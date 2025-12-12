תנצח במרוץ? באיירן תקיים שיחה אישית עם גוהי

בסוף חלון ההעברות של הקיץ ליברפול קיוותה לצרף את בלם קריסטל פאלאס ונבחרת אנגליה מארק גוהי, אך מעברו נפל ממש ביום האחרון והוא נשאר בקבוצתו, שם יסיים חוזה בתום העונה הנוכחית.

עבור אלופת אנגליה מדובר במכה גדולה, מאחר והדחייה, לצד יכולתו הנפלאה של הבלם, הובילה קבוצות רבות נוספות למרוץ. ברצלונה וריאל מדריד מעוניינות, כשמי שצפויה לעשות מהלך משמעותי בנושא היא באיירן מינכן.

לאחר שהקבוצה כבר קיימה שיחות ראשוניות עם סוכנו של השחקן, המנהל הספורטיבי מקס אברל לא מתכוון לחכות בסבלנות וכבר ב-1 בינואר יחל בשיחות אישיות עימו.

מתחילת 2026 מועדונים יכולים לנהל מו”מ ישיר מול גוהי ואף לסגור עסקה להחתמתו בגלל שהוא נמצא בשנת חוזה, ופלוריאן פלאטנברג מ’סקיי ספורט גרמניה’ מדווח כי אברל לא מתכוון לחכות וירים את הטלפון ברגע הראשון שהדבר יהיה חוקי.

נכון לעכשיו בקבוצה עדיין שמים את הארכת החוזה של דאיו אופמקאנו בעדיפות עליונה, אבל נראה כי הדבר לא מונע את ההתקדמות גם מכיוון הבלם האנגלי המוכשר.