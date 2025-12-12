"זה מדהים, מיוחד לשחק כאן כשאני חלק ממכבי”

משחק בית ראשון, אבל באמת, ניצחון בית ראשון וערב מרגש מאין כמותו, ערב של צמרמורות דמעות עצבות וגם שמחה עצומה והפקה שהייתה לא פחות מאדירה: כך נראה הערב של מכבי תל אביב אתמול (חמישי) במשחק החזרה של היורוליג ארצה. עוד לפני המשחק היו אוהדים שהתקשו להאמין שהדבר אכן קורה, הם חיכו להמנון היורוליג כדי שזה יהפוך לרשמי, לרגע שבו הכדור הראשון יורם לאוויר, אך עוד לפני שהחל לו המשחק הצהובים דאגו לטקסים מרגשים והצגת שחקנים, היו זיקוקים לצד המתקן שיורה אש, השיר של קווין “We will rock you”, ובמועדון הודו “זה היה מרגש ומלחיץ”.

“מה שהיה חשוב זה הניצחון. הדרך הייתה קשה”, הוסיפו אצל הצהובים כשדיברו במועדון על הלחץ כמו גם על ההתרגשות מול וילרבאן. הדבר נבע מכך שלמעט תמיר בלאט, רומן סורקין וג’ון דיברתולומאו, היה מדובר בחוויה ראשונה עבור השאר במשחק יורוליג רשמי מול היכל מנורה מבטחים מלא עד אפס מקום. “ידענו לקחת את המשחק. וילרבאן קבוצה הרבה יותר טובה מהמקום שלה”, ציינו בסביבת הקבוצה בנוגע ליריבתם שיעדה להקשות על קבוצות אחרות, אך כאמור בתום 40 דקות של כדורסל עודד קטש וחניכיו הצליחו לראשונה להגיע לציון דרך של שני ניצחונות רצופים בליגה הבכירה של אירופה. מעבר לכך שמדובר היה בניצחון שני ברציפות, רומן סורקין ולוני ווקר קבעו שיאי קריירה חדשים ביורוליג.

מעבר להתרגשות, ללחץ ולתצוגת הכדורסל שהזכירה נשכחות במועדון והביאה למחמאות לווקר, סורקין ובלאט, בקבוצה אמנם שמחו בגלל הניצחון כמו גם הערב כולו, אך יודעים כי המצב ביורוליג עדין לא טוב: “אנחנו צריכים לאסוף ניצחונות”. בתוך כך, עודד קטש וחניכיו נכנסים לעשרה ימים עמוסים כאשר מחר יפגשו את הפועל גליל עליון ולאחר מכן יצאו לשבוע משחקים כפול ביורוליג כאשר יפגשו את דובאי ביום שלישי, יארחו את ולנסיה ביום חמישי ואז יפגשו את עירוני נס ציונה ביום ראשון בזירה המקומית. “אי אפשר להוריד את הרגל מהגז ואין לנו פריבילגיה לנוח, אנחנו צריכים להמשיך לעבוד ולהתקדם”, סיכמו במועדון.

איפה לונדברג התייחס לאחר המשחק לכך שהיה זה המשחק הראשון ביורוליג עם קהל אותו הוא חווה כיריב בעבר: “זה היה פשוט מדהים בכנות, הייתי כאן כמה פעמים כיריב ואני חושב שזה אחד ההיכלים שהכי קשה לשחק בהם משחקי חוץ, כך שאני יודע כיצד מרגיש הצד השני. עכשיו כשאני חלק ממכבי זה מרגיש מיוחד, זה מועדון היסטורי ומסורתי. זה היה רגע מיוחד עבור כולם, אני יודע שחיכיתם לרגע הזה, אז עבורי להיות חלק ממנו היה עצום וניצחנו את המשחק אז זה מאוד חיובי ואני מאוד שמח”.

תגובות מחדר ההלבשה לאחר ניצחון מכבי ת"א

עם השינויים בסגל ולאחר שהצלחתם לנצח שני משחקים ברציפות, מה צריך לקרות כדי שמכבי תגיע לשלבים המתקדמים יותר של העונה?

”בכנות אנחנו פשוט צריכים להישאר באותו המסלול. הדרך שבה שיחקנו מהרגע שבאתי לפחות ממה שראיתי וממה שהייתי חלק הייתה הדרך הנכונה לשחק כדורסל. יש לנו המון כישרון בקבוצה וזה עניין של לנצל אותו, ואני באמת מאמין שאנחנו יכולים להתחרות בכל אחד ושכל עוד נישאר יחדיו ונשחק את הכדורסל של מכבי תל אביב נהיה בסדר. אני מנסה לומר לחבר’ה שזו עונה ארוכה והיורוליג תחרות מאוד קשה. נסתכל על זה משחק אחד בכל פעם, אם נסתכל כעת על הטבלה אז כן, זה לא מושך, אבל ניקח את זה משחק אחד בכל פעם ואז נטפס לאט לאט מעלה בסולם”.