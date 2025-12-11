יום שישי, 12.12.2025 שעה 01:08
כדורגל עולמי  >> קונפרנס ליג
קונפרנס ליג 25-26
134-85שטרסבורג1
125-105שחטאר דונייצק2
112-85ראקוב צ'נסטוחובה3
105-115א.א.ק. אתונה4
104-105סמסונספור5
103-75ספרטה פראג6
107-105ראיו וייקאנו7
103-55מיינץ8
94-95קריסטל פאלאס9
91-65א.א.ק. לרנקה10
94-85פיורנטינה11
97-85צליה12
97-75אלקמאר13
82-55רייקה14
83-55אומוניה ניקוסיה15
83-55לוזאן16
85-65נואה17
84-55יגילוניה ביאלישטוק18
85-45דריטה19
77-105לך פוזנאן20
74-45שקנדיה21
77-65סיגמה אולומוץ22
75-45קראיובה23
711-65לינקולן רד אימפס24
63-45קופס25
69-75זרינסקי מוסטר26
58-55בריידבליק27
39-75דינמו קייב28
37-55האקן29
37-45לגיה ורשה30
39-45סלובן ברטיסלבה31
38-35האמרון ספרטנס32
211-35אברדין33
17-05שלבורן34
112-45שמרוק רוברס35
013-25ראפיד וינה36

שטרסבורג הבטיחה מקום בשמינית הקונפרנס

הקבוצה הצרפתית הייתה הראשונים לשריין את מקומם בין שמונה הראשונות עם 0:1 על אברדין. 0:3 לקריסטל פאלאס, ניצחונות גם לפיורנטינה וראיו וייקאנו

|
שחקני שטרסבורג חוגגים העפלה (IMAGO)
שחקני שטרסבורג חוגגים העפלה (IMAGO)

משחקי הקונפרנס ליג המשיכו הערב (חמישי) עם המחזור החמישי של המפעל. בשונה מליגת האלופות והליגה האירופית, נותר משחק אחד בלבד לסיום ותמונת המצב בנוגע לעולות החלה להתבהר כשקבוצה אחת כבר הבטיחה את מקומה בשמינית גמר המפעל - שטרסבורג. 

אברדין - שטרסבורג 1:0

מוליכת הליגה הפכה לראשונה שהבטיחה את מקומה בין שמונה הראשונות כשהצליחה לגבור על הסקוטים בחוץ. אחרי ששער של מאטס קנוסטר לזכות המארחת נפסל, מרסיאל גודו היה זה שקבע שהצרפתים ישמרו על מקומם בפסגה עם שער ניצחון שהגיע בשלב די מוקדם, בדקה ה-35. עיסמאיל דוקורה בהמשך החמיץ פנדל, אך למזלו קבוצתו כאמור עשתה את העבודה עוד קודם לכן.

שלבורן - קריסטל פאלאס 3:0

אחרי המפלה מול שטרסבורג במחזור הקודם, העיטים מאנגליה שבו למסלול הניצחונות כשדילגו בקלילות על היריבה האירית כשכבר בדקה ה-11 כריסטנטוס אוצ’ה מצא את הרשת מבישול של אדי אנקטיה. צמד החלוצים החליף תפקידים כשהאחרון היה אמון על השער, בעוד הראשון היה זה שבישל לו. ירמי פינו הצטרף בדקה ה-37 והבטיח באופן סופי ששלוש הנקודות ילכו עם האורחת לממלכה.

שחקני קריסטל פאלאס. עשו את העבודה (IMAGO)שחקני קריסטל פאלאס. עשו את העבודה (IMAGO)

פיורנטינה - דינמו קייב 1:2

בעוד שבליגה היא עדיין ללא ניצחון ונמצאת בתחתית הסרייה א’, באירופה הוויולה מצליחים קצת יותר כשרשמו ניצחון שלישי אחרי חמישה משחקים והתקרבו אל עבר המקומות המובילים לשלב הבא. מויסה קן לקח את ההובלה עם שער בדקה ה-18 והוסיף גם בישול לאלברט גודמונדסון בדקה ה-74. בתווך, מיקולה מיכאילנקו איזן זמנית.

שחקני פיורנטינה. חזרו לשמוח (IMAGO)שחקני פיורנטינה. חזרו לשמוח (IMAGO)

יאגלוניה ביאליסטוק - ראיו וייקאנו 2:1

הקבוצה הקטנה ממדריד המשיכה במסעה האירופי המוצלח שלה עם ניצחון נוסף, הפעם כשאספה שלוש נקודות בפולין. סרחיו קאמייו פתח את הסכר בשלב מוקדם, כשכבר בדקה השישית הצליח להכניע את השוער הפולני. חסוס אימאס דאג להשוות לפני ההפסקה, אבל אפונסו אספינו קבע את התוצאה הסופית.

שחקני ראיו וייקאנו. מאוחדים אחרי הניצחון (IMAGO)שחקני ראיו וייקאנו. מאוחדים אחרי הניצחון (IMAGO)

לך פוזנן - מיינץ 1:1

בעשרה שחקנים למשך כמעט חצי שעה, הקבוצה הגרמנית הצליחה לסחוט תיקו בפולין מול המארחת. סוטא קוואסקי נתן את היתרון לאורחת, אבל מיקאל אישק השווה בפנדל, אחרי הכשלה של ניקולס וראטשניג. בהמשך, המגן השמאלי המשיך במשחק הבלהות שלו כשהיה זה שספג כרטיס צהוב שני והותיר את קבוצתו ללא שחקן.

תוצאות נוספות:

בריידבליק - שמרוק רוברס 1:3
דריטה - אלקמאר 3:0
האקן - א.א.ק לרנקה 1:1
נואה - לגיה ורשה 1:2
סמסונספור - א.א.ק אתונה 2:1
שקנדייה - סלובן ברטיסלבה 0:2
אוניברסיטטה קראיובה - ספרטה פראג 2:1
חמרון ספרטנס - שחטאר דונייצק 2:0
קופס - לוזאן 0:0
לינקולן רד אימפס - סיגמה אולומוץ 1:2
ראקוב - ז’רינסקי 0:1
רייקה - צלייה 0:3
ראפיד וינה - אומוניה ניקוסיה 1:0

