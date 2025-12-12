"אף אחד לא חשב שנצא מהמשבר נגד שטוטגרט"

מכבי תל אביב חוותה עוד אכזבה ועוד תבוסה באירופה אמש (חמישי) עם 4:1 מול שטוטגרט בחוץ. הקמפיין האירופי, שזימן לצהובים את ההגרלה הכי קשה שאפשר, ממשיך להתאכזר אליה ואמש גם אחרי מחצית שנייה טובה שלהם, שבה כבשו ואף הגיעו לעוד שני מצבים מצוינים לצמק את התוצאה ואולי מעבר לכך, הם עדיין ירדו מובסים והם בעלי כמות השערים הנמוכה ביותר במפעל לצד כמות הספיגות הגבוהה ביותר.

למעשה, אחרי המשחק מול שטוטגרט, רק ניס במצב גרוע יותר מהצהובים עם 0 נקודות. אך שוב, יש גם נסיבות מקלות ורק מבט על טבלת הליגה האירופית יספר את הסיפור די בבירור. ליון במקום הראשון, מיטיולן שנייה, אסטון וילה שלישית, פרייבורג מולם עדיין לא שיחקו במקום החמישי, שטוטגרט נמצאת במקום התשיעי ונקודה פחות מהמקום שעולה אוטומטית.

בולוניה נגדה עדיין לא שיחקו צמודה אליה גם כן. דינמו זאגרב מאידך לה הפסידו הצהובים היא היחידה בינתיים שלא נמצאת בעמדת עלייה או בפלייאוף, אך נגדה המשחק נערך במוצאי יום כיפור. בקיצור ולעניין, לא סתם ההגרלה הזו של לוח המשחקים קיבלה אוטומטית את הציון הקשה ביותר במפעל ואין עוררין שמכבי ת”א לא ברמה של הקבוצות האלה, ועדיין הייתה ציפייה לקמפיין פחות רע מאיך שהוא עד כה.

“אף אחד לא חשב שנצא מהמשבר שלנו מול שטוטגרט בחוץ כשהיא נאבקת על המקום ב-8 הראשונות”, אמרו במכבי ת”א אחרי המשחק. “זה רע שוב לצאת עם תבוסה וזו תמונה לא טובה לכדורגל הישראלי, אף אחד לא חולק על כך, אבל עשינו משחק טוב בעיקר בחצי השני, היינו שווים יותר מהפסד בתוצאה הזו אבל זה מה יש. אנחנו חייבים לצאת מהמשבר ולקבל קצת אוויר לנשימה – מנטלי ופיזי”.

מכאן מכבי ת”א יוצאת לכחודש וחצי בלי אירופה. יחכו לה שישה מחזורים בליגת העל בתקופה הזו ומשחק אחד בגביע מול הפועל חיפה. למעט מכבי נתניה שנמצאת בצמרת, עד המשחק מול מכבי חיפה בסמי עופר באמצע חודש ינואר, האלופה תפגוש יריבות שאינן חלק מהפלייאוף העליון ונמצאות באמצע או למטה בטבלה. זו ההזדמנות שלה לצאת לרצף תוצאות חיובי ולהתחיל לאגור ניצחונות, וגם יהיה לה ברוב המקרים שבוע הכנה בין משחק למשחק, מה שלא קרה העונה.

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

במקביל, במכבי ת”א מחפשים חלוץ במקום יון ניקולאסקו והמטרה היא חלוץ זר שמגיע בכושר משחק. או מליגה הפוכה, שבדיוק הגיעה לסיומה או נכנסה לפגרת חורף, או מליגה קטנה שבה יש חלוץ שבולט שאפשר יהיה להביא. החלון נפתח באמצע חודש ינואר כך שיש לצהובים מספיק זמן עכשיו למצוא את השחקן הנכון ולצרפו.

עד אז היא תהיה חייבת להתחיל לקבל מספרים משחקני ההתקפה שלה ולאזטיץ’ יצטרך למצוא מישהו שנדבק לו ולרוץ איתו. אמש זה היה חליו וארלה שהראה שהוא חייב להיות שחקן הכנף שלו בצד שמאל אך המאמן יצטרך למצוא דרך להכניס לעניינים ולקחת מספרים גם משחקנים אחרים כמו קרווין אנדרדה, אושר דוידה ועוד.