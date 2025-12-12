יונתן כהן יחזור להרכב הפועל פ"ת מול מכבי ת"א

לאחר ההפסד הצורב להפועל תל אביב במחזור האחרון, הפועל פתח תקווה תצא ביום שני הקרוב לבלומפילד כדי לפגוש את מכבי תל אביב, כשאתמול (חמישי), המשיכו שחקניו של עומר פרץ בהכנות.

צ'אפיוקה סונגה עוד לא עמד לוועדת משמעת במועדון, כאשר בפ"ת עוד לא הוחלט אם לקנוס אותו בסכום הכסף המינימלי, אשר לא מחייב ועדת משמעת, כשהדבר ייקבע על ידי מנכ”ל המועדון טים פלוטקין כשישוב בימים הקרובים ארצה.

בכל אופן, הקשר המורחק ייעדר מהמשחק הקרוב, כאשר מי שיחזור להרכב לאחר מספר שבועות (לראשונה מאז המשחק בו כבש ונפצע מול הפועל חיפה) הוא הקשר יונתן כהן, כאשר המלאבסים מבינים שהם חייבים שחקני הכרעה. עבור כהן, יהיה זה ביקור ראשון כיריב מול הקבוצה בה גדל, לראשונה מאז עזב לפני שנה וחצי.

עידן כהן (משמאל) (ראובן שוורץ)

עידן כהן, שנפצע במשחק מול הפועל באר שבע ומשך ההיעדרות היה אמור להיות קרוב לשבועיים, הפתיע כשחזר אתמול לאימונים מלאים, אך הנטייה בצוות המקצועי היא לא לסכנו במשחק מול מכבי ת"א ולתת לו שבוע נוסף של מנוחה.

בנושא אחר, במועדון מרוצים מיכולתה של קבוצת הנוער, שלראשונה מזה זמן רב, נמצאת מעל היריבה העירונית בטבלה, כאשר מחר ייערך באצטדיון המושבה הדרבי הגדול של העיר.