יום שישי, 12.12.2025 שעה 09:33
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

אינטר מיאמי רכשה את דה פול ב-15 מיליון אירו

על פי פבריציו רומאנו, קבוצתו של ליאו מסי השלימה סופית את החתמת חברו הארגנטינאי מאתלטיקו מדריד. הקשר, שהיה מושאל וכבש בגמר ה-MLS, יישאר סופית

|
רודריגו דה פול וליאו מסי חוגגים (IMAGO)
רודריגו דה פול וליאו מסי חוגגים (IMAGO)

אינטר מיאמי השלימה הישג ענק לאחרונה לאחר שהפכה לאלופה עם ניצחון 1:3 מול ונקובר בגמר ה-MLS, וכעת בקבוצה לא נחים על זרי הדפנה והשלימו מהלך משמעותי לעונה הבאה.

על פי פבריציו רומאנו, במועדון הפעילו את סעיף השחרור שהיה בחוזה של השחקן המושאל רודריגו דה פול, והוא יישאר בחוזה קבוע כשאתלטיקו מדריד תקבל עבורו כ-15 מיליון אירו.

דה פול הארגנטינאי הגיע למועדון בעקבות חברו הטוב ליאו מסי, והשניים הצעידו את הקבוצה בדרך לאליפות. הקשר הגיע ביולי בהשאלה ולקח חלק משמעותי בשלבים המכריעים, כולל שער במשחק הגמר.

רודריגו דה פול חוגג את השער בגמר (IMAGO)רודריגו דה פול חוגג את השער בגמר (IMAGO)

אותו השער בגמר הגיע בדיוק בזמן, כשהוא היחיד שכבש במסגרת הליגה בקבוצה. היו לו עוד 11 הופעות בעונה הסדירה ו-6 הופעות בפלייאוף, שבהן בישל חמישה שערים.

זהו מהלך משמעותי נוסף של האלופה הטרייה, לאחר שבחודש אוקטובר הודיעה על הארכת חוזה לשחקן העונה ב-MLS, ליאו מסי, שיישאר עד דצמבר 2028.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */