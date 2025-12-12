יום ראשון, 14.12.2025 שעה 10:53
כדורגל עולמי

"לא חשבתי שאוכל להגיע למילאן עד ריאל מדריד"

מודריץ' חשף בראיון באיטליה: "זה חלום שהתגשם, מבחוץ לא מבינים עד כמה הסרייה א' היא ליגה קשה". וגם: מה הפתיע אותו באלגרי ומה הגדיר כטרגדיה

לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

טקס פרסי הספורט של ה’גאזטה’ האיטלקי העניק את פרס האגדה לשנת 2025 לשחקן שכנראה עונה על ההגדרה הזו בצורה הטובה ביותר – לוקה מודריץ’. קשר מילאן שבגיל 40 עדיין עושה חיל במדי הרוסונרי בסרייה א’, התפנה גם לענות על כמה שאלות ודיבר על מצבו הגופני, העונה הנוכחית בפרט והכדורגל באיטליה בכלל, מה הפתיע אותו במסימיליאנו אלגרי והמונדיאל הקרוב.

איך אתה מצליח לשחק בגילך בכזו עקביות?
”אני מרגיש טוב פיזית ונפשית, ואני נהנה ממה שאני עושה. אני רוצה להמשיך, האמת שהכל הולך כמו שקיוויתי”.

אתם עם מילאן בראשות הטבלה, נלחמים על האליפות.
”אני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה, והמטרה היא להמשיך הלאה למרות שיש הרבה קבוצות שנלחמות על הפסגה. זה קשה, אבל אנחנו מתקדמים. עם ביטחון”.

איך הקשר שלך עם אלגרי?
“הוא מאמן נהדר, אני נהנה לעבוד איתו. הוא הפתיע אותי באישיות שלו, יש לו יכולת נהדרת ליצור קשר עם חדר ההלבשה כי הוא רגיל לנהל שחקנים גדולים. הוא עוזר לך לתת את כל כולך ושומר עליך רגוע, מה שמקל עליך לעשות את מה שאתה צריך לעשות”.

מסימיליאנו אלגרי ולוקה מודריץמסימיליאנו אלגרי ולוקה מודריץ' (IMAGO)

מה ההבדל בין הליגה האיטלקית לליגה הספרדית?
”מבחוץ אולי אתם לא מבינים כמה קשה הסרייה א’, אבל אני מבטיח לכם, הליגה הזו קשה ותחרותית מאוד. לא הופתעתי כי הייתי מוכן, אני מכיר את הליגה מאז שהייתי ילד, צפיתי במשחקים בטלוויזיה והמשכתי לעקוב לאורך השנים”.

זו הסיבה שההסתגלות שלך במילאן הייתה חלקה?
”אני שמח כי אני משחק במועדון האיטלקי הגדול ביותר מבחינתי. אני נהנה מכל יום שאני לובש את חולצת הרוסונרי. אף פעם לא חשבתי שאוכל להגיע למילאן עד שהייתי בריאל מדריד, אך בחיים, לפעמים דברים קורים כשאתה הכי פחות מצפה להם. זה היה חלום שהתגשם כי אני אוהד מילאן מאז שהייתי ילד”.

דיברנו הרבה על איטליה. אתה ונבחרת קרואטיה כבר העפלתם לגביע העולם ב-2026, מה אתה מצפה לגבי האזורי?
”זו תהיה טרגדיה עבור נבחרת איטליה להחמיץ מונדיאל שלישי ברציפות, אני מקווה שהיא תעפיל. כל הנבחרות הטובות בעולם יהיו שם והיא מהנבחרות הטובות בעולם”.

