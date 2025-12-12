יום ראשון, 14.12.2025 שעה 09:38
כדורגל עולמי

מוחמד סלאח נצפה בפגישה חשאית עם הנדרסון

באנגליה מדווחים כי המצרי וקפטן ליברפול בעבר ניסו להסתתר בעת שהתראו בלונדון, הכוכב שבמשבר מול המועדון נראה "שקוע ומאושר". קשור למעבר לסעודיה?

|
מוחמד סלאח וג'ורדן הנדרסון (IMAGO)
מוחמד סלאח וג'ורדן הנדרסון (IMAGO)

אחרי ה-3:3 של ליברפול עם לידס במחזור הקודם בפרמייר ליג, מוחמד סלאח עשה דבר שלדעת רבים אסור לעשות – הוא יצא נגד המועדון שלו. המצרי שמתקרב לעשור במייטי רדס, טען בין היתר ש”זורקים אותו מתחת לאוטובוס” ועורר הדים רבים ברחבי אנגליה בפרט ובעולם הכדורגל בכלל.

הדיווחים מצביעים על כך שסלאח לא יישאר באנפילד, ובממלכה סימנו את ליגת ה-MLS והליגה הסעודית כיעדים הפוטנציאליים. יתרה מכך, על פי אותם כלי תקשורת יכול להיות שזה יקרה כבר בחלון ההעברות של ינואר, כשהיחסים בין שחקן ההתקפה למאמן ארנה סלוט, ככל הנראה אינם ניתנים לשיקום.

בתוך כך, דיווח נוסף בבריטניה מספר על התפתחות מעניינת בנושא שכוללת פגישה חשאית של סלאח עם קפטן ליברפול לשעבר, ג’ורדן הנדרסון. האחרון פגש את המצרי על רקע המשבר שלו, והם עשו זאת על פי עדי ראיה במסעדה יוקרתית בלונדון, עם מסכות קורונה וכובעים כדי להסתיר את זהותם.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

מקור שלכאורה צפה באותה שיחה סיפר לעיתונות האנגלית: “סלאח נראה היה שקוע בשיחה עמוקה עם הנדרסון, הוא נראה מאושר, מקשיב וקולט הכל. הוא המשיך לשאול שאלות והתכופף לעברו כדי לשמוע מה ג’ורדן עונה”.

מהפגישה הזו נולדו ספקולציות רבות כמובן, שנקשרו לאותה התעניינות שכבר קיבל סלאח מהקבוצות הסעודיות. זאת לאור העובדה שהנדרסון עצמו שיחק לתקופה קצרה באל איתיפאק, לפני שחזר לאירופה.

