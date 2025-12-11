יום שישי, 12.12.2025 שעה 00:27
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
67%1276-134015ולנסיה2
64%1164-127114מונאקו3
64%1147-120814הכוכב האדום4
64%1178-119814ברצלונה5
62%1063-112313אולימפיאקוס6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
60%1295-133115פנאתינייקוס8
57%1155-117914ריאל מדריד9
57%1126-119714ז'לגיריס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
43%1224-119914דובאי13
36%1248-120014באסקוניה14
36%1172-108414באיירן מינכן15
36%1290-126514פאריס16
36%1221-115314פרטיזן בלגרד17
33%1294-120315אנדולו אפס18
33%1381-133215מכבי ת"א19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

קטש: אני לא מהמתרגשים, אבל זה היה יום מיוחד

מאמן הצהובים דיבר בסיום הניצחון בהיכל מול וילרבאן: "לא היה כדורסל גדול אך אני שמח שניצחנו, החשש להפסיד ישב בראש". וגם: מה הקבוצה צריכה לשפר?

|
עודד קטש (שחר גרוס)
עודד קטש (שחר גרוס)

מכבי תל אביב סוף סוף חזרה לישראל במסגרת היורוליג והיא הפכה את השיבה הביתה הזו למתוקה, לאחר שרשמה 81:90 על וילרבאן. לוני ווקר ורומן סורקין התפוצצו עם 29 נקודות ו-26 בהתאמה, והצהובים, ביחד עם 11 אלף אוהדים שמילאו את ההיכל וסיפקו אווירה נהדרת, חגגו כל הדרך לניצחון על האחרונה בטבלה.

מאמן הקבוצה עודד קטש דיבר בסיום על האווירה בהיכל: “זה היה מאוד מיוחד, אני לא מהמתרגשים לפני משחקים אבל זה היה יום מיוחד. היה אפשר לראות בדרך שבה שיחקנו שזה נגע בכולם. הרגשתי שקצת חששנו והיינו בסטרס, וילרבאן קבוצה הרבה יותר טוב מהתוצאות שלהם. לא היה כדורסל גדול אבל אני שמח שניצחנו, החשש להפסיד ישב לכל אחד בראש.

“הייתה התרגשות גדולה, זה השפיע על כולם והיה חשש להרוס את החגיגה. ברבע הרביעי אם לא הקהל היה לנו הרבה יותר קשה. החתמנו עוד גבוה ולצערנו הוא היה עם קלקול קיבה רציני, אבל אני בטח שהוא יוסיף לנו. איפה לונדברג מוסיף לנו הרבה מנהיגות, לאט לאט אנחנו מכירים יותר. יש לנו עוד הרבה חסרונות, צריכים להיות יותר עקביים. ממשחק למשחק אנחנו אוספים דקות הגנתיות טובות”.

שמחה אצל מכבי תל אביב (שחר גרוס)שמחה אצל מכבי תל אביב (שחר גרוס)

על הקריאות של הקהל לעברו אמר: “זה מיוחד לשמוע את הקריאות אלי, זה מחמם. כולם מרגישים את התמיכה, לא רואים אבל אני מאוד מתרגש. זה יום חג עבורינו, זה טוב לחזור לשפיות, גם עבורינו וגם עבור הפועל ת”א”.

גם לוני ווקר התראיין: “אני שומר על עקביות ונשאר ממושמע. אני אחד המנהיגים בקבוצה מוביל עם הקול שלי, לאט לאט אני משתפר למה שאני יכול להיות”.

