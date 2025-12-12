מכבי בנות אשדוד ניצחה 57:106 את ב"ש/דימונה

המחזור העשירי בליגת אתנה ווינר בכדורסל נשים אמש (חמישי) סיפק לנו דרמות ענק, שיאים חדשים וניצחונות מפתיעים. מכבי רמת גן בלתי ניתנת לעצירה כבר עשרה משחקים, כשהפעם ניצחה 72:85 את הפועל ראשון לציון, מכבי אשדוד הביסה 57:106 את הפועל באר שבע/דימונה, אך ההפתעה הגדולה מכולן, מכבי כרמיאל בית הכרם ניצחה 69:78 את אליצור חולון במשחק חוץ.

מכבי בנות אשדוד – הפועל ב”ש דימונה 57:106

הרבע הראשון של שירה העליון וחניכותיה היה נפלא מול העולה החדשה ונפתח ב-0:14, עלה ל-7:25 והסתיים ב-11:31. המחצית הסתיימה עם 17 נקודות לוואטס והמשך המומנטום של המקומיות עם 27:54. כשהתוצאה עמדה על 51:93 למקומיות, המארחות לא הורידו רגל מהגז עד לשריקה, במשחק שהסתיים בהפרש של 49 נקודות.

שירה העליון נתנה להילה חדד את ההזדמנות וזו השיבה ב-6 מתוך 10 ל-3 ובסך הכל 23 נקודות ו-8 ריבאונדים, לעומת הממוצע עד עתה של 4.4 נקודות ו-2.4 ריבאונדים.

שירה העליון. מרוצה מהניצחון (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)

טליה סידני סירני (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)

שדא כנעאן מול מאיה זילברשלג (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)

קלעו לאשדוד: מלשקה 21 נקודות ו-7 ריבאונדים, וואטס 19 נק’, זילברשלג 18 נק’ ו-10 ריב’, סער 11 נק’, סידני סרני 5 נק’, קארי 4 נק’, מיליציה יובנוביץ׳ 3 נק’ ו-7 אסיסטים, כהן 2 נק’.

קלעו לבאר שבע: ווסטברוק 11 נקודות, כנעאן 10 נק’, הארדן (12 ריבאונדים) וכנעאן 10 נק’ כ”א, טלקר ויורקביצ’וס 8 נק’ כ”א, יהל יובנוביץ 6 נק’.

הפועל ראשל”צ – מכבי רמת גן 85:72

אלופת הסיבוב הראשון כבר הובילה 5:22 במהלך הרבע הראשון, אבל ההתאוששות של הכתומים סיימה אותו ב-19:26 לאורחת. אחרי הפתיחה הגרועה שלה, הקבוצה מעיר היין הצליחה להתעלות ולהשוות ל-35:35, אח”כ, הצליחה לעלות ל-37:38, אך המחצית הסתיימה ב-38:40 למובילת הטבלה.

ברבע השלישי, החניכות של עדן ענבר חזרו למשחק ההתקפה המשובח שלהן והרבע הסתיים ב-52:66. הרבע הרביעי נפתח בריצת 0:11 לאורחות, כשזיו ארז נאלץ לקחת פסק זמן כדי להרגיע את הריצה שהסתיימה בנקודה יתרון לרמת גן. מוליכת הליגה עבדה קבוצתי עם 28 אסיסטים ו-21 נקודות מתפרצות, לעומת 16 אסיסטים ו-9 נקודות במתפרצת לראשל״צ.

קלעו לרמת גן: ויויאנס 19 נקודות ו-7 ריבאונדים, אייזנר 12 נק’ ו-7 אסיסטים, חתוקאי 12 נק’, תירוש 12 נק’ ו-8 אס’, תומס 10 נק’, סטאוטמן 9 נק’, 7 ריב’ ו-4 חטיפות, גורסיץ' 8 נק’, קסנטיני 3 נק’.

קלעו לראשון לציון: יינג 25 נקודות ו-10 ריבאונדים, בולדירבה 15 נק’ ו-8 ריב’, ציפל 14 נק’, 8 ריב’ ו-9 אס’, קריסטין לין 10 נק’, בוגיצ'ביץ' 5 נק’, יצחקי 3 נק’.

הפועל לב ירושלים – מכבי חיפה 79:85

הרבע הראשון הסתיים צמוד עם 19:20 למקומיות. החיפאיות עם 7 מ-12 ל-3, סיימו את המחצית ביתרון של 32:47 כאשר הירושלמיות עם 3 מ-12 ל-3. המחצית השנייה הייתה כולה של הירושלמיות, הרבע שלישי הסתיים עם 60:64 לחיפאיות והרבע האחרון הסתיים בניצחון 79:85. המנצחת הגיעה ל-48 אחוזים מה-3 ו-34 נקודות מהספסל, לעומת 34 אחוזים לחיפאיות מה-3 וללא נקודות מהספסל כלל.

קלעו לירושלים: ליטלטון ולזיץ (9 אסיסטים) 20 נקודות כ”א, פוקס-רובטין 12 נק’, מוריסון 13 נק’, ווילקינסון 8 נק’ ו-9 ריבאונדים, אוסיגאווי 6 נק’, מישר 2 נק’.

קלעו לחיפה: סלרס 29 נקודות, 7 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, מונונגה 22 נק’ ו-11 ריב’, היגינס 12 נק’, כיוף 8 נק’ ו-6 אס’, פרסלי 8 נק’.

אליצור חולון – מכבי כרמיאל בית הכרם 78:69

כרמיאל סיימה רבע ראשון מצוין כשחולון לא הצליחה לעלות ליתרון לאורך כל המשחק. כל החמישייה של כרמיאל סיימו עם נקודות דו ספרתיות. כרמיאל עם 100 אחוזים מהקו, 14 מ-14 ו-49 אחוז מהשדה, חולון רק עם 7 מ-13 מהקו ו-38 אחוז מהשדה.

קלעו לכרמיאל: ג׳נקינס 21 נקודות ו-13 ריבאונדים, הירן עם 19 נק’, 12 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, עמאר וגומז 12 נקודות כ”א, בראון 11 נק’, לביא 10 נק’, טוויטו ובוגיצביץ 2 נק’ כ”א.

קלעו לחולון: קלי 22 נקודות ו-9 ריבאונדים, ברון 15 נק’, בראון 11 נק’, כהן 9 נק’, ג׳וזף 5 נק’ ו-7 ריב’, דיאלו 4 נק’, אורן 3 נק’.

משחקה של אליצור רמלה נדחה בשל משחקה הראשון מבין השניים בשלב הפלייאוף ביורוקאפ, בו הפסידה לאולימפיאקוס 93:86.