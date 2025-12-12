יום שישי, 12.12.2025 שעה 07:17
71%1173-126614הפועל ת"א1
67%1276-134015ולנסיה2
64%1164-127114מונאקו3
64%1147-120814הכוכב האדום4
64%1178-119814ברצלונה5
62%1063-112313אולימפיאקוס6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
60%1295-133115פנאתינייקוס8
60%1242-127315ריאל מדריד9
60%1231-130515ז'לגיריס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
43%1224-119914דובאי13
36%1172-108414באיירן מינכן14
36%1221-115314פרטיזן בלגרד15
33%1294-120315אנדולו אפס16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

החזרה להיכל והרכש: מכבי יוצאת לדרך חדשה?

פודקאסט מכבי ת"א מסכם את משחק החזרה לישראל: האם הקהל הביתי שיחק לטובת או לרעת הצהובים, הגעת הנקינס, מחאת האוהדים והאם אפשר לפנטז? האזינו

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון (רועי כפיר)

מכבי תל אביב חזרה אמש (חמישי) להיכל ביד אליהו במסגרת היורוליג ורשמה ניצחון חשוב על וילרבאן. החזרה הביתה הייתה אחד הנושאים המרכזיים שעלו בפרק שלנו. ניסינו להבין האם הביתיות שיחקה לטובת הצהובים או שההתרגשות אמנם הייתה שם, אבל גם מעט פגעה בקצב ובחדות. בסופו של דבר נראה שהאווירה המוכרת והקהל הדוחף עשו את שלהם, גם אם לא לכל אורך הדרך.

פודקאסט מכבי ת”א בכדורסל עם משה ברדה ולי נוף מסכם את משחק החזרה לארץ: דיברנו גם על הרכש החדש זאק הנקינס. ניסינו לנתח איך הוא משתלב במערך, מה הוא מוסיף למכבי ועוד יותר מזה, מה המשמעות של הנוכחות שלו בעומק הקו הקדמי. יש תחושה שהוא מביא אנרגיה אחרת ויכולת שמכבי הייתה חייבת בשבועות האחרונים.

אי אפשר היה להתעלם גם ממחאת האוהדים. במהלך המשחק שמענו קולות ברורים וחדים מאוד מהיציעים. חלק רואים בזה פעולה מוצדקת וחשובה וחלק חושבים שזה פוגע בקבוצה ברגע הכי רגיש שלה. בפרק שמנו על השולחן את שתי הזוויות ושאלנו האם יש דרך שבה זה יכול אפילו להפוך למשהו חיובי שמייצר שינוי.

לבסוף דיברנו על השאלה שאוהדי מכבי מפחדים לשאול בקול, אבל כולם חושבים עליה: האם אפשר לפנטז על טיפוס במעלה הטבלה. האם הניצחון הזה יכול לייצר מומנטום והאם הנקינס, יחד עם החזרה להיכל, יכולים להיות הניצוץ שהקבוצה חיפשה.

