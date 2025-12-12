כל הפרטים על הגרלת האלופות בנוער של חיפה

קבוצת הנוער של מכבי חיפה השלימה הישג יוצא מן הכלל לאחר שניצחה 2:4 את נאנט בסיכום המשחקים והעפילה לשלב 32 האחרונות בליגת האלופות, וכעת הפנים קדימה.

היום (שישי) ב-16:30 תיערך הגרלת השלב הבא בניון, שווייץ, ובה תיקבע היריבה של הירוקים וזה הזמן לעשות סדר: היריבות האפשריות, שיטת התחרות, מתי המשחק יתרחש ומי תארח.

קודם כל נתחיל ממי שעשויות לעמוד בדרך של הירוקים, והשמות מרשימים. במוקד כמובן ברצלונה ואוריין גורן הישראלי שיכולים לצאת, ובנוסף שמות גדולים כמו ליברפול, מנצ’סטר סיטי, אתלטיקו מדריד ועוד.

אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)

רשימת היריבות האפשריות המלאה: אתלטיקו מדריד, ברצלונה, טוטנהאם, מנצ’סטר סיטי, בורוסיה דורטמונד, ספורטינג ליסבון, פאריס סן ז’רמן, אינטר, אייאקס וליברפול.

מכבי חיפה הגיעה ממסלול האלופות המקומיות, והדבר יעניק לה יתרון ביתיות בשלב 32 האחרונות מול היריבות שסיימו במקומות 7-16 בשלב הליגה המקביל. חשוב לציין שכרגע לא ניתן אישור להחזיר את המשחקים במסגרת האירופית לישראל, והמפגש צפוי להתקיים בהונגריה.

המשחקים בשלב זה יתקיימו ב-3 או ב-4 בחודש פברואר 2026, וכאמור בשיטה של משחק אחד מכריע. במידה והאלופה הישראלית תעפיל לשמינית הגמר, ההגרלה הבאה תיקבע את כל המסלול עד הגמר הגדול, כשמשחקי חצי הגמר והגמר ייערכו בטורניר “פיינל פור” בשווייץ בחודש אפריל.

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

אתמול עלה מאמן הקבוצה, איתי מרדכי, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וסיפר: “יכולים לקבל רק קבוצות גדולות. לשם אנחנו שואפים, לקבוצות הכי טובות. ברצלונה ומעלה. אנחנו רוצים שהשחקנים יחוו את הרמות הגבוהות”.