולה, רמת גן כבר הובילה ב-19, 42:61, אך אז הסגולים השלימו ריצה מטורפת וחזרו לעניינים.

ארצי על הבאזר מנצח את המשחק מול רמת גן!

הסיום היה דרמטי, חולון הגיעה עד הפרש נקודה, רונאלד סגו קלע נקודה מהעונשין, 64:66 לרמת גן, אך אז נתנאל ארצי, בשנייה האחרונה, צלף שלשה עם הבאזר והעניק ניצחון שישי בליגה לדני פרנקו, שיקווה להמשיך את המומנטום מול בורסאספור בליגת האלופות. מנגד, רמת גן עם הפסד שישי וברנר יצא מאוכזב במשחקו ה-100 בעונה הסדירה.

קלעו להפועל חולון: עידן זלמנסון 12 נקודות ו-5 ריב’, יאיר קרביץ ונתנאל ארצי 11 נק’, דרק וולטון ג’וניור 9 נק’ ו-7 אסיסטים, טוד ווית’רס 7 נק’ ו-8 ריב’, נסייר ברוקס (6 ריב’) ורועי רוזנברג (5 ריב’) 5 נק’ כל אחד וליאור קררה 3 נק’ ו-5 ריב’.

קלעו למכבי רמת גן: אייזיה אייזנדורף 13 נק’, דריון אטקינס (9 ריב’) ורונאלדו סגו 12 נק’ ו-6 אס’, ז’ורדאן ניקוליס 10 נק’ ו-6 ריב’, אדם אריאל (5 ריב’) ודרו קרופורד (9 ריב’) 6 נק’ כ”א, עמית אלון 5 נק’ וגיל בני 2 נק’.

שחקני הפועל חולון בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל חולון בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני מכבי רמת גן בהלם (לילך וויס-רוזנברג)שחקני מכבי רמת גן בהלם (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

רבע ראשון: 11:15 למכבי רמת גן

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון, אקסבייר מנפורד, ליאור קררה, ג’ורדן מקריי ונסייר ברוקס.

חמישיית מכבי רמת גן: ז'ורדאן ניקוליס, דאריון אטקינס, רונאלדו סגו, אדם אריאל ודרו קרופורד.

# 10:00-05:00: חמש הדקות הראשונות היו של קרופורד ואטקינס, שהובילו את רמת גן ליתרון כבר בפתיחה, 5:9, כשמנגד חולון התקשתה וקלעה באחוזים נמוכים. 

רונאלדו סגו (לילך וויס-רוזנברג)רונאלדו סגו (לילך וויס-רוזנברג)

# 05:00-00:00: קרופורד קלע שלשה גדולה, חולון ספגה מכה גדולה בדמות פציעה של מקריי שירד לחדר ההלבשה, רמת גן שמרה על היתרון שלה למרות שהסגולים ניסו לצמצם, 11:15 לאורחת.

זז'ורדאן ניקוליס (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: 30:34 למכבי רמת גן

# 10:00-05:00: אריאל פתח את הרבע עם שלשה, כשמנגד חולון לא הצליחה לקלוע מחוץ לקשת, רמת גן שמרה על היתרון שלה, 16:22.

אייזיה אייזנדורף (לילך וויס-רוזנברג)אייזיה אייזנדורף (לילך וויס-רוזנברג)

# 05:00-00:00: בני ואטקינס נתנו יתרון דו ספרתי לרמת גן, אך אז חולון קלעה את השלשה הראשונה שלו במשחק, השלימה ריצת 2:9 והורידה את ההפרש לשלוש בלבד, כשעד הסיום הקבוצות החליפו סלים ואייזנדורף קלע על הבאזר וחתם את המחצית הראשונה, 30:34.

גיל בני בין שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)גיל בני בין שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שלישי: 42:57 למכבי רמת גן

# 10:00-05:00הקבוצות המשיכו עם קליעה באחוזים נמוכים בשני צידי המגרש, כשהמארחת קלעה רק ארבע נקודות בחמש דקות, רמת גן ניצלה זאת ועלתה ליתרון, 34:43. 

אדם אריאל מול נתנאל ארצי (לילך וויס-רוזנברג)אדם אריאל מול נתנאל ארצי (לילך וויס-רוזנברג)

# 05:00-00:00: האורחת השלימה ריצת 3:10 וברחה ליתרון דו ספרתי, 37:53, חולון קלעה שלוש נקודות, אך אייזנדורף ואטקינס הגדילו את ההפרש, וולטון ג’וניור רק צימק.

גיל בני במאבק (לילך וויס-רוזנברג)גיל בני במאבק (לילך וויס-רוזנברג)

רבע רביעי:

# 10:00-05:00: ניקולס וסגו קלעו ארבע נקודות, 42:61 לרמת גן, כשלאחר מכן חולון הובילה ריצת 0:7 נהדרת והורידה את ההפרש ל-12 הפרש, סגו קלע שתי נקודות, 49:63 לאורחת.

יאיר קרביץ (לילך וויס-רוזנברג)יאיר קרביץ (לילך וויס-רוזנברג)

# 05:00-00:00: חולון התעוררה, השלימה ריצת 2:15 מטורפת, צמצמה עד הפרש נקודה אחת בלבד. סגו הלך לקו וקלע נקודה אחת בלבד, 64:66 לרמת גן. אולם, דווקא בשנייה האחרונה, נתנאל ארצי צלף שלשה מטורפת עם הבאזר והעניק ניצחון גדול לפרנקו.

נתנאל ארצי בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)נתנאל ארצי בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
