יום שישי, 12.12.2025 שעה 09:36
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
153-136ליון1
155-136מיטיולן2
154-106אסטון וילה3
144-116בטיס4
143-96פרייבורג5
146-116פרנצווארוש6
135-106בראגה7
135-96פורטו8
125-126שטוטגרט9
125-106רומא10
116-116נוטינגהאם פורסט11
115-96פנרבחצ'ה12
115-96בולוניה13
102-66ויקטוריה פלזן14
107-96פנאתינייקוס15
106-76גנק16
105-56הכוכב האדום17
910-136פאוק סלוניקי18
99-126סלטה ויגו19
97-106ליל20
912-86יאנג בויז21
87-66בראן22
714-116לודוגורץ23
711-76סלטיק24
713-86דינמו זאגרב25
69-86פ.צ. באזל26
611-76סטיאווה בוקרשט27
611-56גו אהד איגלס28
48-46שטורם גראץ29
313-76פיינורד30
311-56רד בול זלצבורג31
19-36אוטרכט32
111-36גלאזגו ריינג'רס33
112-36מאלמו34
118-26מכבי ת"א35
013-46ניס36

אונדאב: זה עיצבן אותי, פשוט לא יכול לקרות

למרות ששטוטגרט ניצחה 1:4 את מכבי ת"א, החלוץ זעם אחרי השער של רביבו: "אחרי ה-3:0 שיחקנו בצורה רשלנית. איבדנו את הקצב, מזמינים יריבות לתקוף"

|
דניז אונדאב (IMAGO)
דניז אונדאב (IMAGO)

מכבי תל אביב התקשתה להתמודד עם שטוטגרט אמש (חמישי) כשהפסידה 4:1 במסגרת הליגה האירופית. למרות הניצחון, חלוצה של היריבה, דניז אונדאב, לא היה רגוע.

כשהוא הוחלף בדקה ה-62 השחקן נראה עצבני ונענע את ראשו בשלילה. כשנשאל אם הסיבה הייתה החילוף הסביר כי זו “לא הייתה הבעיה”, וסיפר מה גרם לעצבים שלו על כר הדשא.

“אחרי ה-3:0 שיחקנו בצורה רשלנית, למרות שהתייחסנו לבעיות האלה. איבדנו את הקצב וכולם רק רצו לעשות משהו שוב”, הסביר אונדאב בראיון לאחר ההתמודדות.

החלוץ הדגיש את השער המצמק של רוי רביבו כסיבה לאכזבתו: “השער שספגנו עיצבן אותי מאוד בגלל שאלה בדיוק הדברים עליהם אנחנו מדברים לפני המשחק. זה פשוט לא יכול לקרות, וזו לא שאלה של איכות”.

רוי רביבו ממהר להחזיר את הכדור לחצי (IMAGO)רוי רביבו ממהר להחזיר את הכדור לחצי (IMAGO)

אונדאב הדגיש את המחסור ברצון לאורך כל המשחק, מחסור שלא היה קיים במכבי ת”א לטענתו: “קיבלנו יריבה ששיחקה עד הסוף, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל לא עשינו את זה. ככה אנחנו מזמינים את היריבות לתקוף אותנו”.

