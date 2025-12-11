קטש: אני לא מהמתרגשים, אבל זה היה יום מיוחד

מכבי תל אביב סוף סוף חזרה לישראל במסגרת היורוליג והיא הפכה את השיבה הביתה הזו למתוקה, לאחר שרשמה 81:90 על וילרבאן. לוני ווקר ורומן סורקין התפוצצו עם 29 נקודות ו-26 בהתאמה, והצהובים, ביחד עם 11 אלף אוהדים שמילאו את ההיכל וסיפקו אווירה נהדרת, חגגו כל הדרך לניצחון על האחרונה בטבלה.

מאמן הקבוצה עודד קטש דיבר בסיום על האווירה בהיכל: “זה היה מאוד מיוחד, אני לא מהמתרגשים לפני משחקים אבל זה היה יום מיוחד. היה אפשר לראות בדרך שבה שיחקנו שזה נגע בכולם. הרגשתי שקצת חששנו והיינו בסטרס, וילרבאן קבוצה הרבה יותר טוב מהתוצאות שלהם. לא היה כדורסל גדול אבל אני שמח שניצחנו, החשש להפסיד ישב לכל אחד בראש.

“הייתה התרגשות גדולה, זה השפיע על כולם והיה חשש להרוס את החגיגה. ברבע הרביעי אם לא הקהל היה לנו הרבה יותר קשה. החתמנו עוד גבוה ולצערנו הוא היה עם קלקול קיבה רציני, אבל אני בטח שהוא יוסיף לנו. איפה לונדברג מוסיף לנו הרבה מנהיגות, לאט לאט אנחנו מכירים יותר. יש לנו עוד הרבה חסרונות, צריכים להיות יותר עקביים. ממשחק למשחק אנחנו אוספים דקות הגנתיות טובות”.

שמחה אצל מכבי תל אביב (שחר גרוס)

על הקריאות של הקהל לעברו אמר: “זה מיוחד לשמוע את הקריאות אלי, זה מחמם. כולם מרגישים את התמיכה, לא רואים אבל אני מאוד מתרגש. זה יום חג עבורינו, זה טוב לחזור לשפיות, גם עבורינו וגם עבור הפועל ת”א”.

גם לוני ווקר התראיין: “אני שומר על עקביות ונשאר ממושמע. אני אחד המנהיגים בקבוצה מוביל עם הקול שלי, לאט לאט אני משתפר למה שאני יכול להיות”.