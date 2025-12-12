יום שישי, 12.12.2025 שעה 10:10
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
67%1276-134015ולנסיה2
64%1164-127114מונאקו3
64%1147-120814הכוכב האדום4
64%1178-119814ברצלונה5
62%1063-112313אולימפיאקוס6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
60%1295-133115פנאתינייקוס8
60%1242-127315ריאל מדריד9
60%1231-130515ז'לגיריס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
43%1224-119914דובאי13
36%1172-108414באיירן מינכן14
36%1221-115314פרטיזן בלגרד15
33%1294-120315אנדולו אפס16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

איטודיס לקראת בולוניה: יריבה מאוד איכותית

הפועל ת"א תנסה לשמור מחזור נוסף על פסגת היורוליג ב-21:30, המאמן: "צריכים להתחרות ברמה הכי גבוהה". ג'ונס בספק, מדר ישחק לראשונה העונה במפעל

|
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

אחרי מספר ימים שאליו לא רגילים ללא משחק, בהפועל תל אביב ישובו לשחק כדורסל היום (שישי, 21:30) ביורוליג, במשחק האחרון של האדומים לפני שהם יחזרו לארח באופן כללי במפגש אירופי בישראל, וכמובן לראשונה מפגש במפעל הבכיר ביבשת. חניכיו של דימיטריס איטודיס יתארחו אצל בולוניה, במטרה להבטיח מחזור נוסף במקום הראשון של הליגה היוקרתית.

הפועל תל אביב עם מאזן של עשרה ניצחונות וארבעה הפסדים ביורוליג, כשבמשחק האחרון היא גברה על וילרבאן והיא תקווה לרשום ניצחון שני ברציפות, כשבאמצע היא חגגה על הפועל העמק ושמרה על מאזן מושלם בליגת ווינר סל. ביום שלישי הקבוצה תארח בארנה את הכוכב האדום בלגרד, בתחילתו של שבוע כפול, אך כאמור, לפני כן בולוניה בחוץ.

מבחינה מקצועית, אז מי שצפוי לערוך בכורה העונה ביורוליג הוא ים מדר, שהיה בסגל במשחק הקודם, אך לבסוף איטודיס בחר שלא לשחק איתו. ברונו קבוקלו חזר לאימונים לאחרונה במועדון, אבל עדיין לא כשיר לגמרי ולא צפוי לשחק בהתמודדות באיטליה. מעבר אליו, גם כריס ג’ונס לא התאמן בצורה מלאה במהלך השבוע בעקבות כאבים, והוא בספק.

ים מדר בטירוף (רועי כפיר)ים מדר בטירוף (רועי כפיר)

איטודיס לקראת המפגש: “אנחנו נפגוש יריבה מאוד תחרותית בדמות בולוניה, הקושי שיהיה לנו במפגש בא לידי ביטוי בכך שהיריבה טרם הפסידה העונה בבית, יש לה שישה ניצחונות באולם שלה. יש לה שחקנים אתלטיים, מנוסים וגם שילוב של צעירים. אנחנו צריכים להתחרות ברמה הכי גבוהה כדי לאזן את האנרגיה שבולוניה משחק איתה, ולהיות עם מוטיבציה ופוקוס למשך 40 דקות”.

פורוורד הקבוצה קולין מלקולם הוסיף: “זו קבוצה מצוינת, בטח בבית. הייתי באולם הזה כמה פעמים ויש שם אווירה מצוינת, זה קהל שיודע להיות רועש במיוחד, קשה מאוד לשחק במקום הזה. אנחנו צריכים לצאת אל הפרקט ולהשתוות לבולוניה ברמת האנרגיה, מהג’אמפ-בול, אי אפשר לתת ליריבה לברוח כבר בשלב מוקדם של המשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */