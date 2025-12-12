בכר מתלבט לגבי ה-11, חיפה לא תמהר עם נהואל

אחרי יום הפוגה של אימונים, מכבי חיפה תמשיך היום (שישי) להתכונן למשחקה מול האחרונה בטבלה מכבי בני ריינה במטרה להשיג ניצחון שלישי ברציפות ולטפס במעלה הטבלה. בכרמל לא מסתירים את שביעות הרצון משני הניצחונות האחרונים, אבל באותה מידה היו רוצים לראות קבוצה הרבה יותר משוחררת ולא כזאת שנאלצת כמו במשחק האחרון מול עירוני קריית שמונה, לחכות לדקות האחרונות של תוספת הזמן כדי לכבוש שער ניצחון.

ברק בכר מנסה לייצב את ההרכב, אך נראה שלקראת המשחק בראשון המאמן מתלבט במספר עמדות. הראשונה היא לגבי עמדת המגן השמאלי, כשינון פיינגיזכט מצטיין כבר שלושה משחקים בזמן שפייר קורנו כבר משווע לחזור ולפתוח ב-11. התלבטות נוספת היא בין קנג'י גורה שזוכה לקרדיט בשני המשחקים האחרונים או קאני סילבה, שנכנס מול ק"ש, הגיע למצב של 100 אחוז שער והחמיץ, אבל כיפר על זה בבישול שער נהדר לקני סייף.

טרבינטה סטיוארט צפוי לחזור ולשחק במקומו של גיא מלמד, שהיה שותף לניצחונות האחרונים וכבש שער אחד. גם כאן מדובר בהחלטה לא פשוטה של בכר שאינו מתכוון לשנות מערך כדי לשחק עם שני חלוצים, מה שיאלץ את המאמן להוריד את אחד מהשניים לספסל ומסתמן שמלמד זה שיהיה שם.

ברק בכר (רדאד ג'בארה)

בקישור לא צפויים להיות שינויים. עלי מוחמד שהפך לברומטר ימשיך כקשר אחורי וישחק לצד איתן אזולאי ומיכאל אוחנה. מתיאס נהואל שאמור לפתוח בספסל טרם קיבל הודעה רשמית שעליו לחפש קבוצה בינואר.

עם זאת, נראה שהודעה כזו תבוא מיד אחרי שמכבי חיפה תצליח לשים ידה על מחליף זר במקומו של נהואל, שלדעת כולם מהווה אכזבה גדולה. בחיפה ינסו למצוא לשחקן קבוצה מעבר לים, אם זה בהשאלה או בהעברה כפי שקרה עם לא מעט זרים בשנים האחרונות.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

גם גוני נאור טרם קיבל הודעה רשמית שהוא משוחרר, אבל הודעה כזאת בוא תבוא וגוני יושאל. השאלה היחידה שכרגע נמצאת בספק היא לגבי הישארותו של סוף פודגוראנו שמסיים חוזה ואין כוונה להאריך לו את החוזה, מה שיכול לסלול את דרכו של הקיצוני כבר בינואר לקבוצה אחרת.