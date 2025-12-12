16 נק' לאבדיה, פורטלנד הובכה ע"י ניו אורלינס

דני אבדיה מספק עונה יוצאת מן הכלל בפורטלנד טרייל בלייזרס, אבל הלילה (בין חמישי לשישי) לא היה הלילה שלו. הישראלי וקבוצתו קיוו לחזור לנצח אחרי שני הפסדים, אך סיימו מובסים עם 143:120 מביך מול ניו אורלינס.

המשחק בין הקבוצות היה צמוד עד שלב מסוים, כשלמחצית הן ירדו ביתרון שתי נקודות לפליקנס. למרות זאת, ניו אורלינס שהובלה על ידי טריי מרפי שקלע 24 נקודות ידעה להתעלות, עצרה את פורטלנד בשני הרבעים האחרונים על פחות מ-30 נקודות, כשהיא בעצמה קולעת 30+ בכל הרבעים ומשייטת בדרך לניצחון.

עבוד דני אבדיה זה פשוט לא היה המשחק שלו. הוא קלע 16 נקודות ב-33% בלבד מהשדה, הוסיף 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים וסיים משחק שני ברציפות שבו הוא קולע פחות מ-20 נקודות.

דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד קיוותה לנצל את המשחק מול נועלת המערב כדי לחזק את מעמדה בטבלה, אך לבסוף סיימה עם הפסד שלישי ברציפות (מאזן 16:9) ואיבדה את המקום ה-10 שמוביל לפליי-אין לדאלאס מאבריקס. הפליקנס השלימו ניצחון 4 בלבד העונה אחרי 26 משחקים.