החזרה להיכל והרכש: מכבי יוצאת לדרך חדשה?

מכבי תל אביב חזרה אמש (חמישי) להיכל ביד אליהו במסגרת היורוליג ורשמה ניצחון חשוב על וילרבאן. החזרה הביתה הייתה אחד הנושאים המרכזיים שעלו בפרק שלנו. ניסינו להבין האם הביתיות שיחקה לטובת הצהובים או שההתרגשות אמנם הייתה שם, אבל גם מעט פגעה בקצב ובחדות. בסופו של דבר נראה שהאווירה המוכרת והקהל הדוחף עשו את שלהם, גם אם לא לכל אורך הדרך.

פודקאסט מכבי ת”א בכדורסל עם משה ברדה ולי נוף מסכם את משחק החזרה לארץ: דיברנו גם על הרכש החדש זאק הנקינס. ניסינו לנתח איך הוא משתלב במערך, מה הוא מוסיף למכבי ועוד יותר מזה, מה המשמעות של הנוכחות שלו בעומק הקו הקדמי. יש תחושה שהוא מביא אנרגיה אחרת ויכולת שמכבי הייתה חייבת בשבועות האחרונים.

אי אפשר היה להתעלם גם ממחאת האוהדים. במהלך המשחק שמענו קולות ברורים וחדים מאוד מהיציעים. חלק רואים בזה פעולה מוצדקת וחשובה וחלק חושבים שזה פוגע בקבוצה ברגע הכי רגיש שלה. בפרק שמנו על השולחן את שתי הזוויות ושאלנו האם יש דרך שבה זה יכול אפילו להפוך למשהו חיובי שמייצר שינוי.

לבסוף דיברנו על השאלה שאוהדי מכבי מפחדים לשאול בקול, אבל כולם חושבים עליה: האם אפשר לפנטז על טיפוס במעלה הטבלה. האם הניצחון הזה יכול לייצר מומנטום והאם הנקינס, יחד עם החזרה להיכל, יכולים להיות הניצוץ שהקבוצה חיפשה.