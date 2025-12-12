איטודיס לקראת בולוניה: יריבה מאוד איכותית

אחרי מספר ימים שאליו לא רגילים ללא משחק, בהפועל תל אביב ישובו לשחק כדורסל היום (שישי, 21:30) ביורוליג, במשחק האחרון של האדומים לפני שהם יחזרו לארח באופן כללי במפגש אירופי בישראל, וכמובן לראשונה מפגש במפעל הבכיר ביבשת. חניכיו של דימיטריס איטודיס יתארחו אצל בולוניה, במטרה להבטיח מחזור נוסף במקום הראשון של הליגה היוקרתית.

הפועל תל אביב עם מאזן של עשרה ניצחונות וארבעה הפסדים ביורוליג, כשבמשחק האחרון היא גברה על וילרבאן והיא תקווה לרשום ניצחון שני ברציפות, כשבאמצע היא חגגה על הפועל העמק ושמרה על מאזן מושלם בליגת ווינר סל. ביום שלישי הקבוצה תארח בארנה את הכוכב האדום בלגרד, בתחילתו של שבוע כפול, אך כאמור, לפני כן בולוניה בחוץ.

מבחינה מקצועית, אז מי שצפוי לערוך בכורה העונה ביורוליג הוא ים מדר, שהיה בסגל במשחק הקודם, אך לבסוף איטודיס בחר שלא לשחק איתו. ברונו קבוקלו חזר לאימונים לאחרונה במועדון, אבל עדיין לא כשיר לגמרי ולא צפוי לשחק בהתמודדות באיטליה. מעבר אליו, גם כריס ג’ונס לא התאמן בצורה מלאה במהלך השבוע בעקבות כאבים, והוא בספק.

ים מדר בטירוף (רועי כפיר)

איטודיס לקראת המפגש: “אנחנו נפגוש יריבה מאוד תחרותית בדמות בולוניה, הקושי שיהיה לנו במפגש בא לידי ביטוי בכך שהיריבה טרם הפסידה העונה בבית, יש לה שישה ניצחונות באולם שלה. יש לה שחקנים אתלטיים, מנוסים וגם שילוב של צעירים. אנחנו צריכים להתחרות ברמה הכי גבוהה כדי לאזן את האנרגיה שבולוניה משחק איתה, ולהיות עם מוטיבציה ופוקוס למשך 40 דקות”.

פורוורד הקבוצה קולין מלקולם הוסיף: “זו קבוצה מצוינת, בטח בבית. הייתי באולם הזה כמה פעמים ויש שם אווירה מצוינת, זה קהל שיודע להיות רועש במיוחד, קשה מאוד לשחק במקום הזה. אנחנו צריכים לצאת אל הפרקט ולהשתוות לבולוניה ברמת האנרגיה, מהג’אמפ-בול, אי אפשר לתת ליריבה לברוח כבר בשלב מוקדם של המשחק”.