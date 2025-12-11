שטרסבורג הבטיחה מקום בשמינית הקונפרנס

משחקי הקונפרנס ליג המשיכו הערב (חמישי) עם המחזור החמישי של המפעל. בשונה מליגת האלופות והליגה האירופית, נותר משחק אחד בלבד לסיום ותמונת המצב בנוגע לעולות החלה להתבהר כשקבוצה אחת כבר הבטיחה את מקומה בשמינית גמר המפעל - שטרסבורג.

אברדין - שטרסבורג 1:0

מוליכת הליגה הפכה לראשונה שהבטיחה את מקומה בין שמונה הראשונות כשהצליחה לגבור על הסקוטים בחוץ. אחרי ששער של מאטס קנוסטר לזכות המארחת נפסל, מרסיאל גודו היה זה שקבע שהצרפתים ישמרו על מקומם בפסגה עם שער ניצחון שהגיע בשלב די מוקדם, בדקה ה-35. עיסמאיל דוקורה בהמשך החמיץ פנדל, אך למזלו קבוצתו כאמור עשתה את העבודה עוד קודם לכן.

שלבורן - קריסטל פאלאס 3:0

אחרי המפלה מול שטרסבורג במחזור הקודם, העיטים מאנגליה שבו למסלול הניצחונות כשדילגו בקלילות על היריבה האירית כשכבר בדקה ה-11 כריסטנטוס אוצ’ה מצא את הרשת מבישול של אדי אנקטיה. צמד החלוצים החליף תפקידים כשהאחרון היה אמון על השער, בעוד הראשון היה זה שבישל לו. ירמי פינו הצטרף בדקה ה-37 והבטיח באופן סופי ששלוש הנקודות ילכו עם האורחת לממלכה.

שחקני קריסטל פאלאס. עשו את העבודה (IMAGO)

פיורנטינה - דינמו קייב 1:2

בעוד שבליגה היא עדיין ללא ניצחון ונמצאת בתחתית הסרייה א’, באירופה הוויולה מצליחים קצת יותר כשרשמו ניצחון שלישי אחרי חמישה משחקים והתקרבו אל עבר המקומות המובילים לשלב הבא. מויסה קן לקח את ההובלה עם שער בדקה ה-18 והוסיף גם בישול לאלברט גודמונדסון בדקה ה-74. בתווך, מיקולה מיכאילנקו איזן זמנית.

שחקני פיורנטינה. חזרו לשמוח (IMAGO)

יאגלוניה ביאליסטוק - ראיו וייקאנו 2:1

הקבוצה הקטנה ממדריד המשיכה במסעה האירופי המוצלח שלה עם ניצחון נוסף, הפעם כשאספה שלוש נקודות בפולין. סרחיו קאמייו פתח את הסכר בשלב מוקדם, כשכבר בדקה השישית הצליח להכניע את השוער הפולני. חסוס אימאס דאג להשוות לפני ההפסקה, אבל אפונסו אספינו קבע את התוצאה הסופית.

שחקני ראיו וייקאנו. מאוחדים אחרי הניצחון (IMAGO)

לך פוזנן - מיינץ 1:1

בעשרה שחקנים למשך כמעט חצי שעה, הקבוצה הגרמנית הצליחה לסחוט תיקו בפולין מול המארחת. סוטא קוואסקי נתן את היתרון לאורחת, אבל מיקאל אישק השווה בפנדל, אחרי הכשלה של ניקולס וראטשניג. בהמשך, המגן השמאלי המשיך במשחק הבלהות שלו כשהיה זה שספג כרטיס צהוב שני והותיר את קבוצתו ללא שחקן.

תוצאות נוספות:

בריידבליק - שמרוק רוברס 1:3

דריטה - אלקמאר 3:0

האקן - א.א.ק לרנקה 1:1

נואה - לגיה ורשה 1:2

סמסונספור - א.א.ק אתונה 2:1

שקנדייה - סלובן ברטיסלבה 0:2

אוניברסיטטה קראיובה - ספרטה פראג 2:1

חמרון ספרטנס - שחטאר דונייצק 2:0

קופס - לוזאן 0:0

לינקולן רד אימפס - סיגמה אולומוץ 1:2

ראקוב - ז’רינסקי 0:1

רייקה - צלייה 0:3

ראפיד וינה - אומוניה ניקוסיה 1:0