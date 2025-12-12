יום שישי, 12.12.2025 שעה 01:08
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
67%1276-134015ולנסיה2
64%1164-127114מונאקו3
64%1147-120814הכוכב האדום4
64%1178-119814ברצלונה5
62%1063-112313אולימפיאקוס6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
60%1295-133115פנאתינייקוס8
60%1242-127315ריאל מדריד9
60%1231-130515ז'לגיריס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
43%1224-119914דובאי13
36%1172-108414באיירן מינכן14
36%1221-115314פרטיזן בלגרד15
33%1294-120315אנדולו אפס16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

מילאנו הפתיעה את פנאתינייקוס וניצחה 89:96

האיטלקים רשמו משחק נהדר וגברו על אלופת היורוליג מלפני שנתיים, ארמוני ברוקס להט עם 26 נקודות. ולנסיה המשיכה להרשים עם 82:94 על אנדולו אפס

|
ארמוני ברוקס הלוהט (IMAGO)
ארמוני ברוקס הלוהט (IMAGO)

חוץ ממשחק החזרה המרגש של מכבי ת”א מול וילרבאן, עוד ארבעה מפגשים נוספים התרחשו להם אמש (חמישי) במסגרת המחזור ה-15 ביורוליג. מילאנו הפתיעה את פנאתינייקוס כשגברה עליה 89:96, ולנסיה המשיכה להרשים עם 82:94 על אנדולו אפס, ז’לגיריס רשמה ניצחון דרמטי 105:108 בחוץ מול פריס וריאל מדריד סיימה ב-87:94 על בסקוניה.

מילאנו – פנאתינייקוס 89:96

האיטלקים רשמו הפתעה גדולה כשניצחו את אלופת היורוליג מלפני שנתיים ועלו לפחות זמנית למקום ה-10 שמוביל לפליי אין. דווקא היוונים פתחו טוב את המשחק וירדו ביתרון בסוף הרבע הראשון, אבל משם מילאנו ברחה וסיימה את המחצית שהיא ביתרון. גם בחצי השני החבורה של ג’וזפה פואטה המשיכה לרוץ ושמרו על היתרון בסוף הרבע השלישי.

קוסטס סלוקאס (IMAGO)קוסטס סלוקאס (IMAGO)

החבורה של עתמאן הצליחה לצמק את ההפרש ב-10 הדקות האחרונות, אבל זה היה מאוחר מדי והמארחת יצאה עם ידה על העליונה. ארמוני ברוקס להט עם 26 נקודות, כשגם זאק לידיי (15) ושילדס (13) בלטו אצל המנצחת. סלוקאס (19) ונאן (17) ניסו ללא הצלחה בצד המפסיד.

ולנסיה – אנדולו אפס 82:94

הכתומים ממשיכים בפתיחת העונה הנהדרת שלהם כשגברו על הטורקים והם נמצאים במקום השני, לפחות עד שהמחזור יושלם. הספרדים הובילו לאורך כל ההתמודדות ושמרו על פער נוח שנתן להם את הניצחון. אקס מכבי ת”א קמרון טיילור הוביל את המנצחת עם 20 נקודות, כשגם מאט קוסטלו היה טוב עם 15 משלו. ג’ורדן לויד ואייזיאה קורדינייה קלעו 18 כל אחד ויצאו מאוכזבים.

קמרון טיילור (IMAGO)קמרון טיילור (IMAGO)

פריס – ז’לגיריס 108:105

הליטאים התאוששו מההפסד למכבי ת”א במחזור הקודם עם ניצחון צמוד על הקבוצה מבירת צרפת. הצרפתים הצליחו לברוח בחצי הראשון אך רבע שלישי גדול של ז’לגיריס נתן לנו 10 דקות אחרונות מרתקות. ברגעי הסיום כל קבוצה זכתה להוביל אך בסופו של דבר האורחת אמרה את המילה האחרונה עם סל חשוב של אזולאס טובליס. סילביאן פרנסיסקו היה נהדר בירוק עם 26 נקודות, 27 של נדיר היפי לא הספיקו לפריס.

מאודו לו בפעולה (IMAGO)מאודו לו בפעולה (IMAGO)

ריאל מדריד – בסקוניה 87:94

הבלאנקוס רושמים ניצחון רביעי ברציפות והם ממשיכים לטפס במעלה הטבלה. המשחק היה צמוד ברובו אך הלבנים הצליחו לברוח ברבע השלישי. האורחת מויטוריה רשמה רבע רביעי לא רע והתקרב לריאל אבל זה לא הספיק והמדרידאים סיימו כמנצחים. מריו הזוניה הוביל בלבן עם 17 נקודות, מרקוס הווארד רשם 22 אצל הקבוצה מויטוריה.

