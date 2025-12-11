מחאת אוהדי הגייט: שקט מכוון ברבע השלישי

ארגון האוהדים הפסיק לעודד בשש הדקות הראשונות של הרבע השלישי כמחאה נגד בעלי המועדון דני פדרמן, וחזר לעודד לאחר מכן. חלק מהאוהדים עטו שקיות שחורות, והארגון פרסם הסבר לחבריו.

במהלך הרבע השלישי במשחק החזרה של מכבי תל אביב ליורוליג בהיכל מנורה, מול וילרבאן, עצר ארגון אוהדי הגייט את העידוד למשך שש הדקות הראשונות של הרבע השלישי. מדובר במחאה מתוכננת נגד בעלי הקבוצה, דני פדרמן, דקה אחת של שתיקה בעבור כל אחת משש הזכיות של המועדון בגביע אירופה.

המהלך בלט במיוחד באווירה החגיגית של משחק הפתיחה, כאשר חלק מחברי הארגון לבשו שקיות שחורות כסמל למחאה. עם תום שש הדקות, האוהדים חזרו לעודד את הקבוצה כרגיל.

המחאה של אוהדי מכבי תל אביב (שחר גרוס)

במסר שהעביר הארגון לחברי שער 11 נכתב: “כידוע לכולכם, אנו נמצאים בתקופה מורכבת ביחסים בין הארגון להנהלת הקבוצה. הערב, במשחק חגיגי זה, בחרנו גם לסמן את חזרת היורוליג וגם להנציח את חברנו ליציע שנפל במלחמה. לצד זאת, החלטנו להמשיך את המחאה נגד דני פדרמן”.

עוד ציינו חברי ארגון הגייט: “ברור לנו שלא כולם מסכימים עם כל מהלך, אך כוחנו באחדותנו וגם אם אתם רוצים לעודד, נשמח לסולידריות שלכם ב-6 דקות אלו למען מכבי”.