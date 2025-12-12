"האשמות שקריות": פדרמן בהתראה חריפה לגייט

מכבי תל אביב אמנם ניצחה אמש (חמישי) את וילרבאן במסגרת המחזור ה-15 של היורוליג, אך אחד מהסיפורים של הערב נרשם דווקא ביציעים. במהלך המשחק מחה ארגון האוהדים הגייט נגד אחד מבעלי המועדון, דני פדרמן, זאת לאחר שזה שלח לארגון התראה לפני תביעה בגין פרסום לשון הרע.

רק יום קודם לכן, ביום רביעי, פרסמו כלל בעלי המניות של מכבי תל אביב מכתב חריג לאוהדים, בו דרשו להפסיק לאלתר את "מהפרסומים השקריים ואף המסיתים כנגד משפחת פדרמן". כבר בפתיחת המכתב נכתב: "לאחרונה אנו ניצבים מול המשך ניסיונות הכפשה ואמירות שקריות ומנותקות מהמציאות כנגד בעלי המועדון, ובעיקר כלפי משפחת פדרמן".

מדובר בפעם השנייה שבה בעלי הקבוצה יוצאים בפומבי נגד האוהדים. הפעם הראשונה הייתה עוד בקיץ, ב-17.7.25, אך גם לאחר מכן, לטענת פדרמן, הפרסומים לא פסקו ואף החריפו.

בהתראת התביעה שנשלחה לארגון הגייט נדרש להסיר את כלל הפרסומים, במיוחד לאחר מכתב הבעלים מיום רביעי, שהוגדר כהזדמנות אחרונה להפסיק את הפרסומים ואת "האמירות השקריות והמנותקות מהמציאות כנגד בעלי המועדון ובעיקר כלפי משפחת פדרמן".

בכתב ההתראה פורטה שורה של פרסומים שיוחסו לארגון האוהדים, ובהם: "האשמות שקריות כאילו למרשנו ומשפחתו 'אין כסף', ומקבצי נדבות כאשר בעניין זה מלווה שוב ושוב באמירות המייחסות לכם לפיהן 'בידיכם מידע' , כל שכן מרשנו, איש עסקים מכובד והגון שיחוס שקרי כאילו 'אין לו כסף' פוגעת ביכולותיו לנהל עסקיו באופן שמשקף את המציאות הכלכלית".

דני פדרמן (איציק בלניצקי)

עוד נכתב בהתראה כי: "מרשנו לא יתקשה להדגים בקלות כיצד בחרתם, כמובילי הגייט, ביחד ולחוד, בהובלת קו חמור ביותר שעניינו הסתה פרסונלית, חריפה, מוקצנת, נטולת גרעין אמת, כנגד מרשנו, הסתה חמורה ודיבתית מראשיתה ועד לסופה, אשר יש בה כדי לפגוע במרשנו באופן בלתי נסבל, הכל במטרות מובהקות אותן אתם מקדמים באופן חסר רסן ואף אינכם מסתירים הצגת משוואה לפיה סילוקו של מרשנו, הוא אישית, מרשימת בעלי הקבוצה, מהשפעתו הבלעדית עליה, תביא לשגשוגה, שכן הוא הגורם הבעייתי, עד כדי המשוואה המזעזעת בחומרתה 'עד שדני פדרמן ימכור מכבי או מוות', עם תיעוד בית משפחתו של מרשנו".

בנוסף נטען: "האשמות שקריות כאילו 'יתר הבעלים מבקשים לחזק את הקבוצה, אך מי ששם וטו על חיזוק הוא דני פדרמן שחוסם לכאורה העברת כספים ומתנה זאת בפיטוריו של קטש', חרף שמדובר בהבל מוחלט, הוא אינו חוסם כספים ובוודאי שלא התנה דבר ב'פיטוריו של קטש'".

"דני פדרמן תמכור!" (רועי כפיר)

כתב ההתראה מסכם בטון חריף במיוחד וקובע: "הרשימה אינה סגורה שכן חדשות לבקרים מגלה מרשנו השמצות והאשמות חדשות אודותיו, האשמות נטולות גרעין של אמת, אשר קונות אחיזה בקרב אלפי האוהדים ומסלימות מרגע לרגע, פעם בפודקאסט, פעם בראיון לרדיו ופעם בפרסומים ברשתות החברתיות ובשלטים במגרשים. כאשר ניתן לקבוע באופן מובהק הינכם פועלים, מסיבותיכם להעמקת קרע חמור ולהסתה חמורה אישית, רצופה דיבה חמורה, כנגד מרשנו, באופן שעלול להיות, לצערנו, בבחינת דיני נפשות".