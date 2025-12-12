יום ראשון, 14.12.2025 שעה 09:38
כדורגל עולמי

תנצח במרוץ? באיירן תקיים שיחה אישית עם גוהי

הבלם שברח לליברפול ברגע האחרון של חלון ההעברות בקיץ מבוקש גם ע"י ברצלונה וריאל מדריד, כשהבווארים יפנו אליו כבר ב-1 בינואר כדי לשכנעו להגיע

|
מארק גוהי (IMAGO)
מארק גוהי (IMAGO)

בסוף חלון ההעברות של הקיץ ליברפול קיוותה לצרף את בלם קריסטל פאלאס ונבחרת אנגליה מארק גוהי, אך מעברו נפל ממש ביום האחרון והוא נשאר בקבוצתו, שם יסיים חוזה בתום העונה הנוכחית.

עבור אלופת אנגליה מדובר במכה גדולה, מאחר והדחייה, לצד יכולתו הנפלאה של הבלם, הובילה קבוצות רבות נוספות למרוץ. ברצלונה וריאל מדריד מעוניינות, כשמי שצפויה לעשות מהלך משמעותי בנושא היא באיירן מינכן.

לאחר שהקבוצה כבר קיימה שיחות ראשוניות עם סוכנו של השחקן, המנהל הספורטיבי מקס אברל לא מתכוון לחכות בסבלנות וכבר ב-1 בינואר יחל בשיחות אישיות עימו.

מתחילת 2026 מועדונים יכולים לנהל מו”מ ישיר מול גוהי ואף לסגור עסקה להחתמתו בגלל שהוא נמצא בשנת חוזה, ופלוריאן פלאטנברג מ’סקיי ספורט גרמניה’ מדווח כי אברל לא מתכוון לחכות וירים את הטלפון ברגע הראשון שהדבר יהיה חוקי.

נכון לעכשיו בקבוצה עדיין שמים את הארכת החוזה של דאיו אופמקאנו בעדיפות עליונה, אבל נראה כי הדבר לא מונע את ההתקדמות גם מכיוון הבלם האנגלי המוכשר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */